Endlich Weihnachtsferien auch für die Schulhunde der Greenhouse School in Graal-Müritz. Nun dürfen sich die Dobermänner „ Goa“ und „Faustus“, Dalmatiner „Pit“ und Schäferhund-Rentner „Gun“ von Unterricht und Schulstress erholen. Seit einigen Jahren schon gehört der bunte Hunde-Mix zum Lernalltag im Ostseeheilbad. Der Experte für tiergestützte Pädagogik, Jörg Vogelgesang, gehört fest zum Schulkollegium, bildet die Tiere aus und begleitet die Vierbeiner in den Klassenraum. „ Goa“ und Co. werden im Fachunterricht eingebunden und dienen in den Fächern Biologie oder Sprachen, Kunst oder Deutsch oft der lebendigen Anschauung.

Jeder Hund hat seine Vorlieben

Dabei hat jeder Hund seine Vorlieben. „Faustus“ sei ein guter Unterrichtsbegleiter, „ Goa“ und „Pit“ eigneten sich besonders für Leinenführung und seien in der wöchentlichen Hundesprechstunde treue Zuhörer und „Kuscheltiere“ für die Kinder, berichtet Vogelgesang. „Gun“, der verrentete Betäubungsmittelspürhund, mache beim Fußball im Tor eine gute Figur. Im Deutschunterricht steht „Pit“ ganz entspannt Modell zum Thema „Beschreibung“ und wurde von den Schülern genau beobachtet. „Pitti hat braune Flecken, ganz viele Herzen sind dabei“, erzählt der zwölfjährige Lennart. „Und eine Kralle, die ganz links, ist schwarz“ ergänzt Linda. „Im nächsten Schuljahr müssen die Kinder eine Vermisstenmeldung formulieren“, erklärt Vogelgesang, der Besitzer von „Pit“ und „Gun“ ist. Die Dobis gehören Schulleiterin Hilla Pedersen. Versichert sind die Hunde über die Schule.

Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre

Die erste Hunde-Erfahrung im Unterricht hatten die Graal-Müritzer mit „Fido“, einem Golden-Retriever-Welpen, der jedoch nach einem Schuljahr in einer anderen Einrichtung zum Therapiehund ausgebildet wurde. „Die Kinder haben sich von ,Fido’ verabschiedet und ihn nie wieder gesehen“, erinnert sich Vogelgesang. So kam die Idee auf, eigene Schulhunde anzuschaffen. „Ich hatte den Schäferhund ,Gun’, der Welpe , Goa’ kam zur Chefin. Schnell haben wir bemerkt, es gibt viel mehr Bedarf. Und dann kamen der Dalmatiner und ,Faustus’ zum Team.“ Vogelgesang, der zuvor Polizei- und Diensthunde ausgebildet hatte und seit 13 Jahren den Hundesportverein in Kavelstorf leitet, nimmt sich der Hunde an und trainiert sie etwa zweieinhalb Jahre für die Arbeit in der Schule.

Schulhunde dürfen nichts mit den Zähnen lösen

Schulhunde müssten sehr gehorsam und über alles erhaben sein. „Völlig entspannt, sie dürfen nicht in Konflikte eingreifen, sondern müssen sich dann zurückziehen“, erklärt der Experte. „Nichts mit den Zähnen lösen“, stellt er klar. Der erste Schulbesuch bedeute für die Tiere eine extreme Reizüberflutung – „hoher Lärmpegel und überall schnuppert es anders“. Hunde würden sieben mal lauter als Menschen hören und hätten etwa 220 Millionen Riechzellen, der Mensch hat etwa fünf Millionen. „Das Stresslevel ist hoch, und die Hunde müssen step by step an ihre Aufgaben herangeführt werden.“

Hundetrainer Jörg Vogelgesang geht mit den Dobermännern Faustus und Goa und Dalmatiner Pit in der Mittagspause Gassi. Quelle: Doris Deutsch

Schulhunde befördern Wohlbefinden

Der Aufwand lohnt sich. Lernprozesse in der Klasse, wie auch bei einzelnen Schülern, werden gefördert. Im Unterrichtsfach „Hundeschule“ in der 5. und 6. Klasse lernen die Kinder den Umgang mit Hunden und zugleich, „sich zurückzunehmen, ruhig zu sein, still zu sitzen oder zu warten, bis sie dran sind“, beschreibt es Vogelgesang. Die Schulhunde befördern Wohlbefinden, Stimmungslage und Motivation bei Schülern wie bei Lehrern. Wollen die Kinder, dass der Hund in den Klassenraum kommt, müssen Regeln befolgt werden, Ruhe und Sauberkeit herrschen. „Das klappt“, sagt der Hundetrainer.

