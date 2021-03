Rostock

Eigentlich müsste Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hellauf begeistert sein: Die größte Stadt des Landes – sie darf wieder aufmachen. Nach fast fünf Monaten Lockdown stehen die Zeichen nun auf Lockerung: Bereits ab Montag darf das Leben in Rostocks City zurückkehren. Der Einzelhandel, der Zoo, Museen und Galerien dürfen wieder öffnen. Zwei Wochen später dürfen dann auch die Gastronomie – zumindest außen –, Theater und Kinos wieder starten.

Doch in die Euphorie mischt sich beim Rathaus-Chef auch Sorge: „Wir müssen jetzt alle vernünftig mit der neuen Freiheit umgehen“, sagt er. Denn: „Es darf nie wieder einen solchen Lockdown bei uns geben.“ Vor allem auf den Nachbarkreis, den Landkreis Rostock, blickt er mit Sorge. Dort steigt die Inzidenz weiter. „Wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen, dass wir große Teile wieder öffnen dürfen, aber unsere Nachbarn nicht“, so Madsen.

Händler euphorisch

In der Rostocker Innenstadt ist die Euphorie am Donnerstagnachmittag groß. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Michael Strobel, Inhaber von „Tommy Hilfiger“ und drei weiteren Modegeschäften. „Im Vorfeld standen so viele Zahlen, Szenarien und Bedingungen im Raum. Dass es jetzt so kommt, freut uns sehr.“

Michael Strobel, Inhaber von „Tommy Hilfiger“ und drei weiteren Modegeschäften Quelle: Dietmar Lilienthal

Strobel und seine Mitarbeiter sind nun damit beschäftigt, die Regale und Waren für die Kunden vorzubereiten. „Das ist jetzt alles Fein-Tuning“, sagt er. „Viele Sachen sind noch gar nicht klar – etwa, wie viele Menschen hier zeitgleich in den Laden dürfen.“ Strobel ist froh, dass in Rostock aufgrund der geringen Inzidenz kein Termin zum Shoppen ausgemacht werden muss. „Das wäre noch einmal aufwendig gewesen.“

„Wir waren schon richtig verbittert“

Manfred Keiper, Inhaber der „anderen Buchhandlung“ am Doberaner Platz, kann es ebenfalls kaum erwarten, seine Abholstation an der Tür abzubauen und Kunden wieder richtig in den Laden kommen zu lassen. „Wir haben gezittert und waren inzwischen schon richtig verbittert“, blickt er auf die zurückliegende Zeit zurück.

Manfred Keiper, Inhaber der „anderen Buchhandlung“ am Doberaner Platz Quelle: Dietmar Lilienthal

Pauschale Regelungen habe er nicht verstehen können. Alle Händler und Gastronomen hätten umfangreiche Hygienekonzepte, würden sich vorbildlich verhalten. „Da fühlt man sich irgendwann nicht mehr als mitgestaltender Bürger, sondern als Untertan“, sagt er.

„Jetzt versuchen wir, Vorbild zu sein und zu zeigen, dass die Konzepte aufgehen.“ Um mehr Abstand zu gewährleisten, räumen die Mitarbeiter die Buchhandlung derzeit um, alte Abstandsmarkierungen werden erneuert. „Die Gesundheit ist das Wichtigste.“

Kritik: schlechte Kommunikation

Dass auch Museen und Galerien wieder öffnen dürfen, überrascht Jochen Pfeiffer, Vorsitzender der Societät Rostock maritim. „Darüber wurden wir noch nicht informiert.“ Er kritisiert die Kommunikation zwischen Politikern und den von der Pandemie Betroffenen. „Herr Madsen war noch nicht einmal hier und hat gefragt, wie es uns geht“, sagt er. „Vielleicht ist Kultur nicht sein Ding.“

Jochen Pfeiffer, Vorsitzender der Societät Rostock maritim Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Stimmung ist betrübt. „Wir haben seit Oktober keine Einnahmen, bekommen keine Unterstützung und mussten sogar Leute entlassen.“ Dass die Dauerausstellung im ehemaligen Schifffahrtsmuseum in den nächsten Wochen viel besucht wird, glaubt Pfeiffer nicht. „Die Leute wollen erstmal wieder raus und einkaufen gehen.“

Kein Theater für Menschen aus dem Landkreis?

Erst am Freitag – auf dem MV-Gipfel in Schwerin – sollen die Details zu den Öffnungen in Rostock besprochen werden. Den Gipfel möchte auch Ralph Reichel, Intendant des Volkstheaters, abwarten. „Ich freue mich, dass in den aktuellen Planungen auch Theater wieder auftauchen“, sagt er.

Ralph Reichel, Intendant des Volkstheaters Quelle: Dietmar Lilienthal

Nun kämen die ganzen großen Aufgaben, es gilt, Dinge im Detail zu klären. „Wichtig sind die Hygienekonzepte. Zum einen Umgang mit den Zuschauern, aber auch die Arbeitsschutzregeln.“ Intern habe sich das Team auf April und Mai eingestellt, nun werde man sehen, was möglich ist.

Luca-App als wichtiger Baustein

Zukünftig werde, so Madsen, die Luca-App ein wichtiger Baustein sein. Mit der sollen Kunden beim Friseur, im Nagelstudio, beim Einkaufen „einchecken“. Die Nutzer bleiben zunächst anonym. Sollten sie aber Kontakt zu einem Corona-Infizierten gehabt haben oder sich zeitgleich am selben Ort wie ein positiv Getesteter aufgehalten haben, erhalten sie einen Alarm. „Und unser Gesundheitsamt kann dann schnell mit der App die Kontakte nachverfolgen“, so Madsen.

Wie Rostock damit umgehen wird, dass auch Menschen aus dem Landkreis zum Einkaufen in die Stadt kommen werden, obwohl die Nachbarregion die 35er-Marke noch nicht unterschritten hat? „Also wir können jedenfalls nicht die Stadt abriegeln“, sagt Madsen. Er könne sich aber vorstellen, dass der Zutritt zu Museen, Theatern und Kinos nur Menschen aus der Hansestadt gewährt wird. „Dort können wir uns an der Ticket-Kasse den Ausweis zeigen lassen. Beim Einkaufen ist das eher unrealistisch.“

Theater, Museen und Co. hätten 2020 gute Hygienekonzepte erarbeitet: „Die kommen nun wieder zum Tragen. Wir werden das sehr pragmatisch angehen“, so Madsen. Er setzt auf die Vernunft der Menschen: „Uns allen muss klar sein, dass es mit den Öffnungen wieder vorbei sein kann, wenn die Zahlen bei uns wieder hochgehen. Wer sich nicht an die Regeln hält, gefährdet die Freiheit aller.“

Von Andreas Meyer und Katharina Ahlers