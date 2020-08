Rostock

Wohnen am Wasser – davon träumen viele. Glücklich kann sich derjenige schätzen, dem eine der wohl schönsten Wohnungen in Rostock gehört: eine 300 Quadratmeter große Penthouse-Wohnung an der Warnow. Sie hat als oberstes Stockwerk eines Sechsgeschossers nicht nur einen Traumblick auf Rostocks Stadthafen zu bieten, sondern auch ein spektakuläres Interieur.

Die perfekte Verbindung von innen uns außen: Die Glasfassade erlaubt eine sechs Meter breite Öffnung. So wird die Dachterrasse zur Erweiterung des Wohnzimmers. Quelle: Thomas Ulrich

Gestaltet haben es die Innenarchitekten vom Rostocker Baustudio Kastl. Das Resultat kann sich sehen lassen: weitläufige Wohnräume, XL-Terrasse und ein Bad mit Wanne am Panoramafenster. Das Penthouse überzeugt mit Großzügigkeit. Highlight ist die dreifachverglaste Fassade, die von den Architekten mit konvexen und konkaven Elementen versehen wurde. Eine integrierte Schiebetür ermöglicht eine sechs Meter breite Öffnung, durch die innen und außen miteinander verschmelzen und die 70 Quadratmeter große Terrasse zum Teil des Wohnraums wird.

Es gibt nur wenige Wände im klassischen Sinn. Stattdessen werden Räume durch Möbel definiert. Deren Fronten sind schnörkellos, schlicht und nehmen den Schwung der Hausfassade auf, Durchgangstüren wurden rahmenlos und harmonisch in die Möbelfronten integriert. Zentrales Element des Penthouses ist ein Kamin, der sowohl vom Essbereich als auch der Sitzecke und der Terrasse einsehbar ist.

Klare Linien, warme Materialien und als Mittelpunkt ein Kamin: So wirkt das Penthouse-Innere trotz vieler Glasflächen harmonisch und wohnlich. Quelle: Thomas Ulrich

Viel zu sehen gibt es auch im Bad: Die Wanne wurde direkt vor einem Panoramafenster platziert. Überhaupt finden sich in der Wohnung viele Glasflächen. Damit es dennoch gemütlich wirkt, haben die Innenarchitekten diese mit warmen Farben und viel Echtholz kontrastiert. Auch an Komfort mangelt’s nicht: Die Haustechnik ist komplett vom Smartphone aus zu bedienen. So schön kann das Wohnen am Wasser sein.

Abtauchen mit Warnowblick: So schön kann ein Bad sein. Quelle: Thomas Ulrich

