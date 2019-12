Immer wieder Pannen: Steckt Aida in der Krise?

Rostock/Palma de Mallorca

Wie groß sind die Probleme an Bord der „ Aidamira“ wirklich? Am Wochenende hatte die Rostocker Reederei Aida Cruises die Jungfernfahrt ihres neuen Flottenmitglieds absagen müssen.

Kurios: Nicht die Geschäftsführung in Rostock hat den ersten Törn des bereits 20 Jahre alten Kreuzfahrtschiffes gestrichen, sondern die Crew selbst. Der sogenannte „Schiffsrat“ – bestehend aus dem Kapitän und Offizieren – traf die Entscheidung, dass das Schiff nicht geeignet sei für eine Kreuzfahrt. Die geplante Afrika-Reise ab Mittwoch soll aber stattfinden.

Viertes Schiff , vierte Verspätung

Schiff gleicht einer Baustelle

Auch zwei Tage nach der offiziellen Taufe im Hafen von Palma de Mallorca gleicht die „ Aidamira“ einer Baustelle: Rund um den Schornstein haben Handwerker alte Technikteile, Paletten und Werkzeuge aufgetürmt. Mit Schrubbern, Reinigungsgeräten und Farbe ist die Crew dabei, Rost und Roststaub im Bereich des Oberdecks zu beseitigen.

Toiletten in den öffentlichen Bereichen sind defekt, Türen schließen nicht richtig. Auch über den Zustand einiger Kabinen des 20 Jahre alten Schiffes, das zuvor als „Costa neoRiviera“ für die Aida-Schwester unterwegs war, gibt es Beschwerden. Gäste berichten von lockeren Schranktüren und dass es kein warmes Wasser gab.

Die „Aidamira“ gleicht noch immer einer Baustelle: An Deck stapeln sich Abfälle der Handwerker. Quelle: Andreas Ebel

„Keine Sicherheitsprobleme“

Im Fall der „ Aidamira“ habe in der Tat der Kapitän die Entscheidung getroffen, bestätigt Aida-Vize Kunze. „Er hat immer das letzte Wort.“ Der Zustand des Schiffes habe nicht den Standards der Reederei entsprochen. Kunze beteuert jedoch, dass es lediglich Qualitäts-, nicht aber Sicherheitsprobleme gibt: Die „ Aidamira“ habe von der italienischen Schiffklassifikationsgesellschaft Rina alle nötigen Freigaben erhalten.

Dass der 50 Millionen Euro teure Umbau von einem Costa- zu einem Aida-Schiff in vier Wochen auf einer Werft in Genua nicht abgeschlossen werden konnte, sei extremen Unwettern in Italien geschuldet: „Drei der vier Wochen hatten wir Starkregen. Da konnte außen kaum gearbeitet werden“, sagt Kunze.

Großer Imageschaden?

Für Deutschlands größte Kreuzfahrt-Reederei werden die Verzögerungen mittlerweile zum Imageproblem: In den sozialen Netzwerken im Internet gibt es jede Menge Spott und Ärger über Aidas Zeitplanung. „Aida muss aufpassen, dass sie nicht ihren guten Ruf verspielen, weil sie alles zu eng takten“, sagt ein Passagier, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er hatte schon einmal Pech. Er hatte die Jungfernfahrt auf der „Aidanova“ gebucht, die auch abgesagt werden musste.

Die Kunden, deren Kurzkreuzfahrt abgesagt werden musste, erhalten von Aida den vollen Reisepreis erstattet. „Auch wenn die Gäste sich entschieden haben, an Bord zu bleiben, erhalten sie die Erstattung“, so Kunze. Die erste geplante Tour gen Südafrika, die am Mittwoch starten soll, sei nicht in Gefahr: „Alle Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, das Schiff in allen Bereichen fertigzustellen. Ich gehe bisher davon aus, dass wir das schaffen werden.“

Aida unter Druck

Für den Rostocker Branchen-Primus kommen die schlechten Nachrichten zu einer Unzeit: Die Reederei steht seit Monaten unter Druck, muss einen zweistelligen Wachstumskurs schaffen. Derweil kriselt es beim Mutterkonzern, der Carnival Corporation in Miami ( USA), spürbar: Innerhalb eines Jahres haben Carnival-Aktien an den Börsen ein Viertel ihres Wertes verloren.

Analysten führender Banken werfen dem größten Kreuzfahrt-Anbieter der Welt vor, zu viele neue Schiffe in den vergangenen Jahren an den Markt gebracht zu haben – und fordern, dass Carnival Kapazitäten abbaut, um wieder rentabler zu werden.

Massive Preissenkungen

Selbst Carnival-Chef Arnold Donald räumte jüngst ein, dass auch auf Aida eine Phase zukomme, in der das deutsche Kreuzfahrt-Geschäft langsamer wachse. Die deutsche Tochter wachse zwar, aber: „Aida war es nicht möglich, in diesem Umfeld die Preise zu halten“, so Donald.

Im Klartext: Der harte Konkurrenzkampf am Kreuzfahrtmarkt habe dazu geführt, dass die Rostocker Reederei massiv Preise senken musste, um auch die neuen Schiffe voll zu bekommen. „Es gibt einen klaren Wandel in Deutschland, der Reisemarkt ist am Boden.“

