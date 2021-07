Rostock

Gutes Essen gibt es im Restaurant, im Supermarkt – oder auf der Wiese vor der eigenen Haustür. Silvia Berg betreibt in Rostock die „Salvia Kräutermanufaktur“. Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt sich die gebürtige Westfälin, die 20 Jahren lang in der französischen Provence lebte und seit Mitte der 1990er-Jahre in MV zu Hause ist, beruflich mit Heilpflanzen und essbaren Kräutern. Die OZ trifft die 61-Jährige in der Nähe ihrer Werkstatt in der Rostocker Südstadt für einen Rundgang. Zweck der Aktion: Wir suchen nach Essbarem, hier auf den Wiesen mitten im Wohngebiet.

„Der Herbst wäre eigentlich die bessere Zeit“, sagt Silvia Berg. Dann gibt es jede Menge Früchte. Sie zeigt auf einen Baum, an dem Esskastanien wachsen. Bis vor einigen Jahren wusste das kaum jemand, inzwischen kommen viele Anwohner nach Ende des Sommers zum Ernten. Aber auch jetzt lohne es sich, die Augen offen zu halten.

Bitterer Löwenzahn

Am Boden wächst Löwenzahn. Lohnt sich nicht. „Zu bitter“, befindet Silvia Berg. Im Frühjahr eignen sich die Blätter zwar als Salat, doch das ist vorbei. Hier an der Nobelstraße in der Rostocker Südstadt hat die Stadt Blühwiesen für Bienen angelegt, es gibt Schilder, die über den Lehrpfad „Essbare Stadt“ informieren. Beste Voraussetzungen. Aber im Prinzip lohne sich fast jede Wiese, sagt die Fachfrau.

Sie zeigt auf unscheinbares Gewächs mit großen, weißen Blütendolden. „Wilde Möhre“, heißt diese Pflanze. Wie bei ihren Vettern aus dem Supermarkt kann man die Wurzeln essen, nur das die viel kleiner, aber aromatischer sind. „Die haben richtig Power“, sagt Frau Berg. Untergemischt werten sie jeden Salat auf. Zum Ernten sei es allerdings noch zu früh.

Zur Galerie Silvia Berg zeigt im Rostocker Kringelgrabenpark essbare und gesunde Pflanzen

Blüten für den Hals

Wir stapfen weiter durchs Gras, bis eine dunkelrote Blüte die Aufmerksamkeit unserer Anführerin auf sich zieht. „Mauretanische Malve“, eine „große Heilpflanze“ sei das und als Tee zubereitet gut gegen Halsschmerzen. Ein paar Meter weiter wachsen andere Blumen. Diesmal wird es ernst: probieren! Die orangefarbenen Blätter hinterlassen einen intensiven Geschmack auf der Zunge. Das ist die „Cosmea“, lernen wir. Gut geeignet, um Fruchtsalate aufzupeppen. Eigentlich nichts Besonderes: „Fast alle Blumen kann man essen“.

Lesen Sie auch:

Für gesunde Pommern: Wie der chinesische Rhabarber nach Greifswald kam

Cannabisextrakt CBD – eine Alternative zu herkömmlichen Schmerzmitteln?

Silvia Berg betreibt eine Art Schule für Kräuter- und Pflanzenkunde sowie die dazugehörende Verarbeitung. Sie selbst lernte ihr Handwerk, für das es keinen anerkannten Abschluss gibt, an einer Lehranstalt in Bremen, die heute nicht mehr existiert. Ein Jahr lang trifft sich in ihren Kursen die Gruppe jeden Monat, lernt bei den Streifzügen durch die Natur Kräuter, Pflanzen und ihre Wirkung kennen, stellt Essig her, Öle, Cremes, Tee und Likör.

Schmeckt wie Pilze

Früher kamen meist ältere Semester, inzwischen interessieren sich immer mehr jüngere für das, was vor ihrer Haustür und im Garten wächst und potenzieller Kandidat für Topf und Teller ist. Während des Lockdowns in der Corona-Krise waren die Kurse nicht möglich. Silvia Berg suchte sich ein zweites berufliches Standbein und arbeitet jetzt Teilzeit im Vorzimmer einer Arztpraxis. Aber die Kräutermanufaktur bleibt. Aber die Pandemie habe auch positive Seiten: „Die Leute interessieren sich wieder mehr für ihre Umgebung.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Immer an den Rändern und den Ecken suchen, da wo es nicht sauber ist“, rät die Fachfrau. Wir erfahren, was sich mit Spitzwegerich, den selbst hartgesottenste Städter noch vage von Sonntagsspaziergängen kennen dürften, so alles machen lässt. „Schmeckt wie Pilze““, sagt Silvia Berg. Wir tun es ihr nach. Ja, stimmt. Gilt aber nur für die ganz jungen, winzigen Knospen. Das wäre viel Arbeit, bis die Pfanne voll ist. Auch für den Kaffee danach ist gesorgt: Nur wenig weiter wächst eine Zichorie, aus der selbst Laien Muckefuck herstellen können. allerdings ohne Koffein.

Met mit Aspirin

Silvia Berg zeigt uns alle möglichen Kräuter, die wie Unkraut aussehen, aber gegen Blähungen, Erkältungen und Kopfschmerzen helfen sollen. Die Fachfrau kennt aber auch die Grenzen der Heilkräuterkunde. Wenn es ernst wird, müsse immer ein Arzt sagen, was Sache ist. Und Unkraut, das zu nichts nütze ist, gebe es nicht.

Die Grenzen zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin sind ohnehin durchlässiger, als man meinen könnte. Am Schluss der Exkursion zeigt uns Silvia Berg in der Nähe eines Grabens noch eine große, nicht besonders schöne Pflanze mit verklebten, gelben Blüten. „Mädesüß“ ist ihr Name, sie mag feuchten Boden. Früher sollen Germanen damit ihren Met gewürzt haben. Weil die Blüten Acetylsäure, den Wirkstoff von Aspirin enthalten, hielten sich die Kopfschmerzen am nächsten Morgen in Grenzen.

Von Gerald Kleine Wördemann