Im Landkreis Rostock haben am Sonntagvormittag die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. 975 Dosen des Impfstoffes stehen für die letzte Woche des Jahres zur Verfügung. Zuerst wird in den Pflegeeinrichtungen des Landkreises geimpft. Den Beginn machen die 38 Bewohner der Pflegeresidenz Wutschke in Güstrow.