Impfarzt Robert Uhde bei OZ-Live am Montag: Wie das Boostern in Laage abläuft

Laage

Impfarzt Robert Uhde ist am Montag, dem 22. November, zu Gast bei OZ-Live. Um 10 Uhr will er im Interview mit OZ-Redakteurin Michaela Krohn über die aktuelle Situation im Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage sprechen und wichtige Fragen rund um das Thema Boostern klären. Wer ist für die Drittimpfung bereits berechtigt und wie kommt man an einen Termin? Das alles und vieles mehr soll in dem Gespräch beantwortet werden.

Das Gespräch können Sie am Montag hier ab 10 Uhr live im Stream verfolgen.

Von OZ