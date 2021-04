In Marlow werden am Freitag übrig gebliebene Dosen des Herstellers Astrazeneca verimpft. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte diese an Hausärzte verteilt. Ein Bad Sülzer Mediziner stellt sein Kontingent nun in einer öffentlichen Aktion zur Verfügung. Alle Infos Anmeldung und den genauen Zeiten.