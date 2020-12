Rostock

Ist das Kunst oder kann das angemalt werden? Diese Frage scheinen sich Schmierfinken an der Rostocker Kunsthalle gestellt zu haben. Besonders schlimm hat es „Die Schwimmerin“ der Berliner Bildhauerin Jenny Mucchi-Wiechmann (1895-1969) erwischt. Die Bronzeplastik vor dem Café ist auf der Vorderfront mit einem Tag besprüht. Ob damit dem Sprayer René E. gedacht werden sollte, der als Kopf der Graffiti-Bande ORG-Crew Leipzig zugeschmiert hatte und dafür drei Jahre im Knast verschwand, oder der letzte Buchstabe einfach nur hingeschmiert ist – egal. Zumindest ist dieses Graffito derart unbedeutend, dass man es getrost als talentfreie Schmiererei verbuchen kann.

Kommentar: Zerstörung gehört zur Kunst dazu

Die Ringer-Hintern von Jo Jastram unflätig verziert

Rostocks Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann tut das nicht. Er ist entsetzt. Die Plastik ist nicht das einzige Opfer am Schwanenteich. Die Ringer-Gruppe von Jo Jastram (1928-2011) wurde mit einem silbernen Hintern verziert und der rote Würfel besprüht. Neumann sagt: „Das ist eine neue Form von Vandalismus. Das macht mich wütend. Bisher haben Graffiti-Sprayer nur Flächen beschmiert, um aus ihrer Sicht Kunstwerke zu schaffen. Mit solchen Schmierereien wird das Kunstwerk eines anderen extrem beeinträchtigt und der Künstler nicht ernst genommen.“

In der Leonhardstraße in der Rostocker KTV wurde das Wandbild zum Gedenken an den Rostocker Spielmann-Opa Michael Tryanowski (1919-2018) zum Ärger der Anwohner beschmiert. Quelle: Privat

Nicht der einzige Fall in Rostock. Für Aufregung hat im November eine Schmiererei in der Kröpeliner Tor Vorstadt gesorgt. Dort hatten Unbekannte das Wandbild zu Ehren des 2018 verstorbenen Rostocker Spielmann-Opas Michael Tryanowksi (1919-2018) beschmiert. Anwohner eines Hauses in der Leonhardstraße hatten das Bild von Graffiti-Künstlern an die Fassade sprayen lassen – in der Hoffnung, dass das Ansehen dieser Rostock-Legende ihr Haus vor Graffiti schützen würde.

Nichtachtung von Kunst und Person

Während der Schmierfink in Sozialen Netzwerken gefeiert wurde, sind Anwohner entsetzt. Einer sagt: „Das ist nicht nur respektlos dem Spielmannopa gegenüber – sondern auch dem Graffiti-Künstler. Eigentlich heißt es ja, dass Werke anderer respektiert werden.“ So sieht das auch Museums-Chef Neumann und befürchtet die „Nichtachtung von Kunst“ in der Graffiti-Szene.

Auch eine Wandmalerei in der Nähe der Stadthalle mit historischen Zügen oder das Matrosendenkmal am Kabutzenhof sind verunstaltet worden. In Greifswald wird der Monolith im Schuhhagen oft beschmiert, in Stralsund hat man mit Aufklebern zu kämpfen. Auch in Schwerin ist laut Dirk Kretzschmar, Leiter des Kulturbüros, der Umgang mit öffentlicher Kunst problematisch. Jüngst wurden der „Fisch“ auf dem Ziegenmarkt, „ August Felten“, das „Denkmal Heinrich des Löwen“, „Runder Tisch“, „Zwischen Boot und Welle“ und „Wasser-Zeichen I/1/90“ beschmiert. Kretzschmar sagt: „Diese Vorgänge binden einen beträchtlichen Zeit- und Personalanteil und belasten die öffentliche Kasse. In der Regel lassen die Farbverunreinigungen auf keine konkreten gesellschaftlichen, politischen Haltungen oder Ablehnung eines Kunstobjektes schließen.“ Es sei wohl eher die pure Lust an der Verunstaltung.

Der "Fisch" des Künstlers Stefan Thomas aus Stüdenitz-Schönemark auf dem Ziegenmarkt in Schwerin ist von Unbekannten beschmiert worden. Quelle: Landeshauptstadt Schwerin

In Bad Doberan sind eine Bronze im Park am Roten Pavillon und die nostalgischen Bänke im Park und rund ums Münster sowie ein Wandbild am Kamp beschmiert worden. Bürgermeister Jochen Arenz sagt: „Wir versuchen es mit einem neuartigen Verfahren, bei dem die Oberflächen beschichtet werden.“ Das gehe natürlich schlecht bei Kunstwerken. Die Stadt hat den Skaterpark für Graffiti freigegeben und arbeitet mit Kunstlehrern der örtlichen Schulen zusammen.

Für den Leiter des Rostocker Amtes für Kultur, Denkmalpflege und Museen, Thomas Werner, ist Graffiti am Kunstwerk kein neues Phänomen. Er sagt: „Da liegt Herr Neumann falsch. Das gibt es seit Jahren.“ An ruhigen und dunklen Ecken, werde alles beschmiert – auch Kunst. Aus seiner Sicht liegt das Problem am Schwanenteich an der Baustelle. Da die Kunsthalle geschlossen sei, „haben wir da weniger Publikumsverkehr, sodass Täter ihre Ruhe haben.“

Der Monolith im Greifswalder Schuhhagen wird regelmäßig beschmiert. Quelle: Christin Lachmann

Von Michael Meyer