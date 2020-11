Rostock

Die Corona-Lage in Rostocks Kliniken – sie spitzt sich zu: Sowohl im Südstadt-Krankenhaus als auch in der Uni-Medizin werden aktuell so viele Covid-19-Patienten wie noch nie seit Beginn der Pandemie behandelt. Die städtische Klinik am Südring muss nun sogar erste Operationen verschieben, die Behandlung anderer Erkrankungen einschränken – weil sich auch Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. An der Uni-Klinik gibt es bereits Pläne dafür, wie im Notfall auch infizierte Ärzte ohne Symptome weiterarbeiten können.

Mitarbeiter in Südstadt-Klinik infiziert

In dem größten kommunalen Krankenhaus des Landes, der Südstadt-Klinik, haben sich nach Angaben von Klinik-Direktor Steffen Vollrath elf Pflegekräfte und zwei Ärzte mit Sars-CoV-2 infiziert. Zwei Stationen mussten daraufhin geschlossen werden. „Wir testen seit Mai alle Patienten, die bei uns aufgenommen werden. Und wir testen auch regelmäßig alle Mitarbeiter.“ Bei diesen „Routine-Kontrollen“ seien die Infektionen nun aufgefallen.

Krankenhaushygienikerin Dr. Melanie Jäckel ergänzt: „Alle infizierten Mitarbeiter und enge Kontaktpersonen gehen in die häusliche Quarantäne, die Stationsbereiche wurden geschlossen.“ Wo sich die Mitarbeiter angesteckt haben, sei noch nicht mit letzter Sicherheit geklärt. Die Experten gehen aber davon aus, dass die Infektion außerhalb der Klinik stattgefunden hat. Patienten sind jedenfalls bislang nicht betroffen. Auch die Tests bei Kollegen seien alle negativ gewesen.

Diese Folgen hat der Ausbruch

Die Südstadt müsse dennoch ihren Betrieb einschränken: „Alle aufschiebbaren Eingriffe und Operationen werden verschoben“, so Vollrath. Was genau damit gemeint ist? „Das können beispielsweise orthopädische Behandlungen sein. Wir telefonieren jetzt mit jedem einzelnen Patienten.“

Der Klinik-Chef betont aber ausdrücklich: „Onkologische oder kardiologische Behandlungen und auch Therapien für Schmerzpatienten sind nicht betroffen. Vor allem in diesen lebensnotwendigen Bereichen werden wir den Betrieb vollständig aufrechterhalten.“

Schon seit Anfang November gilt ein generelles Besuchsverbot im Klinikum. Ausnahme: Eltern dürfen ihre kranken Kinder besuchen, Väter bei Geburten im Kreißsaal dabei sein und täglich ihre Babys für eine Stunde besuchen.

Mehr Covid-19-Patienten denn je

Die Südstadt-Klinik hat bereits zu Beginn der Pandemie gesonderte Stationen für die Behandlungen von Covid-19-Patienten aufgebaut. Und die werden mehr denn je gebraucht: „Wir behandeln momentan so viele Corona-Patienten wie nie zuvor“, sagt der Ärztliche Direktor, Professor Dr. Jan Roesner. Aktuell würden zehn Patienten in der Südstadt-Klinik liegen, zwei davon müssen auf der Intensivstation beatmet werden.

„Wir haben auch schon Patienten aufgenommen, die an anderen Kliniken nicht mehr eingewiesen werden konnten“, so Roesner. Dass nun auch in der Südstadt-Klinik erste Eingriffe verschoben werden – ja, es liege auch an der steigenden Zahl von Covid-19-Kranken: „Unsere Überwachungs- und Beatmungsplätze sind ausgelastet“, so Roesner. Und Vollrath ergänzt: „Das Problem dabei ist, dass Covid-19-Patienten in der Regel sehr lange behandelt werden müssen. Die Betten sind oft über Wochen belegt.“

Uni-Klinik: Zahl der Patienten verdoppelt

Auch die Uni-Klinik spürt, dass sich die Lage zuspitzt: „Wir haben zwölf Covid-19-Patienten auf der Normalstation, zwei weitere auf der Intensivmedizin“, sagt der Ärztliche Vorstand der Uni-Klinik, Prof. Dr. Christian Schmidt. Die Zahlen würden weiter steigen: „Im April hatten wir vier, mal fünf Patienten. So viele wie jetzt waren es noch nie.“

Infizierte Mitarbeiter gebe es derzeit nicht an der Uni-Klinik: „Aber genau das, was jetzt bei unseren Kollegen in der Südstadt passiert ist, ist für alle Kliniken in Deutschland die große Sorge. Wenn das Personal ausfällt, nützen uns auch freie Betten nichts.“ Die Uni-Klinik habe deshalb einen Notfall-Plan: Personal, das in der Regel an anderen Standorten und nicht auf dem Zentralcampus arbeitet, sei für die Betreuung von Intensivpatienten geschult worden. „Fällt uns das Intensiv-Personal aus, holen wir diese Kollegen an die Schillingallee“, erklärt Christian Schmidt. Dann würde die Notfall-Versorgung erhalten bleiben, aber der Betrieb in der HNO- oder auch der Augenklinik reduziert.

Im schlimmsten Fall würde die Uni auch auf Personal zurückgreifen, das selbst infiziert ist: „Mit entsprechender Schutzbekleidung können auch infizierte Ärzte weiterarbeiten – solange sie selbst keine Symptome zeigen.“

