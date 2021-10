Rostock

Den Traum vom Wohneigentum wollen sich viele Menschen erfüllen. Wer eine Immobilie in Mecklenburg-Vorpommern kaufen will, muss dafür tief in die Tasche greifen, kommt aber im deutschlandweiten Vergleich noch relativ günstig weg.

Das geht aus dem Wohn-Preisspiegel 2021/2022 hervor, den der Immobilienverband Deutschland (IVD) auf Basis von Daten aus 400 Städten aus dem ersten Halbjahr 2021 erstellt.

In Mecklenburg-Vorpommern gewinnen Eigentumswohnungen demnach weiter an Wert. Dennoch bleibt der durchschnittliche Quadratmeterpreis mit 1940 Euro vergleichsweise erschwinglich. Die höchsten Preise müssen laut IVD mit 2385 Euro pro Quadratmeter in Rostock gezahlt werden. Damit liege die Stadt an der Ostsee aber immer noch knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt (2550 Euro). Bei den Städten mit den höchsten Quadratmeterpreisen folgen Schwerin (1950 Euro) und mit einigem Abstand Neubrandenburg (1500 Euro) sowie Stralsund und Wismar (jeweils 1350 Euro).

Häuser sind in Rostock am teuersten

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Rostock sind laut IVD aktuell 328 000 Euro fällig – damit ist die Hansestadt im MV-Vergleich am teuersten. In Schwerin müssen Käufer 247 000 Euro, in Neubrandenburg 250 000 Euro, in Wismar 275 000 Euro, in Bergen auf Rügen 250 000 Euro, in Stralsund 185 000 Euro und in Güstrow 198 000 Euro zahlen.

„In den vergangenen acht Monaten ist die Nachfrage nach Wohneigentum noch einmal deutlich gestiegen“, sagt Jürgen Michael Schick, Präsident des IVD. Das spiegle sich in den steigenden Preisen wider. Er geht davon aus, dass der Trend sich fortsetzt, denn vielen Menschen sei in der Corona-Krise bewusster geworden, wie wichtig die eigenen vier Wände sind.

Anika Schönfeldt-Schulz, Vorsitzende des IVD Nord ergänzt: „Trotz dynamischer Wertsteigerungen in den vergangenen Jahren bleibt Wohneigentum in Mecklenburg-Vorpommern für viele Menschen vergleichsweise noch erschwinglich. Neben den großen Städten Rostock und Schwerin holen auch viele kleinere Gemeinden bei der Wertentwicklung auf. Im Zuge der Pandemie verstärkt sich die Nachfrage nach Wohneigentum.“

Von Antje Bernstein