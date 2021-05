Rostock

Die Sonne blinzelt fröhlich vom Himmel und lässt den liebevoll angelegten Garten des Rostocker Hospizhauses am Klinikum Südstadt in vollem Glanz erstrahlen. Ein malerisches Kleinod in der Stadt mit Vogelgezwitscher inklusive. Ein Strandkorb lädt zum Verweilen ein. Es ist ein schöner Ort, um hier seine letzten Stunden zu verbringen.

„Wir leben hier“, erklärt die Leiterin des Hospiz’

Das Wort „Hospiz“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Herberge, Gastfreundschaft“ – und genau das ist es, was einen hier erwartet. Eine liebevolle Fürsorge bis zum Ende des Lebens. Wann dieser Moment eintreten wird, kann vorher keiner genau bestimmen. „Im Schnitt verbringen die Bewohner hier eine Zeit von einem halben bis zu einem Dreivierteljahr“, erzählt Einrichtungsleiterin Ivonne Fischer, die sehr darum bemüht ist, das Leben im Hospiz so normal wie möglich zu gestalten. „Wir leben hier. Es herrscht gut Laune, Licht und Fröhlichkeit. Zu den Feiertagen wie Weihnachten und Ostern veranstalten wir immer eine Riesenbambule.“

Ivonne Fischer: „Das ist der schönste Job auf Erden!“

Das Hospiz versucht, den Bewohnern jeden Wunsch von den Augen abzulesen. „Ein Bewohner wollte ein letztes Mal in der Ostsee baden. Das haben wir realisiert. Aus dem letzten Mal wurden dann fünf“, berichtet Ivonne Fischer, die Empathie und Herzlichkeit verkörpert. Zwei Eigenschaften, die für die Hospizarbeit unerlässlich sind. „Das ist der schönste Job auf Erden, nie wieder was anderes“, erkennt die 42-Jährige begeistert. „Dieser Job ist unheimlich sinnbringend und dankbar in jeder Art und Weise.“

Menschen ab dem 18. Lebensjahr, die unter einer lebensbegrenzenden Erkrankung leiden und austherapiert sind, können einen Platz im Hospiz finden. „Der jüngste Bewohner war 21, die Älteste 102“, erinnert sich Ivonne Fischer. In Rostock ist die Anlage klein gehalten und bietet den zehn Bewohnern eine liebevolle Begleitung bis zu einem würdigen Abschied. Fast alle Wünsche werden hier noch erfüllt.

Anne Röpcke über das Hospiz in Rostock: „Hier bist du im 7. Himmel“

„Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge ins Hospiz, weil ich nicht wusste, was mich hier erwartet“, erzählt Bewohnerin Anne Röpcke, die an einem Lungentumor leidet. Gestellt wurde die Diagnose letztes Jahr im März, nachdem sie aus dem Urlaub mit ihrem Lebensgefährten Reinhold zurückkam. „Ich hatte ein schönes Leben. Die meisten Wünsche sind in Erfüllung gegangen.“ Mit bewundernder Begeisterung stellt die 71-Jährige über das Leben im Hospiz fest: „Hier bist du im 7. Himmel. Wünsche werden sofort erfüllt, so dass ich bald gar keine Wünsche mehr haben kann.“

„Ich weiß, dass es endlich ist, aber es belastet mich nicht“

Hat sich etwas an Anne Röpckes Einstellung verändert, seit sie weiß, dass sie bald sterben wird? „Die Gedanken haben sich nicht verändert. Ich weiß, dass es zeitlich endlich ist. Aber es belastet mich gar nicht. Wenn es nicht mehr geht, dann kommt eben die nächste Stufe.“ Die passionierte Malerin, die ihr künstlerisches Können auch gern bei Malkursen mit dem Personal teilt, fühlt sich sichtlich wohl und angekommen in ihrem Zuhause auf Zeit.

Ihre positive Art hat sich die gelernte Saatzüchterin, die auch das Inselmuseum auf Poel leitete und viel zu erzählen hat, immer bewahrt. Die 71-Jährige mit den strahlend blauen Augen versprüht auch heute noch ein Potpourri aus guter Laune, Interesse und schönen Erinnerungen. „Oft ist es ja so, dass viele denken ‚Oh, Anne, du musst jetzt sterben‘. Aber dann sehen sie, wie gut es mir hier geht. Ich bin als Wrack hier angekommen und wurde hier wieder so aufgebaut mit allem.“

„Jeder noch so kleine Moment ist kostbar“

Der Betreuungsschlüssel im Hospiz ist vorbildlich, auf drei Bewohner kommt ein Mitarbeiter, so ist eine individuelle Betreuung gegeben. „Es gibt zwei bis drei Fälle pro Jahr, da hat sich der Gesundheitszustand bei uns wieder so stabilisiert, dass der Bewohner die Einrichtung wieder verlassen konnte“, berichtet Ivonne Fischer. Aber Wunder passieren leider auch hier nicht. „Dann kommen sie später wieder zu uns.“ Auch an der 42-jährigen, die das Hospiz seit elf Jahren leitet, geht die Arbeit nicht spurlos vorbei. „Was man hier erlebt, das verändert die eigene Lebenseinstellung ganz deutlich. Jeder noch so kleine Moment wird kostbar. Ich differenziere inzwischen genau, was gut für mich ist und was nicht.“

Viele spüren es, wann der Tod eintritt

Wie ist es, wenn der Moment des Sterbens naht? Ivonne Fischer: „Jede Seele entscheidet für sich, ob jemand alleine stirbt oder nicht. Manche Angehörige sitzen 24 Stunden am Bett, gehen kurz auf Toilette und dann passiert es. Die Menschen spüren, wenn es kommt. Viele sagen auch, ‚heute Nachmittag passiert es‘, und dann geschieht es. Jeder Bewohner entscheidet wissentlich oder unwissentlich, wann es passiert.“

Mehr Zuversicht und an die schönen Dingen im Leben glauben

Auch Anne Röpcke weiß, dass ihr letztes Stündlein kommen wird, die Entscheidung ins Hospiz zu gehen, hat sie daher ganz bewusst getroffen. Sie kennt die Situation, Angehörige zu Hause zu pflegen, ihr erster Mann starb an Lungenkrebs. Auch diese Bürde will sie ihrer Familie ersparen. „Wenn ich den Menschen etwas sagen würde, dann, sie sollten mehr Zuversicht haben und an all die schönen Sachen im Leben glauben. Man verschwendet so viel Zeit im Leben für andere Dinge und geht oft bei, das kann ich ja später machen – das ist falsch. Wenn man etwas möchte, dann sollte man es gleich machen.“

