Immer mehr Impfschwänzer: Was passiert mit übrig gebliebenen Corona-Impfdosen?

Das Problem mit Impf-Schwänzern haben mittlerweile fast alle Landkreise in MV. Was aber bedeutet das für die Impfdosen? Rostock setzt auf Sonder-Impftage, um die übrig gebliebenen Dosen zu verimpfen. Am 22. Juni beispielsweise können sich Impfwillige mit AstraZeneca impfen lassen. Anmeldungen sind über das Spontan-Portal der Stadt möglich (https://rathaus.rostock.de/impfzentrum). Zweitimpfungen erfolgen dann mit dem gleichen Vakzin wie beim ersten Piks.

Schwerin hingegen hat sich für eine neue, digitale Lösung entschieden – die sogenannte „Impf-Brücke“. „Über diese Onlineanwendung können Impfdosen, die am Ende eines Impftages übrig bleiben, schnell und einfach per SMS an interessierte Schweriner vermittelt werden“, berichtet Oberbürgermeister Rico Badenschier. Sonntags registrieren sich Impfwillige auf der Internet-Seite der Landeshauptstadt. Bleiben in der Woche Dosen übrig, bekommen sie am späten Nachmittag eine SMS und dann den Piks. Im Schnitt werden in Schwerin bis zu 20 Prozent der Impftermine ohne Absage nicht wahrgenommen.

Landkreis Rostock schickt Dosen auf Reisen

Auch im Landkreis Rostock werden gut 15 Prozent der Impftermine aktuell nicht wahrgenommen. Allein am vergangenen Montag blieben die Ärzte im Impfzentrum Laage auf mehr als 260 Dosen sitzen. „Wir setzen verstärkt mobile Impfteams ein und bieten Impftage in verschiedenen Orten an, zu denen die Bürger spontan kommen können“, sagt Landkreis-Sprecher Michael Fengler. Bleiben Dosen im Zentrum in Laage übrig, können mehr Menschen vor Ort geimpft werden. „So konnten beispielsweise in Bad Doberan und Teterow deutlich mehr Impfungen erfolgen.”

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim „hortet“ die übrig gebliebenen Dosen: „Wenn wir genügend zusammen haben, schalten wir im Portal des Landes neue Termine frei oder die Dosen gehen an die mobilen Impfteams“, sagt Sprecher Andreas Bonin.

Hauptsächlich Zweitimpfungen im Osten

Rund zehn Prozent der Termine werden auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht wahrgenommen, heißt es aus dem dortigen Landratsamt. Das größere Problem sei ein anderes: „Weil immer noch Impfstoff fehlt, können wir hauptsächlich Zweitimpfungen durchführen. Erstimpfungen sind kaum möglich“, so Anke Radlof. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hingegen meldet keinerlei Probleme, auch nicht mit Impfschwänzern.

