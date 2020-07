Bentwisch

Kinderwagen für große Babys gibt es im Küstenkinderladen in Bentwisch. Es war ihre eigene Geschichte, die Katja Dau auf die Idee brachte, in einem Online-Shop große, skandinavische Kinderwagen zu vertreiben. „Als ich 2014 schwanger war mit unserem Sohn Claas, bin ich durch Rostock gezogen, auf der Suche nach einem Kinderwagen mit großer Liegefläche“, erzählt die 36-Jährige.

Mit einem rosa Metermaß sei sie unterwegs gewesen, sei nicht fündig und auch nicht entsprechend beraten worden. „Im Dänemark-Urlaub habe ich dann gesehen, dass die Kinder selbst im Sitzalter noch viel Platz haben in den großen Wagen.“

Familie kauft ersten Kinderwagen in Dänemark

So hat sich die Familie das erste Gefährt für den Sohn in Dänemark gekauft. Auf der Straße sei sie ständig angesprochen worden auf den Kinderwagen. „Eine werdende Mama hat sich dann auch gleich einen aus Dänemark geholt“, berichtet Katja Dau. Das Feedback und die Begeisterung anderer war schließlich der Initialfunke für das eigene Online-Geschäft.

Im September 2015 ist die Jungunternehmerin im Gewerbegebiet Osthafen in Dierkow gestartet. „In einem 16 Quadratmeter großen Büro mit Mini-Showroom“, erinnert sie sich. Die Nachfrage war von Anfang an groß und steigt stetig. So zog Katja Dau im Oktober 2018 in größere Räume nach Bentwisch um und eröffnete im Januar dieses Jahres einen zweiten Showroom in Hamburg.

Seit 2015 schon 2000 große Modelle bundesweit vertrieben

Zwölf bis 15 verschiedene Modelle sind in der kleinen Ausstellung im ITC in Bentwisch zu sehen. Vor allem aber können sich werdende Eltern hier nach Terminabsprache beraten lassen. „ Da nehmen wir uns ein, zwei Stunden Zeit, um den passenden Kinderwagen zu finden“, erklärt Katja Dau. Das sei auch in Videoberatungen möglich.

Die Geschäftsfrau setzt nicht auf Laufkundschaft, sondern verkauft ihre Waren bundesweit online. Etwa 2000 Kinderwagen hat sie inzwischen an Mütter und Väter gebracht. In Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, ganz Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Lettland werden Babys in Wagen aus dem Küstenkinderladen kutschiert. „Ein Wagen ist sogar nach Südkorea gegangen, da mussten wir die Papiere für den Zoll fertig machen“, sagt die Unternehmerin.

Dieses Modell hat fast einen Meter Liegefläche. Quelle: Ove Arscholl

Was ist das Besondere an diesen skandinavischen Kinderwagen, die Katja Dau von sechs Herstellern bezieht? „Sie haben eine lange Liegefläche bis zu 98 Zentimetern“, zählt sie auf. „ Da können die Kinder mindestens neun Monate drin liegen oder, wie in Dänemark üblich, bis zu drei Jahren noch Mittagsschlaf machen.“ Die meisten Kunden nutzen die Modelle bis zu zwei Jahren, „weil die Kinder auch gut darin sitzen können“.

Es gebe dazu Anschnallgurte, wie man sie noch aus DDR-Zeiten kennt. „In Deutschland gibt es das heute nicht mehr“, sagt Katja Dau, die dies jedoch für ihre beiden Kinder gern genutzt hat. Die Kinderwagen seien höher, so könnten die Eltern besser mit den Kindern kommunzieren. Sie hätten tolle Funktionen, praktisches Zubehör und hohe Verarbeitungsqualitäten und ließen sich gut auch in kleineren Fahrzeugen verstauen. „Das führen wir den Eltern gern vor, wenn sie mit ihrem Auto zur Beratung kommen“, erzählt Dau.

Deutsche Kinderwagen sind deutlich kleiner

Im deutschen Handel würden Wagen mit etwa 75 Zentimetern Innenmaß, teilweise noch kleiner verkauft, für eine „Gewichtsklasse“ bis neun Kilo. „Unsere kleinsten Wagen beginnen mit 80 Zentimetern und die Wannen sind für Kinder bis 15 Kilo ausgelegt“, erklärt Dau. Viele Eltern würden nicht bedenken, dass ihr Nachwuchs erst mit etwa neun Monaten sitzen und dann erst in eine Sportkarre umziehen könne.

Es sind ihre eigenen Erfahrungen und Ansprüche, die Katja Dau in die Beratungen einbringt und die von den Eltern regelrecht aufgesogen werden. Viele Produktvideos hat die kleine Firma selbst gedreht. „Wir sind im Social-Media-Bereich sehr aktiv“, berichtet Dau, „ich mache genau das, was mir bei meiner eigenen Suche gefehlt hat, kostenlose Beratung, Austausch von Mama zu Mama, der Kinderwagenverkauf als Erlebnis.“

Nachfrage steigt weiter – viele Weihnachtsbabys im Anmarsch

In ihren zwei Lagern in Bentwisch hält sie einen „kleinen Puffer an Ware“ vor, sonst würde bestellt und nach spätestens sechs bis acht Wochen ausgeliefert. Zwischen 500 und 1300 Euro kostet ein Kinderwagen. „Alle übrigens mit schadstoffgeprüften Stoffen.“ Grau- und Blautöne liegen gerade im Trend, aber auch ein rotes Modell hat Katja Dau auf Lager.

Dazu verschickt sie Insektennetze, Regenverdecke, Wickeltaschen und anderes Zubehör. „Hier, die Sitzkissen sind ein Renner“, sagt Katja Dau und packt den kuschligen „Löwen“ gleich mal in den Kinderwagen. Auch Autokindersitze werden im Küstenkinderladen angeboten, „aber nur rückwärts gerichtete“, betont Dau, die seien die sichersten am Markt. „Das kommt auch aus Skandinavien“, ergänzt sie augenzwinkernd.

Die Leidenschaft für ihr Business steht der zweifachen Mutter ins Gesicht geschrieben. Tochter Lene (3) hat einen Kinderwagen aus Mamas Kollektion bekommen. „Ich mache das aus Liebe“, sagt Katja Dau. „Und es lohnt sich“, fügt sie gleich hinzu. Die Nachfrage nach den großen Modellen steige. „Ich habe gerade viele Eltern, die ihr Baby im Dezember erwarten – Corona-Babys?“, fragt sie lachend in die Runde. In Deutschland gibt es drei Händler, die skandinavische Kinderwagen anbieten.

