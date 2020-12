Die Corona-Pandemie zeigt deutlich: Auf jeden Arzt kommt es an. Doch in MV fehlen immer mehr Mediziner – vor allem in den Kliniken. Die Krankenhäuser wollen Mediziner aus dem Ausland locken. Doch bei der Zulassung gibt es Probleme, die Ärztekammer gerät erneut in die Kritik.