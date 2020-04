Es ist Hilfe, die ankommt: In Rostock gibt es immer mehr Gabenzäune. Wer Lebensmittel oder Kleidung übrig hat, findet dort dankbare Abnehmer. Ursprünglich nur für Wohnungslose in Corona-Zeiten gedacht, gibt es immer mehr Nutzer. Die Bedürftigkeit scheint zu wachsen – durch Kurzarbeit und finanzielle Not.