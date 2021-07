Impfungen an Bord der Aida: Rostock impft jetzt auch Seeleute

Rostock

Der Handel über See hat Rostock groß gemacht – und diese „Lebensader“ soll auch in Pandemie-Zeiten bestehen bleiben. Selbst bei einer möglichen vierten Welle im Herbst: Die Hansestadt hat deshalb damit begonnen, auch Seeleute gegen das Coronavirus zu impfen. Bis jetzt schon mehr als 1400.

Aida macht den Anfang

Den Anfang der Impf-Kampagne auf See machte der „Platzhirsch“: In den vergangenen Tagen wurden 1200 Crew-Mitglieder der „Aidaprima“, die bis Mitte vergangener Woche in Warnemünde lag, geimpft. Am Donnerstag – kurz vor dem ersten Auslaufen der Saison mit Gästen an Bord – waren dann 200 Männer und Frauen auf „Aidasol“ dran.

Die Impfdosen stammen aus dem Kontingent der Aida-Betriebsärzte. „Wir haben die Kampagne mit hybriden Impfteams aus dem Impfzentrum in Schmarl unterstützt“, sagt Rostocks Hafen-Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD). Soldaten der Bundeswehr und die Impf-Experten der Hansestadt waren gemeinsam im Einsatz.

„Wir leben von der Schifffahrt“

Nun, da Impfstoff in größeren Mengen schnell verfügbar sei, sei es selbstverständlich, auch mit den Reedereien zu kooperieren, sagt der Senator. „Das Herz der Hansestadt schlägt im Hafen. Freier Handel über Grenzen hinweg, Urlaubsreisen – davon leben wir in Rostock.“ Es sei daher auch im Interesse der Hansestadt, die Menschen an Bord der Schiffe zu schützen.

Hansjörg Kunze, Vize-Präsident von Deutschlands größter Kreuzfahrt-Reederei, ist dankbar für die Hilfe der Hansestadt: „Dass uns Rostock mit den Impf-Teams unterstützt, dass unsere Ärzte Impfdosen von der Bundesregierung erhalten – dafür sind wir äußerst dankbar.“ Er betont: „Wir nehmen niemandem Impfdosen weg.“ Ein großer Teil des Impfstoffs seien übrigens Dosen des Einmal-Vakzins von Johnson & Johnson gewesen.

Die Impfungen für die Crew würden die Sicherheit aller erhöhen: „Es ist ein Schritt hin zur Normalität – und bietet mehr Sicherheit für unsere Mitarbeiter, unsere Gäste und die Menschen in den wundervollen Orten, die wir besuchen.“

Rostock ist Vorbild für andere Hafenstädte

Rostock sei die erste Stadt in Deutschland, die die Reedereien so unterstütze. „Solche Angebote haben wir bisher nur in Griechenland erhalten“, sagt Aida-Vize Kunze. Hamburg will sich dem Rostocker Beispiel bereits anschließen und ebenfalls bei Impf-Aktionen auf den Schiffen helfen.

Von Andreas Meyer