In Mandelshagen werden aus Schrotthaufen Oldtimer

Mandelshagen

Sein Job ist im Norden Deutschlands einzigartig: Bodo Mallon restauriert Oldtimer im großen Stil. Egal, welches Modell. Egal, wie schlimm der Zustand ist. Der 54-jährige gelernte Schweißer schafft es, aus einem Haufen Schrott wieder ein Fahrzeug zu bauen, mit dem die Besitzer bei Oldtimer-Treffen angeben können. Einen Schrauber findet man oft, aber jemanden, der aus einem Stück Blech einen Kotflügel basteln kann – das ist selten.

Zwei Jahre Wartezeit

Zwei Jahre müssen seine Kunden auf einen Termin warten, denn die Arbeit ist zeitaufwendig. An manchen Autos bastelt er ein Jahr lang in seiner Werkstatt in Mandelshagen. Bodo Mallon fertigt aus zeitlichen Gründen ausschließlich die Karosserie. Die Technik bauen viele Besitzer dann selbst ein. Nur in großen Ausnahmefällen richtet der Fachmann seine Patienten so weit her, dass sie aus seiner Werkstatt fahren können. „Aber wenn ich das bei jedem Wagen machen würde, müssten meine Kunden noch länger auf einen Termin warten. Die technischen Ersatzteile beschaffen, das dauert eine ganze Zeit.“

Porsche oder Aquarium?

Aktuell steht auch ein Porsche 924 Targa in der Werkstatt. Baujahr 1976, 125 PS. Der einst rote Wagen kam in einem bedauernswerten Zustand bei Bodo Mallon an. Er stand ewig ohne Dach im Freien und gammelte vor sich hin. „Er war ein Aquarium“, sagt der Restaurator: „Manche Wagen sind nur noch ein Sieb mit komplett maroder Karosse.“ Dann beginnt die Arbeit für Mallon, der in den vergangenen sechs Jahren schätzungsweise 30 Karosserien anfertigte. Wie ein Autobauer aus den 50er-Jahren geht er dann ans Werk.

Alles Handarbeit

Zunächst braucht er die originalen Maße des Modells. Besitzt er eine Zeichnung, kann er den Wagen mithilfe von Fotos nachbauen. Gibt es keine Maße, wird es schwieriger. Dann braucht Mallon ein originales Musterteil als Vorlage. An dem Porsche arbeitete er ein Jahr lang. Er entkernt in der Regel zunächst die Karosse. Das bedeutet: Keine Scheibe, kein Kabel, kein Motor, kein Sitz befinden sich danach noch in dem Auto. Die Karosse wird entlackt und entrostet. Das Blech wird geformt, gesickt, gerollt, gekantet und geschweißt. Mal ist es ein Kotflügel und mal ein Bodenblech, das in Handarbeit gefertigt werden muss. „Manchmal fehlen ganze Teile, andere Fahrzeuge sind komplett. Aber es gibt kein Problem, das nicht gelöst werden kann. Das einzige Problem ist die Zeit.“

Am Anfang der 60er-Jahre versteckte sich noch in vielen Modellen eine Holzkarosserie unter dem Blechmantel. Die baut Bodo Mallon aus Eschen- oder Buchenholz nach. Diese Hölzer splittern bei einem Unfall nämlich nicht wie es beispielsweise Eiche tun würde, sondern sie brechen. Mittlerweile gibt es kein Holz mehr in den Autos. Die modernen Metallkarossen sind selbsttragend.

Ein Wartburg 313 Sport, bevor Bodo Mallon an ihm gearbeitet hat. Nur 469 Modelle wurden in dieser Serie gebaut. Quelle: Bodo Mallon

Ein Käfer aus Kriegszeiten

Der Porsche steht mittlerweile glänzend mit neuer Karosse und lackierfertig in seiner Werkstatt und kann von seinem Besitzer abgeholt werden. Hinter ihm schwebt ein KdF Käfer und wartet auf seine Behandlung. Der als Volkswagen im Wortsinne geplante Wagen war eines der wichtigsten Projekte der NS-Organisation Kraft durch Freude (KdF). Das Automobil sollte mit 990 Reichsmark für jedermann erschwinglich sein. Ein Sammler aus Zingst hatte den Wehrmacht-Käfer gekauft und Bodo Mallon den Auftrag gegeben. Seine Kunden sind Sammler und kommen aus ganz Deutschland. Die meisten von ihnen besitzen einen ganzen Fuhrpark. Und auch wenn man über Geld nur sehr, sehr ungern spricht: Die Kunden zahlen in der Regel einen hohen fünfstelligen Betrag für die Restauration eines Oldtimers.

