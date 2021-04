Rövershagen

Starker Start für den ersten privat organisierten Impftag in Mecklenburg-Vorpommern: Innerhalb von nur zwei Stunden haben sich in „Karls Erlebnisdorf“ in Rövershagen bereits fast 200 Menschen über 60 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen.

Drei Hausärzte aus der Region Graal-Müritz, Gelbensande und Rövershagen haben sich für den Impftag zusammengetan. Eine Schwaaner Apotheke liefert den Impfstoff von Astrazeneca, Karls-Chef Robert Dahl stellt die Räumlichkeiten.

Die Ersten warteten am Morgen auf Campingstühlen auf die Impfung

Start für das große Impfen sollte ursprünglich gegen 9 Uhr am Morgen sein, Doktor Thomas Maibaum und seine Kollegen legten aber bereits früher los. „Schon um 6:30 Uhr saßen die ersten Menschen mit Campingstuhl bei uns auf dem Parkplatz“, sagt Robert Dahl. Er verdient an der Aktion übrigens keinen einzigen Cent. „Wenn wir etwas von solchen Aktionen haben, dann dass sie helfen, möglichst schnell viele Menschen zu impfen und eine zügige Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen.“

Bis circa 17 Uhr stehen jetzt noch 300 Dosen von AstraZeneca zur Verfügung. Der große Vorteil für alle, die sich impfen lassen wollen: Sie erhalten von den insgesamt fünf Ärzten gleich einen festen Termin für die zweite Impfung – und somit für den kompletten Schutz vor dem Virus. „Keiner von uns hat Lust auf einen Dauer-Lockdown. Der Weg aus der Krise ist das Impfen. Wir müssen einfach schneller werden – und da sind solche unkomplizierten Angebote ohne lange Terminvereinbarung einfach der richtige Weg“, sagt auch Stephan Meyer (CDU), Vize-Landrat des Landkreises Rostock.

Von Andreas Meyer