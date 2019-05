Rostock-Südstadt

Der erste Spatenstich erfolgt kommende Woche: In der Südstadt entsteht Rostocks erster Radschnellweg. Dieser führt von der Satower Straße am Uni-Campus entlang bis zum Hauptbahnhof. Der Bau erfolgt in mehreren Abschnitten und wird sich wohl mindestens bis zum Jahr 2024 hinziehen. Die Gesamtkosten liegen bei rund drei Millionen Euro.

Für die Radfahrer werden zwei Brücken gebaut: eine über die Erich-Schlesinger-Straße und eine über den Südring. „Es wird auf der gesamten Strecke keine Berührung mit dem Auto-Verkehr geben“, sagt Michael Loba vom Amt für Verkehrsanlagen. Für den Bau müssen mehrere Bäume fallen. „Wir haben die Trasse aber so gewählt, dass hochwertige Bäume möglichst erhalten beleiben“, sagt Uwe Neuendorf vom Planungsbüro Inros Lackner.

1500 Radfahrer pro Tag erwartet

Laut einer Analyse sollen auf der Strecke künftig täglich rund 1500 Radfahrer unterwegs sein. Die neue Schnellstraße wird bis zu vier Meter breit und soll für eine Reisegeschwindigkeit von mindestens 20 Kilometer pro Stunde sorgen. „Es gibt kaum Steigungen, eine möglichst gerade Streckenführung, ausreichend Beleuchtung und eine regelmäßige Reinigung plus Winterdienst“, sagt Neuendorf.

Die Norm-Vorgabe für die Breite eines Radschnellweges beträgt vier Meter. Von der Satower Straße bis zur Erich-Schlesinger-Straße sind jedoch nur drei Meter Breite möglich. „Wir sind hier durch die Bahnstrecke im Norden und private Grundstücke im Süden eingeschränkt“, sagt Loba. Dieser erste Teil der Strecke soll im kommenden Jahr fertig sein. 2022 folgt die Brücke über die Erich-Schlesinger Straße, 2023 der Abschnitt auf dem Groten Pohl und 2024 die Brücke über den Südring.

Neues Radschnellwegenetz soll 28 Kilometer lang sein

Geplantes Radschnellwegenetz für Rostock Quelle: Benjamin Barz

Am Südring müssen sich die Planer nach der Deutschen Bahn richten. „Wir müssen dort mit dem Bauwerk warten, bis die Bahn ihre Brücke abgerissen und erneuert hat. Das soll bis 2024 passieren“, sagt Neuendorf. Hintergrund: Die neue Bahnbrücke soll schmaler werden. Und wenn das neue Bauwerk für den Radschnellweg vorher entstehen würde, gebe es viel Leerraum dazwischen. „Das wäre schlecht fürs Stadtbild“, sagt Neuendorf. Auf der neuen Brücke ist auch ein Fußgängerweg geplant.

Die Trasse in der Südstadt ist der erste Neubau des geplanten Rostocker Radschnellwegenetzes, das insgesamt 28 Kilometer lang sein und aus zwei Routen bestehen soll. Beide Strecken starten in Warnemünde und verlaufen zunächst parallel zur Stadtautobahn. Trasse eins führt dann über Reutershagen, den Barnstorfer Wald und die Südstadt bis zum Hauptbahnhof. Die zweite Schnellstraße soll in Marienehe abzweigen und über Werftdreieck und Stadthafen bis nach Dierkow reichen. Mit einer Fertigstellung des gesamten Netzes wird in frühestens zehn Jahren gerechnet.

Weiterer Abschnitt im Dr.-Lorenz-Weg

Ein weiterer Abschnitt des neuen Radschnellwegenetzes entsteht im Dr.-Lorenz-Weg. Hier soll die Trasse sogar 5,25 Meter breit werden. „Baustart ist voraussichtlich Mitte kommenden Jahres“, sagt Loba vom Amt für Verkehrsanlagen. Auch beim neuen Kreuzungsbauwerk in Evershagen wird bereits an die Radfahrer gedacht: Diese sollen hier zukünftig so geschickt geführt werden, dass sie nicht mehr an der Kreuzung stehen bleiben müssen.

Eine Potenzialstudie hatte gezeigt, dass mit den Schnellstraßen mehr Leute aufs Rad gelockt werden könnten. Insgesamt sollen pro Tag fast 32000 Kilometer gespart werden, die bisher mit dem Auto zurückgelegt wurden. Auch halten sich die Investitionen in Grenzen, weil die Schnellstraßen teils auf bereits bestehenden Radwegen entlang führen. Diese Abschnitte müssen nur ertüchtigt und ausgebaut werden.

Die Gesamtkosten fürs neue Netz liegen Schätzungen zufolge bei mehr als 15 Millionen Euro. Die Stadt erwartet aber, dass Land und Bund den Ausbau mit Förderquoten von 75 bis 90 Prozent unterstützen.

André Horn