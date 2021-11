Rostock

Monatelang kam Rostock mit wenigen Einschränkungen aus, monatelang war die Hansestadt stets im „grünen Bereich“. Doch nun verschärft der Krisenstab im Rathaus die Corona-Regeln wieder deutlich – unabhängig von dem, was in Berlin und Schwerin entschieden wurde. Wichtigster Punkt: „Wir führen auf den wichtigsten Einkaufs- und Flaniermeilen wieder die Maskenpflicht ein“, kündigte Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) an.

Dort lasse sich während des Weihnachtsmarktes, aber auch beim Einkaufsbummel der 1,5-Meter-Abstand kaum mehr einhalten. Und: Rostock will massiv die Impf-Angebote hochfahren. „Wir spüren, dass es die Menschen sich impfen lassen wollen.“

Neue Impfzentren in der ganzen Stadt

„Gemeinsam mit Partnern – der Bundeswehr zum Beispiel und auch niedergelassenen Ärzten –planen wir, mehrere Impfstützpunkte in Rostock aufzubauen“, so Bockhahn im neuen Interview-Format „OZ Live“. Die Hansemesse, in der noch im Frühjahr Hunderte Rostocker pro Tag den lebensrettenden Piks erhalten hatten, wird nicht wieder zum Impfzentrum. Bockhahn setzt stattdessen auf Stützpunkte in den Stadtteilen, möglichst flächendeckend über die Stadt verteilt. Eines soll in der Innenstadt entstehen – in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock. „Wir sind gemeinsam dabei, eine passende Infrastruktur aufzubauen“, kündigt der Senator an.

Und: „Wir waren die Einzigen, die noch einen Impfstützpunkt hatten – im Warnowpark. Wir haben vorsätzlich gebummelt. Das hilft uns jetzt ein Stück weit“, so der Senator. Seit Tagen gibt es dort immer wieder Schlangen, langen Wartezeiten. „Wer glaubt, dass sich die Menschen nicht impfen oder boostern lassen wollen – der irrt.“ Am Donnerstag wurden allein im Warnowpark 371 Rostocker geimpft. Im Warnowpark will er möglichst das Angebot noch ausbauen.

Schlangen vor den Impfzentren

Die beschlossenen, tiefgreifenden Einschränkungen für Ungeimpfte und auch die aktuelle Lage – sie scheinen viele Rostocker zum Umdenken zu bewegen: „Wir haben in der Stadtbibliothek einen Sonderimpftag angeboten. Die Resonanz war enorm.“ Spritzen, Impfstoff, Personal – „wir mussten alles nachordern.“ Zeitweise hätten die Rostocker bis zum Neuen Markt angestanden. „Einige haben drei Stunden total ruhig gewartet. Danke dafür!“, so Bockhahn.

Er rechnet mit einem weiteren Ansturm: Die Booster-Impfung sei für alle ab 18 Jahren empfohlen. „Dennoch bitte ich darum, dass wir den älteren Mitbürgern den Vortritt lassen.“ Zudem könnte schon in den nächsten Wochen ein Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zugelassen werden. Auch darauf stelle sich die Stadt ein.

„Viele verlassen die ITS im Leichensack“

Die Lage in der Hansestadt bezeichnet er als „absolut besorgniserregend“. Bockhahn: „Wir haben seit Tagen Inzidenzen über 240. Das konnten wir uns vor einem Jahr nicht vorstellen.“ Das Problem in der Hansestadt seien vor allem die Ungeimpften. Bei den Geimpften läge die Inzidenz unter 50, im „grünen Bereich“. Bei den Ungeimpften hingegen weit über 400.

„Wenn wir das nicht ändern, wird der kommende Winter hart. Dann war der Winter 2020 nur eine kleine Übung“, sagt Bockhahn. In der Uni-Klinik seien zwei Corona-Stationen fast voll, in der Südstadt-Klinik würden ebenfalls bereits zwölf Patienten behandelt. „Vier von zehn Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, verlassen die ITS im Leichensack. Ich muss das so drastisch, so deutlich sagen.“

Fälle gebe es in allen Alters- und Bevölkerungsgruppen. Aktuell seien 19 Schulen und auch 19 Kitas in Rostock betroffen. 29 Schüler, fünf Lehrer, 14 Kita-Kinder und acht Erzieher gelten als „Indexfälle“. Fünf Klassen sind stadtweit geschlossen in Quarantäne geschickt worden. „Das ist zum Glück noch eine überschaubare Menge.“

Von Andreas Meyer