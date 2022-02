Noch ein Monat, dann kommt die Impfpflicht für Beschäftigte im medizinischen Bereich. Der neue Novavax-Impfstoff kann in letzter Minute noch den einen oder anderen Job in der Pflege oder Klinik retten, kommentiert OZ-Redakteurin Virginie Wolfram.

Impfpflicht für Pfegekräfte in MV: Novavax soll’s richten

Kommentar - Impfpflicht für Pfegekräfte in MV: Novavax soll’s richten

Kommentar - Impfpflicht für Pfegekräfte in MV: Novavax soll’s richten