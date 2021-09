Impfungen in Rostock: Hier bekommen Sie in der kommenden Woche den Piks

Rostock

Auch in der kommenden Woche gibt es in Rostock unter dem Motto #HierWirdGeimpft zahlreiche Impfangebote. Die Impfaktionen finden in vielen Stadtteilen ohne Voranmeldung statt. So ist die Impfung am Impfstützpunkt Lütten Klein im Warnowpark (Rigaer Straße 5) montags von 12 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr und freitags von 12 bis 20 Uhr möglich. In Warnemünde wird vom 15. bis 17. September jeweils von 9 bis 17 Uhr am Bahnhof (Gleis 4) geimpft.

Das Stadtteil- und Begegnungszentrum Mehrgenerationenhaus Toitenwinkel (Olof-Palme-Straße 26) bietet am Montag, 13. September, von 14 bis 17 Uhr eine solche Aktion an. Am selben Tag wird beim Rostocker Fußballclub von 1895 (Damerower Weg 26) zwischen 16.30 und 19.30 geimpft.

Im Sozialkaufhaus Dierkow (Dierkower Höhe 2) können Impfwillige am Donnerstag, 16. September, zwischen 10 und 16 Uhr spontan vorbeischauen. Geimpft wird auch während des Stadtteilfestes Evershagen am Freitag, 17. September, im Stadtteil und Begegnungszentrum Evershagen in der Maxim-Gorki-Straße 52. Dort werden Impfungen zwischen 12 und 17 Uhr angeboten.

Auch in Stadtmitte gibt es Aktionen. Der Rathaus-Anbau (links neben dem Rathaus) wird zum mobilen Impfzentrum. Impfungen werden am 14. September von 11 bis 18 Uhr, am 16. September zwischen 8 und 16.30 Uhr sowie am 17. September von 8 bis 20 Uhr, angeboten. Interessierte finden das Impfteam im Beratungsraum 1 a/b.

Voraussetzungen für die Impfung

Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man gesund ist und in den vergangenen 14 Tagen keine andere Impfung erhalten hat. Eine nachgewiesene Corona-Infektion (Erkrankung, positiver PCR- Befund) muss mindestens vier Wochen zurückliegen. In diesem Fall und auch bei nachgewiesenen Antikörpern gegen SARS-CoV2 ist dann auch nur eine Impfung notwendig, um den vollständigen Impfschutz zu erlangen.

Die notwendige Zweitimpfung bei Impfung mit BioNTech/Pfizer und Moderna können über die Terminhotline des Landes MV, Tel. 0385 2027-1115, vereinbart werden oder auch zu einem späteren Zeitpunkt bei anderen Impfaktionen durch mobile Teams wahrnehmen. Der Mindestabstand zwischen den beiden Spritzen liegt bei drei Wochen.

Von Katharina Ahlers