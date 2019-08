Rostock

Wenn Marcus Friedrich auf Hawaii einen Auftrag hat, dann muss er sich acht Stunden des Tages über Wasser halten – nur mit seinen Beinen. Denn in seinen Händen hält er eine Kamera, mit der er permanent nach der perfekten Einstellung sucht. Marcus Friedrich ist Sportfilmer und dreht an den berühmtesten Wassersportspots dieser Welt – in Tokyo, Hawaii oder Miami. Seine Auftraggeber: Werbeunternehmen, Materialhersteller und Turnierveranstalter.

„ Rostock ist mein Zuhause“, sagt Marcus Friedrich aus voller Überzeugung. Dabei kommt der 27-Jährige aus Leipzig. Erst mit 18 Jahren ist Friedrich für eine Ausbildung in den hohen Norden gekommen. Hier hat er schnell Wurzeln geschlagen, einen festen Freundeskreis aufgebaut und auch seine Frau kennengelernt. Seit acht Monaten ist er außerdem stolzer Vater einer Tochter, einer Neurostockerin.

Eine neue Heimat

Doch einmal ganz von vorne: Als Friedrich die Schule beendet, ist ihm klar, dass er eine Ausbildung machen will, die mit bewegten Bildern zu tun hat. Er bewirbt sich zahlreich und kann schließlich wählen. „Zwischen Leipzig, Berlin oder Rostock“, sagt Friedrich. Da er sich seit dem neunten Lebensjahr schon für Wassersport begeistert, in einem ehemaligen Braunkohletagebau erste Stehversuche auf Windsurfbrettern erprobt und dieser Leidenschaft weiter nachgehen will, fällt ihm die Wahl nicht schwer. Bei TV Rostock tritt er 2010 eine Ausbildungsstelle zum Mediengestalter Bild und Ton an.

„Das war eine hervorragende Lehre. Ich bin dort sprichwörtlich ins kalte Wasser gesprungen und durfte Fehler machen“, sagt Friedrich. Egal, bei welchem Termin, Friedrich hält drauf und bekommt ein immer besseres Gefühl für das Handwerk. Nach drei Jahren Ausbildung geht es für Friedrich zunächst nach Kiel. Bei der Produktionsfirma TVN filmt er Beiträge für die großen TV-Sender wie den NDR, Sat1, Pro7 oder n-tv. Für die öffentlich-rechtlichen Anbieter arbeitet er gerne. „Da ist man freier und ungebunden in der Umsetzung.“ Bei den Privaten hingegen fühlt er sich nicht immer wohl. „Teilweise wurde mit meinen Aufnahmen nicht das gemacht, was ich erwartet hatte.“

Gut vernetzt und selbstständig

Er wünscht sich größere Aufträge und eine bessere Bezahlung. „Darauf wurde aber nicht reagiert.“ Darüber hinaus wird er mit Kiel nicht warm. „Die Stadt ist etwa so groß wie Rostock, doch hat viel weniger zu bieten.“ So ist nach einem Jahr das Experiment in Schleswig-Holstein wieder beendet. Friedrich wagt einen riskanten Schritt: „Ich war vernetzt, habe gute Leistungen gebracht und mich dann entschieden mich selbstständig zu machen.“ Seit 2015 ist Friedrich wieder in Rostock und als freier Kameramann in der ganzen Welt unterwegs. Sein Spezialgebiet: der Wassersport.

Marcus Friedrich in seinem natürlichen Element: Er filmt Surfer an den schönsten Wassersport-Spots dieser Welt. Quelle: Simon Crowther

Für World-Sailing (Weltseglerverband) dreht er die Weltmeisterschaften im Segelsport, reist dafür nach Miami, Tokyo, Marseilles, Genua oder Santander. „Das mache ich etwa drei bis vier Mal im Jahr“, sagt Friedrich. Für Fanatic, eine Herstellerfirma für Wassersportausrüstung dreht er Werbevideos. Drei Wochen war er zuletzt dafür auf Maui, eine hawaiianische Insel. „Jeden Tag drehe ich acht Stunden im Wasser.“

Mit den Flossen über Wasser

Mit einem dünnen Neoprenanzug steigt er in die Fluten. An der Oberfläche kann er sich nur durch seine Schwimmflossen halten. Denn in seinen Händen befindet sich die Wasserkamera, die er mit stoischer Ruhe auf Wellen und Surfer richtet. Für gute Aufnahmen bleiben ihm oft nur wenige Sekunden. Denn die Strömung zieht ihn immer wieder weg von den guten Drehorten. „Ich muss dann mit der Kamera etwa 20 Minuten herausschwimmen, um wieder eine gute Position für Aufnahmen zu haben.“ Dieses Spiel wiederholt sich immer wieder. „Das ist schon sehr anstrengend“, sagt Friedrich mit einem Lächeln.

Marcus Friedrich in seinem natürlichen Element: Er filmt Profisurfer an den schönsten Wassersportspots dieser Welt. Quelle: Simon Crowther

Gerade während solcher Dreharbeiten komme es häufig vor, dass Friedrich von der Wucht der Wellen getroffen wird. Das ist auch nicht immer ungefährlich. „Da bekommt man schon mal ordentliche eine auf die Mütze.“ Doch der Kampf mit der Naturgewalt lohne sich immer wieder. „Spätestens wenn ich mir am Abend das Ergebnis der Aufnahmen ansehe.“ Darüber hinaus bekäme er bei solchen Drehs die Idole seiner Jugend vor die Linse. „Zum Beispiel Gollito Estredo und Victor Fernandez. Das ist einfach nur geil“, sagt der begeisterte Kameramann.

Nichts mehr auf der „Bucket List“

Etwa drei Monate des Jahres ist Friedrich in der Welt unterwegs um Surfer, Windsurfer und Segler zu filmen. Wenn er in Rostock weilt, schneidet er das Material gern selber. „Wenn ich filme, habe ich eine Vorstellung von Schnittfolgen und den besten Einstellungen. Das gebe ich ungern ab.“ In Nebenprojekten dreht er noch Industrie- und Werbefilme. „Im Moment arbeite ich an einem Imagefilm für MV und vor Kurzem habe ich einen Werbefilm für Mercedes auf Sylt gedreht.“

Ob der 27-Jährige eine Liste mit Dingen hat, die er in seinem Leben dringend noch erleben möchte? „Nein, so was wie eine ’Bucket List’ habe ich nicht. Bei mir haben sich schon so viele Träume erfüllt.“ Ohnehin sei die Zukunft nicht sein Thema. „Ich frage mich nicht, was in zehn Jahren ist.“ Das Leben im Moment sei entscheidend. Und dennoch: Jedes Mal, bevor Friedrich auf reisen geht, verinnerlicht er sein Glück und dessen Vergänglichkeit: „Ich finde es wichtig, dass man wertschätzt, was man hat. Deshalb sollte man sich immer adäquat verabschieden.“

Von Moritz Naumann