Tiere strahlen Ruhe aus, Kinder lernen besser

Durch den Umgang mit Hunden lernen die Kinder Disziplin und Konsequenz. Auch bei Klausuren und Prüfungen wirkt sich die Anwesenheit der Schulhunde positiv aus. „Die Tiere strahlen Ruhe aus, die Schüler können sich besser konzentrieren, lassen sich weniger ablenken, zum Beispiel mit Blicken aus dem Fenster“, haben die Graal-Müritzer Lehrer beobachtet. Eine Lehramtsstudentin der Rostocker Universität hat gerade in einer Studie den hundegestützten Unterricht in Graal-Müritz untersucht und will die Ergebnisse 2020 vorlegen.

Hunde an rund 500 Schulen im Einsatz

Tiergestützte Pädagogik wird bundesweit an rund 500 Schulen praktiziert, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Greenhouse School eine der wenigen. „Aber wir machen es vernünftig“, betont Vogelgesang, der für eine einheitliche Ausbildungsrichtlinie für Schulhunde plädiert. Oft würden Lehrer ihren eigenen Hund einfach zur Aufmunterung der Schüler mit in den Unterricht nehmen. „Bei uns ist immer der Hundetrainer dabei“, sagt der 40-Jährige. Der Lehrer sei für die Schüler verantwortlich, der Hundebesitzer für das Tier, das in kribbeligen Situationen aus dem Raum müsse. Beides zusammen passe nicht.

Nach 90 Minuten Unterricht haben Vierbeiner Feierabend

Außerdem bräuchten die Hunde Pausen. Nach 45 Minuten Unterricht sei für den Hund zwei Stunden Feierabend, bevor er noch eine weitere Schulstunde auf vier Pfoten bestreiten darf. „Maximal 90 Minuten, das ist sein Tageslimit.“ Die Hunde haben einen Raum in der Schule, ihr Trainer geht regelmäßig mit ihnen zum Ausgleich spazieren. Und nach einem Arbeitstag ist der nächste frei.

„Mozart“ wird für Rostocker Godewind-Schule ausgebildet

Zweimal pro Woche halten die Vierbeiner ihre Hundesprechstunde ab, ein offenes Angebot, zu dem sich die Schüler anmelden, um dann für einige Zeit allein mit dem Tier zu reden und zu kuscheln. „Dem Hund kann ich alles erzählen, was mich bedrückt“, sagt Leon. Zu Hause rede er mit dem Kater, aber hier geht er regelmäßig in die Hundesprechstunde. Diesmal streichelt er „Mozart“, einen Golden Retriever, den Jörg Vogelgesang zum Schulhund für die Rostocker Förderschule „Godewind“ ausbildet.

Golden Retriever „perfekt geeignet“

Besitzerin Daniela Albrecht-Frommann ist Lehrerin an dieser Schule und wurde nach ersten tierischen Unterrichtsversuchen mit einem anderen Hund gefragt, ob sie nicht ihren zweieinhalbjährigen Rüden zum Schulhund ausbilden lassen will. Nachdem Experte Vogelgesang den Golden Retriever für „perfekt geeignet“ befunden hat, gehen der Vierbeiner und sein Frauchen seit einigen Monaten in Graal-Müritz zur Schule. Hier lernt „Mozart“ das Gebäude kennen, die Nähe der Kinder, bevor er im nächsten Frühjahr unter Aufsicht des Trainers in der Rostocker Schule erste Aufgaben zu meistern hat.

Der Golden Retriever „Mozart“ von Daniela Albrecht-Frommann wird von Jörg Vogelgesang zum Schulhund für die Rostocker Förderschule „Godewind“ ausgebildet, Elisa (11) darf ihn schon streicheln. Quelle: Doris Deutsch

Vierbeiner haben jetzt Ferien

Durch außerschulische Angebote wie einer Hundeschule für Urlauber mit Hunden wird das Schulhundeprojekt in Graal-Müritz finanziell unterstützt. Doch jetzt haben „ Goa“ und „Faustus“, „Pit“ und „Gun“ Ferien und warten schon auf ihre Weihnachtsgeschenke. „Ein Spielzeug und Kauknochen“, verrät Jörg Vogelgesang. „Darf ich hier schon verraten, denn Lesen haben die Hunde in der Schule ja noch nicht gelernt.“

Von Doris Deutsch