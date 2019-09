Immobilien-Trends: Das sind Rostocks beste Lagen für den Hausbau

Rostock

Rostock schafft’s nicht mehr. Und Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der OstseeSparkasse (Ospa), kann das auch mit Zahlen belegen: 1900 Interessenten – gemeint sind damit stets ganze Familien – haben bei der größten Bank der Region um Hilfe gebeten. Bei der Suche nach einem Einfamilienhaus oder einem Baugrundstück in der Hansestadt. „Doch die gibt es nicht. Rostock macht nichts – und das Umland bedankt sich“, sagt der Banken-Chef. Denn die Nachfrage nach Wohn-Eigentum ist ungebrochen.

Zuzug hält an

Alle zwei Jahre legt die Ospa ihren großen Immobilien-Bericht für die Hansestadt und den Landkreis vor – in zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut „iib Dr. Hettenbach“. Kernaussage in diesem Jahr: „ Rostock wächst weiter. Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenraten sind hoch und aus dem gesamten Bundesgebiet ziehen Menschen zu uns“, so Ospa-Chef Pannwitt. Ob die Hansestadt in zehn Jahren 220 000 oder gar 230 000 Einwohner haben wird – das vermag die Sparkasse nicht zu sagen. Aber: „Das Rathaus hat vor einige Zeit gesagt, wir brauchen pro Jahr 2000 neue Wohneinheiten. Das halte ich nach wie vor für realistisch.“ Gebaut werde aber nur ein Bruchteil dessen.

Insgesamt 8000 Anfrage habe die Ospa im Schnitt pro Jahr. Nach eigenen Angaben hat die Sparkasse einen Marktanteil von 50 Prozent bei Immobilien-Finanzierungen in der Region. Zwei Gruppen seien es, die nach Analysen der Bank, nach Rostock ziehen: Familien mit Kindern – junge Fachkräfte für die aufstrebende Wirtschaft – und die so genannten „Best Ager“, also Männer und Frauen über 50, die wieder die Annehmlichkeiten der Stadt genießen wollen und ihr Haus im Grünen verkaufen. Beliebteste Stadtteile für diese Zielgruppen seien Warnemünde, Gehlsdorf und auch das Bahnhofsviertel.

Preise steigen weiter

Dass Rostock weit unter den selbstgesteckten Zielen in puncto Neubau zurückbleibt, bereitet den Immobilien-Profis der Ospa um Christian Konrad aber Sorgen. Denn das mangelnde Angebot treibt die Preise: In den vergangenen zehn Jahren hätten sich die Preise in der Rostock für Immobilien verdoppelt, sagt Konrad. Auch in den vergangenen zwei Jahren seien die Preisen nochmals explodiert. Mussten Käufer im Jahr 2017 noch durchschnittlich 2350 Euro pro Quadratmeter beim Kauf einer Eigentumswohnung in der Stadtmitte zahlen, waren es 2019 schon 2900 Euro. Im Hansaviertel stiegt der Durchschnittskaufpreis pro Quadratmeter sogar von 1551 Euro auf 2300 Euro, in der Südstadt von 1450 Euro auf 2100 Euro.

Ein neues, durchschnittliches Einfamilienhaus ist nicht mehr unter 450 000 Euro zu haben. „Doch selbst diese Preise sind bezahlbar – weil Käufer kaum noch Zinsen zahlen“, sagt Ospa-Vorstand Pannwitt. Auch derzeit lohne es sich noch, in Immobilien zu investieren: Ein Abwärtstrend bei den Preisen sei nicht in Sicht, ein Aufwärtstrend bei den Zinsen auch nicht. „Bestimmt gibt es in einigen Metropolen in Deutschland schon eine Immobilien-Blase, vielleicht in besonderen Lagen bei uns – in Warnemünde etwa oder in Heiligendamm“, so Pannwitt. Von einer „Blase“ könne in Stadt und Landkreis generell aber keine Rede sein.

Rostock baut nicht genug

Derzeit würden Familien mit Kindern vor allem ins Umland ziehen – nach Sanitz, nach Bad Doberan, selbst in kleinere Dörfer. „In Rostock sind Wohngebiete am Kiefernweg, an der Nobelstraße und ein paar Grundstücke an der Neubrandenburger Straße geplant. Aber selbst die reichen nicht, um alle unsere Interessenten zu befriedrigen“, sagt Pannwitt. „ Rostock ignoriert den Wunsch vieler Menschen, im Grünen zu wohnen“, so die deutliche Kritik der Ospa in Richtung Stadtplanung. Der Mittelstand mit guten Einkommen wandert derzeit ins Umland ab. „Uns ist das gleich: Unser Geschäftsgebiet ist auch der Landkreis“, sagt Pannwitt. Die Stadt aber müsse darauf reagieren: „Wir brauchen nicht nur Geschosswohnungsbau, wir brauchen in allen Segmenten des Immobilien-Marktes mehr Neubau.“

Die Forderung aus der Stadtpolitik, mehr auf sozialen Wohnungsbau zu setzen, hält Pannwitt für überflüssig: Ja, auch die Mieten seien in der Stadt gestiegen. Allerdings nur im Cent-Bereich pro Monat und Quadratmeter. Die Durchschnittsmiete in der Hansestadt gibt die Bank mit 7,40 Euro pro Quadratmeter an – kalt, versteht sich. Es gäbe aber auch Wohnungen für „nur“ 4,30 Euro pro Quadratmeter. „In Rostock gibt es günstige Wohnungen. Der Mietendeckel macht bei uns keinen Sinn.“ Zum Vergleich in Kühlungsborn kostet der Quadratmeter zur Miete im Schnitt8,50 Euro, uin Bad Doberan 6,80 Euro. Günstiger wird es im „Süden“ – in Güstrow etwa mit 5,50 Euro.

