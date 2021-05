Rostock

Suchst du noch oder wohnst du schon? So lautet der Titel der neuen Folge des OZ-Podcasts „Schon gehört?“. Anlässlich des OZ-Immobilien-Spezials spricht Julia Kramer mit Jana Blaschka von der Immobilienvermarktung Engel & Völkers.

Wann macht eine Immobilie für wen Sinn? Welche Möglichkeiten habe ich mit nur wenig Startkapital? Was sollte ich unbedingt vor dem Kauf oder Bau einer Immobilie wissen? Wo gibt es in Rostock und Umgebung noch verfügbaren Wohnraum und Baugrund und was kostet mich das? Diese Fragen und viele mehr beantwortet die Immobilienexpertin Jana Blaschka im Podcast.

Hier reinhören:

https://open.spotify.com/episode/3nG8t0F6egja6mAe71Vcd7

Vorbereitung ist wichtig

„Momentan ist der Immobilienmarkt in Rostock heiß umkämpft. Wir haben deutlich mehr Suchkunden als Eigentümer, die gerne verkaufen möchten“, erzählt die Immobilienexpertin. Daher sei es wichtig, schnell reagieren zu können, wenn die Traumimmobilie gefunden wurde. Als Vorbereitung sollte in wenigen Tagen eine Finanzierungsbestätigung vorgelegt werden können. Auch die Wünsche für ein Haus oder eine Wohnung sollten klar sein, um schneller an eine Immobilie zu kommen.

