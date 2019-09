In Rostock dürfen Tauben ab sofort nicht mehr gefüttert werden

Rostock

Sie gurren, sie haben Knopfaugen, kaum Angst vor Menschen, wirken mit ihrem Wackelgang mitunter putzig und scheiden pro Exemplar und Jahr rund zwölf Kilogramm Kot aus: die Tauben. Am Donnerstag tritt eine Verordnung der Stadt in Kraft, die das Füttern von verwilderten Tauben verbietet und für die kommenden fünf Jahre gilt. Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro rechnen.

Die Intention der Verordnung ist eher eine präventive. „Tauben sind in Rostock noch nicht ein größeres Problem“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Es solle aber auch gar nicht erst zum Problem werden.

Noch keine Taubenplage in Rostock

Gleichwohl werden seit geraumer Zeit zwei Plätze in der Innenstadt besonders gern von Tauben angeflogen: der Universitätsplatz und der Bereich bei der Marienkirche. „Zwar ist der Bestand der Tiere in den vergangenen Jahrzehnten nicht angestiegen, allenfalls leicht, und von einer Tauben-Plage kann man nicht sprechen, aber an besagten Plätzen konzentrieren sich viele Tiere“, sagt Dr. Heike Neumann, Veterinärin der Stadtverwaltung.

Grund sei die falsch verstandene Tierliebe einer Frau, die täglich die Tiere an den Orten massiv füttere, sagt Angelika Streubel, Vorsitzende des Rostocker Tierschutzvereins e.V.. Lebten vor gut zwei Jahren 70 Vögel am Uni-Platz, sind es jetzt ungefähr 300.

Strategie: Tiere langsam entwöhnen

Mit solchen „Ansammlungen“ soll nun Schluss sein. Mit dem Verbot soll die Population reduziert werden, indem das Überangebot an Nahrung vermindert wird. „Es wird eine sogenannte ausschleichende Fütterung geben“, sagt Angelika Streubel. Das heißt, dass der Tierschutzverein die Fütterung übernimmt, die kontinuierlich reduziert wird. „Die Tiere sollen wieder fliegen und ihr Futter selbst suchen.“

Wie lange diese Art der Fütterung andauern wird, könne nicht gesagt werden. „Wir werden sehen, wie es funktioniert und danach entscheiden.“ Auch ob es das in Diskussion befindliche Projekt eines städtischen Taubenschlages noch geben muss, um die Population unter Kontrolle zu behalten, werden die kommenden Monate zeigen. Learning by doing, nennt das die Tierschützerin.

Gesundheitsrisiko Taubenkot

„Es geht nicht darum, die Tauben zu verteufeln, sondern das systematische Füttern zu unterbinden“, sagt Dr. Heike Neumann. Denn das gut gemeinte Füttern ist für Tier und Mensch ungesund. Erstens: Durch die Konzentration der Tauben bekommen die Tiere untereinander mehr Stress, was zu Verletzungen und Krankheiten führt. Sie leiden mehr unter Brutplatzkonkurrenz und auch mehr Hunger.

Zweitens: Der Kot der Tiere greift nicht nur die Bausubstanz von Gebäuden an, sondern er kann Menschen krank machen, gerade wenn Kotstaub aufgewirbelt wird. Allergien, Pilze und Parasiten können die Folge sein.

Überdies gibt es mitunter Geruchsbelästigungen durch den Kot. „Ich war mal in Paris und dort hat es überall nach Taubenkot gestunken“, berichtet der Stadtsprecher. Da lag ein hygienisches Problem sozusagen in der Luft. „Das möchten wir in Rostock auf jeden Fall verhindern.“

Das sagen Juristen Eine Rentnerin in Mannheim fütterte gern Tauben. Die Stadtverwaltung verhängte aber ein Fütterungsverbot, um die Vermehrung der Tiere zu stoppen. Daraufhin zog die Frau vor Gericht, mit der Auffassung, der Tierschutz stehe im Grundgesetz, das Verbot stehe dazu im Gegensatz. Falsch, sagten die Richter. Die Verfassung garantiere ein „ethisches Mindestmaß“, aber wegen der hohen Schäden durch Taubenkot sei das Verbot zulässig. (Baden-Württemberger Verwaltungsgerichtshof, 1 S 261/05)

Meist nur Ermahnungen

Doch wie lässt sich das Verbot kontrollieren? „Eine lückenlose Überwachung wollen wir nicht. Es geht um eine Sensibilisierung der Leute“, unterstreicht Ulrich Kunze. Gleichwohl gebe es Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), durch die Ordnungsbehörde und durch Tierretter der Feuerwehr.

Seit zehn Jahren ist in Rostock-Warnemünde das Füttern von Möwen untersagt. Auch dort wird kontrolliert, aber Fütterer werden meist nur mündlich verwarnt. Bußgelder in zweistelliger Höhe wurden nur vereinzelt (weniger als zehn) verhängt.

„Wir wollen bei diesem Thema vor allem aufklären“, so Kunze. Deshalb laufe zeitgleich zum Inkrafttreten des neuen Verbotes eine Kampagne an: „Bitte nicht füttern!“

Wie machen es andere Städte? In Stralsund gibt es weder für Tauben noch andere Wildvögel ein Fütterungsverbot. „Wir vertrauen dem gesunden Menschenverstand und setzen auf Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Anke Böschow von der Stadt. So wurde im Dezember 2018 über die Notwendigkeit und Unsinnigkeit der Fütterung aufgeklärt. Der Stralsunder Zoo-Direktor Dr. Christoph Langner sagt: „Von einer Fütterung wird generell abgeraten.“ In Wismar gibt es seit dem 1. August ein Möwenfütterungsverbot. Tauben betrifft diese Verordnung in der Hansestadt nicht. In Schwerin gibt es kein Verbot, Tauben zu füttern, „weil man das Füttern ordnungsrechtlich nur schwer regeln kann“, sagt Stadt-Sprecherin Michaela Christen. „Wir appellieren, keine Wasservögel und Tauben durch Fütterungen anzulocken und setzen auf Aufklärung.“ In Greifswald und Neubrandenburg gibt es keine Fütterungsverbote. Bundesweit gibt es vor allem Großstädte mit Taubenfütterungsverboten, etwa München, wo seit 23 Jahren das Verbot besteht. Allerdings gibt es kein Verbot in Berlin.

