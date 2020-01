In Rostock entsteht die erste deutsche Uni-Mensa mit Rolltreppe

Rostock

Mit Hilfe der elektrischen Kraft sanft ins Obergeschoss schweben: Die neue Mensa der Universität in der Ulmenstraße erhält als erste in Deutschland eine Rolltreppe. In dem Neubau sollen zum Wintersemester 2022/2023 die ersten Mahlzeiten ausgegeben werden. Um den knappen Bauplatz optimal auszunutzen, erstreckt sich das Haus über zwei Stockwerke. Das ist für eine Mensa eher unüblich, erklärte Bauherr Kai Hörig, Geschäftsführer des Studierendenwerks Rostock-Wismar, bei einer Veranstaltung, in der die Pläne erstmals vorgestellt wurden.

Die Essensausgabe befindet sich im Erdgeschoss, die Tische mit 400 Sitzplätzen in Etage darüber. „Wenn alle gleichzeitig mit vollen Tabletts eine normale Treppe hoch gehen, könnte es heikel werden“, sagte Hörig. Bei einer Rolltreppe nehme die Gefahr von Stürzen und folgenschweren Tablett-Havarien ab.

Wohnheim mit Zwei- und Dreibett-Zimmern

Uni-Rektor Wolfgang Schareck zeigte sich angetan: „Das wird ja ein bisschen so sein wie auf einem Flughafen“, schwärmte er. Hundertprozentig sicher ist die Rolltreppe aber noch nicht. „Wir halten daran fest“, erklärte Hörig. Sollten allerdings ungeplante Kostensteigerungen auftauchen, die den Rahmen sprengen, könnte sich das ändern.

17 Millionen Euro soll der Bau nach bisherigem Stand kosten, für die neue Mensa und ein Wohnheim mit 70 Plätzen in Zwei- und Dreibett-Zimmern sowie acht barrierefreien Appartements. Im Juni ist die Grundsteinlegung geplant, zwei Jahre später soll das Doppelgebäude fertig sein. Nach der technischen Inbetriebnahme könnten Mensa und Wohnheim im September 2022 eröffnet werden.

Draußen sitzen im Sommer möglich

Wer nicht auf die Rolltreppe will, kann zumindest in Sommer draußen sitzen und sich mit einer warmen Mahlzeit auf dem Tisch bei Luft und Sonne vom Lernstress erholen. Freiplätze sind geplant, wie viele, steht noch nicht fest. Autoparkplätze für Besucher sind dagegen nicht vorgesehen, aber 160 Fahrradstellplätze. Die Fassade mit den roten Platten im Obergeschoss soll sich harmonisch in die von rotem Klinker dominierte Umgebung einfügen. Der Entwurf stammt vom Rostocker Architektenbüro MHB.

Wohnheimplatz soll 325 Euro Miete kosten

Noch gibt es ein paar Fragezeichen, machte Projektentwickler Benno Proske deutlich. Steigende Baukosten seien ein Problem. Das Gebäude wird für den geplanten Preis fertig zu bekommen, werde „ein hartes Stück Arbeit“. Unklar ist auch noch, wie viel Fördermittel es geben wird. Das Studierendenwerk hat Anträge beim Land gestellt, aber noch keinen Bescheid bekommen. Geschäftsführer Hörig geht von einem Zuschuss in Höhe etwa von drei Millionen Euro für das Wohnheim aus. Damit wäre eine Miete von 325 Euro je Platz möglich. Gibt es weniger Geld vom Staat, werde die Miete höher.

Viele Plätze fehlen

Der Bedarf an Wohnheimplätzen ist groß. Studenten trifft der Wohnungsmangel in Rostock besonders stark. 1300 Absagen für Wohnheimplätze musste Kai Hörig vergangenen Herbst verschicken – so viele wie noch nie zuvor. Vor allem, wer aus dem Ausland zum Studieren nach Rostock kommt, hat es oft schwer, auf dem Markt eine Bleibe zu finden – und ist daher besonders auf das Angebot des Studierendenwerks angewiesen.

Anbauten in der Südstadt geplant

270 weitere Wohnheimplätze sollen in den kommenden Jahren in der Südstadt entstehen. Geschäftsführer Hörig will die fünf Wohnheime an der Max-Planck-Straße durch Anbauten vergrößern. Insgesamt gibt es zurzeit 1500 Wohnheimplätze des Studierendenwerks in Rostock.

Kleine Ulme verschwindet

Bevor die neue Mensa in der Ulmenstraße näher rückt, heißt es erst einmal Abschied nehmen. Die bisherige Mensa „ Kleine Ulme“ wird ab März abgerissen. Bereits verschwunden vom Areal ist die „Betty“: Das ehemalige Elisabethheim wurde 2017 gegen den Widerstand von Hausbesetzern, die es als Wohnhaus erhalten wollten, abgerissen. „Das hat allen Beteiligten viele Nerven gekosten“, sagt Projektleiter Proske.

Ortsbeirat lehnt Pläne ab

Im Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt fiel das Vorhaben glatt durch. „Es wurden viele Versprechen gemacht, die alle nicht eingehalten wurden“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Andreas Szabó ( FDP). So habe das Studierendenwerk zugesagt, Meinungen und Wünsche der Einwohner zu berücksichtigen, was nicht geschehen sei. Die meisten Leute in der Nachbarschaft hätten sich ein Gebäude mit historisierendem Aussehen gewünscht – in Anlehnung an das Elisabethheim. Dass der vorgelegte Entwurf nun ganz anders aussieht, habe viele Anwohner enttäuscht. Ortsbeirat und Gestaltungsbeirat kritisieren das Projekt schon seit 2018.

