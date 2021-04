„Kaum Angebot, mächtige Preise“: Wie sich der Immobilienmarkt in Rostock entwickelt

Rostock

Wer ein Haus in Rostock bauen oder kaufen möchte, hat laut Sven Harder aktuell eher schlechte Chancen: „Ein richtiges Angebot gibt es nicht“, sagt der Prokurist bei Lutter-Immobilien. Bauland sei so gut wie nicht vorhanden – und auch im Bestand gebe es nur geringe Veränderungen bedingt durch den demografischen Wandel oder Scheidungen. „Gleichzeitig ist der Wunsch nach einem Eigenheim aber größer denn je“, erklärt Harder. Das lasse die Preise auch in Krisenzeiten weiter nach oben steigen.

Jana Blaschke, Standortmanagerin von Engel & Völkers in Rostock, hatte das nicht erwartet: „Zum Ende des ersten Quartals sind wir aufgrund der Pandemie eher von einer Preisstagnation bis Jahresende ausgegangen“, sagt sie. Der Markt präsentierte sich allerdings äußerst stabil – und genau wie 2019 konnten 2020 durchweg Preissteigerungen von rund zehn Prozent verzeichnet werden.

Steigende Preise in allen Bereichen

Im vergangenen Jahr lag der Preis für ein Grundstück in Rostock laut einer Studie der Landesbausparkassen (LBS) bei durchschnittlich 310 Euro pro Quadratmeter. Laut dem aktuellen Grundstücksmarktbericht der Hansestadt lag der Quadratmeterpreis 2020 im Schnitt bei 273,2 Euro. 2019 sind es noch 270 Euro gewesen.

Und auch Einfamilienhäuser sind in Rostock teurer geworden: Dem Bericht zufolge ist der Quadratmeterpreis (Grundstück und Gebäude) 2020 im Schnitt auf 3225 Euro gestiegen. 2019 waren es noch 2789 Euro.

Auch wer eine Eigentumswohnung in der Hansestadt kaufen möchte, muss seit vergangenem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Während 2019 in Rostock noch durchschnittlich 2771 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden mussten, waren im vergangenen Jahr schon 3117 Euro pro Quadratmeter fällig. Auch das geht aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht hervor.

Wasserlage am beliebtesten

Jana Blaschka zufolge seien nach wie vor die Immobilienlagen der entscheidende Preisindikator. Am beliebtesten sei in Rostock die Wasserlage. Insbesondere Warnemünde und Markgrafenheide seien hier gefragt. Aber auch Innenstadtlagen wie Stadtmitte, Gartenstadt oder Gehlsdorf stünden hoch im Kurs.

„Prinzipiell ist die Nachfrage nach Grundstücken in der Innenstadt deutlich höher“, erklärt die Maklerin. Die politische Ausrichtung in Rostock und die Beschlusslage auf kommunaler Ebene würden es aktuell aber verbieten, städtische Grundstücke für den Bau eines Eigenheims zu veräußern. Jahrelang hätte die Stadt vorrangig auf den öffentlichen Geschosswohnungsbau gesetzt.

„Leute sind froh, wenn sie überhaupt etwas finden“

Den Erfahrungen von Sven Harder zufolge wird es immer weniger wichtig, wo sich das künftige Grundstück oder Haus tatsächlich in Rostock befindet: „Die meisten sind froh, wenn sie überhaupt etwas finden“, erklärt der Prokurist bei Lutter-Immobilien. Dabei müsse das Heim nicht mal mehr innerhalb der Stadtgrenzen liegen. „Gemeinden mit guter Infrastruktur – egal, ob Bus oder Bahn – boomen.“

Sven Harder, Prokurist bei Lutter-Immobilien in Rostock. Quelle: privat

Laut Harder habe auch die Corona-Pandemie ihren Teil dazu beigetragen, dass die Menschen flexibler in ihrer Denkweise werden. „Es muss nicht immer unbedingt die Stadtmitte sein. Viele wünschen sich einfach nur ein bisschen Grün vor ihrer Haustür“, sagt er. Das müsse man sich aber auch erst einmal leisten können – „Schnäppchen“ gebe es so gut wie nirgends.

Doch trotz steigender Preise war die Investitionsbereitschaft in Rostock im vergangenen Jahr ungebremst: Das Kaufverhalten der Kunden hat sich Jana Blaschke zufolge kaum verändert. „Die Nachfrage steigt auch, weil es aktuell an Alternativen zur Geldanlage mangelt“, erklärt die Maklerin. Investiert würden dabei sowohl im privat genutzten Sektor als auch in die Immobilienanlage.

Von Pauline Rabe