Der KdF-Käfer gehört einem Sammler aus Zingst. Quelle: Carolin Alm

Sie schlummern in der Erde und in Scheunen

Oft frage der Restaurator nicht nach den Geschichten hinter den Autos. Aber manchmal – ganz selten – sind sie so skurril, dass auch Bodo Mallon nachfragt. Während die meisten Kunden die alten Schrottautos im Internet finden und kaufen, gibt es sie noch: die sogenannten Erdfunde. Zumeist sind das Wehrmachtsautos, die im Krieg liegen blieben und in der Erde vergraben wurden, um sie vor dem Feind zu schützen. Nach dem Krieg sollten sie dann wieder ausgebuddelt werden. „Noch heute schlummern viele Fahrzeuge im Boden. Aber sie werden seltener gefunden, weil die Menschen, die wissen, wo etwas vergraben wurde, nicht mehr leben.“ Den Zustand sogenannter Erdfunde beschreibt Mallon mit einem einzigen Wort: „Staubig.“

Auch die sogenannten Scheunenfunde sind heutzutage selten. Dann entdeckt der Käufer einer Scheune plötzlich im hintersten Winkel ein vergessenes, altes Auto. Ein Glücksfall. Doch die meisten Menschen kommen ganz unromantisch zu ihren Autos: durch Anzeigen im Internet. Es gibt einen sehr großen Markt für alte Autos.

Mit zehn Jahren wurde er zum Schrauber

Ein Lieblingsmodell hat Bodo Mallon nicht. Alle seien auf ihre Weise schön und hätten ihre Geschichte. Aber als schönsten DDR-Oldtimer bezeichnet er den Wartburg 313 Sport. „Weil er die schönste Form besitzt.“ Auch an so einem Modell aus dem Jahr 1960 arbeitet er aktuell. Unter einer Decke versteckt, steht das nackte Modell in der Werkstatt. Ein BMW Dixi, Baujahr 1928, war das älteste Fahrzeug, an dem Mallon schraubte. In der Regel sind seine Patienten 50 Jahre und älter.

Eine Simson-Zeitreise: Sie stehen bei Bodo Mallon im Schaufenster. Manchmal restauriert er auch Zweiräder. Quelle: Carolin Alm

Er selbst war zehn Jahre alt, als in ihm die Schrauberleidenschaft erwachte. Mit 15 Jahren schweißte er zum ersten Mal an einem Trabant. Nach seiner Schweißerausbildung wechselte er sofort in die Kfz-Branche und arbeitete in einer Werkstatt in Blankenhagen. Die Oldtimer waren bis dahin immer nur ein Hobby. Aber im Jahr 2007 machte er sich als Oldtimer-Restaurator zunächst in Tessin selbstständig. Vor sechs Jahren kaufte er ein verfallenes, altes LPG-Gebäude in Mandelshagen. Und genau wie die Autos restaurierte er auch – zusammen mit dem Sohn und dem Rest der Familie – das große Haus. Zwei Jahre dauerte es, bis er in seine Werkstatt einziehen konnte. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mittlerweile beschäftigt er mit Mario Kock auch einen Angestellten.

Kein Sonntagsfahrer

Im großen Schaufenster stehen vier Simsons aus den Baujahren 1958 bis 1985. Daneben steht sein AWZ P70, Baujahr 1955. Mit ihm fährt er regelmäßig, denn natürlich besitzt ein Oldtimer-Restaurator auch selbst Oldtimer. Oft geht es dann auch zu den Treffen. Dort recherchiert Bodo Mallon. Er schießt Fotos von den Oldtimern, nimmt Maße, kauft und verkauft Ersatzteile. Ein Sonntagsfahrer ist er aber nicht. „Ich komme ja gar nicht oft zum Fahren, weil ich immer schrauben muss“, sagt er lachend. Über leere Auftragsbücher konnte Mallon sich eben noch nie beklagen.

Mit dem AWZ P70 aus dem Jahr 1955 ist Bodo Mallon selbst oft unterwegs. Quelle: Carolin Alm

Von Carolin Alm