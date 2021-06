Impfschwänzer: Warum erscheinen die Menschen nicht zum Corona-Piks?

Rostock / Schwerin

Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, muss in der größten Stadt des Landes nicht lange auf einen Termin warten: Fast täglich bietet Rostock mittlerweile „Sonder-Impftermine” an. Auch am Dienstag wieder. „Wir haben Hunderte Dosen Impfstoff übrig“, sagt die Impf-Managerin der Hansestadt, Franziska Nagorny.

Doch genau das sollte eigentlich nicht sein. Das Problem, nicht nur in Rostock: Nach wie vor haben die Impfzentren im Land mit einer enormen Zahl an „Impf-Schwänzern“ zu kämpfen. „In der vergangenen Woche sind fast 1000 Menschen, die einen Termin bei uns hatten, einfach nicht gekommen“, so Nagorny. Damit die Dosen nicht verfallen, lassen sich die Landkreise neue Wege einfallen.

Exakt 33,3 Prozent – also jeder Dritte in MV – war am Montag bereits vollständig gegen das Virus geimpft. Das geht aus dem neuen Impfbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hervor. 52,1 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten. Seit knapp fünf Wochen geht es bei den Erstimpfungen aber kaum voran, weil Impfstoff fehlt.

Sehr problematisch, wenn Termine nicht abgesagt werden

„Umso problematischer ist es, wenn Termine nicht abgesagt werden. Jede Impfung zählt für das Erreichen einer Herdenimmunität“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Bis Ende August will Glawe in MV die erreichen. Das Rostocker Südstadt-Klinikum ist bereits am Ziel: 1102 Mitarbeiter sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Quote: 80 Prozent.

Auffällig: In Rostock waren es zum Großteil Impftermine mit Biontech, die nicht wahrgenommen wurden. Das Land vermutet, dass sich die Impflinge auf mehreren Wegen um den Piks bemüht haben und wenn sie dann beim Hausarzt eher einen Termin bekommen, sich eher dort impfen lassen. Oft seien die Hausärzte deutlich leichter zu erreichen als die Impfzentren. „Gebuchte Termine, die nicht wahrgenommen werden, müssen dennoch bitte rechtzeitig abgesagt werden. Jeder nicht abgesagte Impftermin ist am Ende im schlechtesten Fall ein verlorener Termin“, so Glawe.

Von Andreas Meyer