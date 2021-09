Immer mehr E-Bike-Diebstähle in MV: Wo die Diebe am liebsten zuschlagen

Rostock

Die Zahl der E-Bike-Diebstähle in Mecklenburg-Vorpommern steigt. Schlugen die Diebe im Jahr 2017 insgesamt 157mal zu, hat sich die Zahl 2020 mit 303 Fällen fast verdoppelt. Und der Trend scheint sich fortzusetzen: Allein im ersten Halbjahr 2021 wurden nach Angaben des Landeskriminalamts 148 Fälle gemeldet – 143 Diebstähle und fünf Versuche. Zum Vergleich: 2020 wurden bis Ende Juni 99 Fälle gemeldet. „Die Zahlen des ersten Halbjahres deuten auf eine erneut steigende Tendenz hin“, bestätigt LKA-Sprecherin Anna Lewerenz.

Ob sich die Tendenz jedoch aufs gesamte Jahr übertragen lasse, bleibe abzuwarten. „Das hängt davon ab, wie lange die Fahrradsaison andauert. Gerade wenn die Sommerferien erst spät beginnen, steigen die Zahlen im zweiten Halbjahr oft noch einmal an.“

Urlaubsorte besonders betroffen

66-mal schlugen die Diebe in diesem Jahr im Bereich der Polizeiinspektion Rostock zu – trauriger Spitzenreiter in MV. Der Polizeiinspektion Anklam hingegen wurden 24 Fälle gemeldet. Auch an der Mecklenburgischen Seenplatte steigt nach Angaben der Polizei die Zahl der E-Bike-Diebstähle. Bis Ende Juni wurden dort bereits 237 Zweiräder gestohlen, davon 28 meist hochwertige Elektroräder.

Die „Hochburgen“ der Diebstähle sind, so das Landeskriminalamt, vor allem die Urlaubsorte. „Besonders viele Fälle haben wir auch auf Rügen und Usedom, aber auch in Warnemünde und Kühlungsborn“, sagt Anna Lewerenz.

Das bestätigt Nicole Buchfink vom Polizeipräsidium Neubrandenburg. „Oft sichern Touristen ihre Fahrräder nicht so, wie wir das gerne hätten und wie es bei einem Rad, das oft mehrere tausend Euro kostet, sein sollte“, sagt sie. „Wenn Ferienhäuser oder Hotels einen abschließbaren Keller haben, sollten die Räder dort auch untergebracht werden. Wer sein Fahrrad an der Promenade abstellt, sollte es mit einem guten Schloss sichern.“

Räder auch in Kellerräumen nicht sicher

Doch auch in Kellerräumen sind die teuren Räder oft nicht sicher. Im Jahr 2021 entwendeten die Diebe insgesamt 52-mal E-Bikes aus Kellerräumen, 46-mal aus dem öffentlichen Raum und 43-mal aus Schuppen oder Garagen. Auch aus dem Nahverkehr (vier Fälle) und aus Wohnmobilen (drei Fälle) wurden die Elektroräder entwendet.

„Wenn man nur mal kurz fünf Minuten beim Bäcker war und so die Tatzeit gut eingrenzen kann, ist die Chance, die Diebe noch ausfindig zu machen und Zeugen zu finden, größer, als wenn das Rad aus dem Keller gestohlen wurde und man das erst einige Tage später merkt“, sagt Anna Lewerenz. „In solchen Fällen ist die Aufklärungsquote sehr gering.“ Dennoch rät das Landeskriminalamt, jeden Diebstahl anzuzeigen. Das sei schon für die Versicherung notwendig.

Schadenssumme steigt

Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) übernimmt die Hausratversicherung den Schaden, wenn ein Fahrrad aus verschlossenen Abstellräumen, Kellern oder Wohnungen gestohlen wird. Gegen den Fahrraddiebstahl außerhalb von Gebäuden oder auf offener Straße kann man sich unter anderem mit einer zusätzlichen „Fahrradklausel“ in der Hausratpolice versichern. Für die Schadensmeldung hilfreich seien Rechnungen über den Fahrradkauf, Angaben zur Rahmennummer und Fotos des Fahrrads.

Der Schaden, der durch gestohlene Fahrräder entsteht, nimmt zu. Vor zehn Jahren zahlten die Versicherer für ein gestohlenes Rad durchschnittlich 400 Euro, heute sind es rund 730 Euro. „Der Erfolg der E-Bikes dürfte die Schadenssumme in Zukunft weiter ansteigen lassen”, prognostiziert Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Allein der entstandene Schaden, der im ersten Halbjahr 2021 durch gestohlene E-Bikes in MV entstanden ist, liegt bei rund 340 000 Euro.

Diebstähle insgesamt rückläufig

Insgesamt nimmt die Zahl der Fahrraddiebstähle seit Jahren ab. Wurden 2011 insgesamt 7623 Räder als gestohlen gemeldet, waren es im vergangenen Jahr 4443. „Die Elektroräder fallen noch nicht so hoch ins Gewicht, dass sie die Gesamtstatistik wieder ansteigen lassen“, erklärt Anna Lewerenz vom LKA.

Von Katharina Ahlers