Rostock/Schwerin

Ausgefallener Schulschwimmunterricht und lange Wartelisten bei privaten Schwimmkursen: Rettungsschwimmer warnen vor einer steigende Quote an Nichtschwimmern in MV. Bereits vor der Pandemie ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) davon ausgegangen, dass fast 60 Prozent der Zehnjährigen nicht sicher schwimmen können. „Corona hat die Zahl der Nichtschwimmer erhöht“, sagt Sprecher Thorsten Erdmann.

Nicht nur die Pandemie, auch das Bädersterben in ganz Deutschland sei verantwortlich für teils schlechte Schwimmkenntnisse. „Ein Großteil aller Schulen nutzt für den Schwimmunterricht Freigewässer. Da beschränkt sich das auf die Sommermonate“, nennt DRK-Wasserwacht-Landesreferent Thomas Powasserat ein Beispiel.

Programm „MV kann schwimmen“ wird fortgesetzt

Das Bildungsministerium bestätigt: Corona habe zu Nachholbedarf geführt, der abgebaut wurde beziehungsweise werde. „Zusätzliche Schwimmkurse, die die Eltern für ihre Kinder in Anspruch nehmen, finden außerhalb des regulären Schwimmunterrichts statt. Hier kann es zu Wartezeiten kommen“, so Ministeriumssprecher Henning Lipski.

Um auf Defizite zu reagieren, hat das Land 2020 unter dem Motto „MV kann schwimmen“ ein Programm ins Leben gerufen, das Ferienschwimmkurse finanziell unterstützt. Konnten 2020 etwa 950 Schüler unterstützt werden, profitierten 2021 circa 3600 Kinder davon. Nach Angaben des Sozialministeriums steige der Bedarf an Schwimmkursen weiter. Daher soll das Programm in diesem Jahr fortgesetzt und auch in den darauffolgenden Jahren aufrechterhalten werden.

Außerdem soll über das Landesaktionsprogramm „Stark machen und Anschluss sichern“ zusätzlicher Schwimmunterricht der 6. Klassen möglich sein, um Lücken zu schließen. Dafür nutze das Land 1,6 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“.

Zu wenige Plätze für Nichtschwimmer

Grundsätzlich, so Powasserat von der DRK-Wasserwacht, seien solche Programme zu begrüßen. Allerdings stünden dadurch nicht mehr Plätze zur Verfügung. Nach wie vor mangelt es an Kapazitäten, genügend Kurse anzubieten. Kaum gebe die Wasserwacht neue Termine bekannt, seien diese auch schon ausgebucht. „Landesweit haben wir im vergangenen Jahr 2500 Schwimmschüler gehabt – der Bedarf war bestimmt doppelt so hoch.“

Wichtig auch für Eltern: frühzeitig erkundigen

Die Vereine im Land raten, sich frühzeitig nach Kursen zu erkundigen, sich an die Kreisverbände von DLRG und DRK zu wenden. Die Rostocker Schwimmtrainerin Diana Bautz betont zudem: Auch Eltern sollten mit ihren Kindern üben, sie ans Wasser gewöhnen. „In unseren Anfängerkursen arbeiten wir aufs Seepferdchen hin. Die Gewöhnung ans Wasser sollte schon vorher erfolgen.“

Von Katharina Ahlers