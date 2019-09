So hat Mecklenburg sich verändert: Markante Gebäude im Wandel der Zeit (Teil 2)

Rostock

Mecklenburg hat sich im Lauf der Zeit deutlich verändert. Ein Vergleich historischer Ansichten von vor hundert Jahren mit aktuellen Aufnahmen macht deutlich, wie sehr. Während einige Gebäude noch gut erhalten sind oder erneuert wurden, verfallen andere zunehmend. In einer Serie stellen wir markante Bauten aus der Region vor.

Prunkvoller Backsteinbau in Wismar

Zu den prunkvollsten Backsteinbauten im Ostseeraum zählt das im Stil der niederländischen ­Renaissance erbaute Schabbellhaus in Wismar. Benannt ist es nach seinem Bauherrn, dem Wismarer Kaufmann, Ratsherrn und späteren Bürgermeister Hinrich Schabbell (1531–1600). Er ließ es 1569 bis 1571 als Wohn- und Brauhaus errichten.

Bildergalerie: Mecklenburger Gebäude einst und heute (Teil 2)

In seiner Ausrichtung machte es seinen hohen repräsentativen Anspruch deutlich: Das Haupthaus fügt sich nicht in die Reihe der Bürgerhäuser mit dem Giebel zur Schweinsbrücke ein, sondern es ist gedreht und wendet seinen mit Sandsteinelementen reich geschmückten Giebel der Nikolaikirche zu.

Das Schabbellhaus blieb bis ins 18. Jahrhundert im Besitz der Familie. 1873 übernahm der Bierbrauer Carl Koch das Haus, richtete hier seine Brauerei ein und ab 1907 das „Altdeutsche Restaurant“. Im Jahr 1920 wurde im Schabbellhaus mit der „Koch’schen Brauerei“ eine der letzten Wismarer Brauereien geschlossen. Ab 1921 war es im städtischen Besitz. Das „Altdeutsche Restaurant“ bestand bis 1938.

Bereits seit 1934 beherbergte das Gebäude das städtische Museum. Von 2010 bis Ende 2017 wurden das Schabbell- und das Nachbarhaus aufwendig saniert. Heute befindet sich in beiden Gebäuden auf das Stadtgeschichtliche Museum „ Schabbell“.

Historisches Juwel: Das Rostocker Telegrafenamt

In der Hansestadt findet man viele markante Gebäude mit interessanter Geschichte. Eines davon befindet sich am Rostocker Rosengarten in der Buchbinderstraße. Die Rede ist vom 1906 erbauten Telegrafenamt. Es war der angebaute Ostflügel zum 1881 fertiggestellten Kaiserlichen Postamt. Bis 1936 wurden die Gemäuer weiter umgebaut und modernisiert, sodass der Telefon­betrieb in Rostock starten konnte. Bereits 150 Telefonanschlüsse soll es für Beamte um 1890 gegeben haben.

Von den schlimmen Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges blieb auch das Amt nicht verschont. Bomben zerstörten das neogotische Hauptgebäude, aber das Telegrafenamt blieb zum Glück noch erhalten. Auf den stehen gebliebenen Grundmauern wurde nach dem Krieg ein Fernmeldeamt erbaut, und der Ostflügel erhielt einen neuen, vereinfachten Putz. Ab den 1990er Jahren stand das denkmalgeschützte Gebäude leer. Erst 2016 konnte zum Tag des offenen Denkmals ein Blick hineingeworfen werden – und viele Besucher waren trübsinnig gestimmt über den Verfallszustand des ehemaligen Amtes.

Nun bekommt das Gebäude eine neue Funktion: Das Rostocker Unternehmen PMC Promedcomplett saniert das Gebäude. Mit 33 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten darf das alte Telegrafenamt also weiter die Rostocker verbinden – diesmal allerdings nicht von Telefon zu Telefon, sondern es verbindet Menschen mit der Stadt.

Villa Baltic in Kühlungsborn droht zu verfallen

Lange ist es her: Die Villa Baltic an der Strandpromenade gehörte einst zu den schönsten Gebäuden von Kühlungsborn. Inzwischen droht sie zu verfallen. Die neobarocke Villa wurde 1910 bis 1912 als Villa „ Hausmann“ von dem jüdischen Rechtsanwalt Justizrat Wilhelm Hausmann und seiner Gattin Margarete als Altersruhesitz erbaut. Die Entwürfe schuf der Rostocker Architekt Alfred Krause.

Das Haus wurde 1935 von den Nazis behördlich geschlossen und drei Jahre später zusammen mit dem Park von der „Goebbels-Stiftung für Bühnenschaffende“ übernommen. Zu DDR-Zeiten war dort unter anderem das Erholungsheim Kurt Bürger untergebracht. Im Jahr 1972 wurde an das Haus eine Meerwasserschwimmhalle angebaut und erhielt seinen heutigen Namen. Die Schwimmhalle musste jedoch schließen und wurde im Jahr 2017 abgerissen.

Die Villa Baltic steht seit der Wende leer, verfällt. Im Jahr 2009 kaufte der Augenarzt Prof. Dr. Mathias Wagner die Villa Baltic. Der Lausitzer wollte dort ein Hotel einrichten und auch das Schwimmbad neu bauen. Das Projekt scheiterte.

Dieses Jahr haben Jan und Berend Aschenbeck das denkmalgeschützte Haus gekauft. Sie wollen es sanieren und wieder nutzbar machen.

Museums-Haus in Grevesmühlen war praktischer Neubau

Das heutige Museums- und Vereinshaus neben der Nikolai-Kirche in Grevesmühlen war 1855 ein praktischer Neubau, der die bis dahin mittelalterlichen Schulverhältnisse verbessern sollte, schreibt Chronist Eckard Redersborg in seinem Buch „ Grevesmühlen – gestern und heute“. Am 9. Juli jenes Jahres wurde die Schule im neugotischen Backsteinbau eingeweiht. Zeitweilig war es eine Mädchenschule, nachdem 1900 in direkter Nachbarschaft eine Knabenschule, die heutige Fritz-Reuter-Schule, erbaut wurde.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Schule als Lazarett genutzt und 1949 erhielt sie den Namen „Geschwister Scholl“. Ab 1961 war sie eine zehnklassige Polytechnische Oberschule. 1974 reichte der Platz dort aber nicht mehr aus. Das Gebäude wurde dann gewerblich unter anderem als „Haus der Dienste“ genutzt. Ab 1990 stand es lange leer.

Erst 2006 wurde es als Museums- und Vereinshaus wiedereröffnet. Seitdem hat das historische Gebäude einen modernen Anbau, der als Festsaal genutzt wird: Er hat ein markantes Schrägdach mit einem Neigungswinkel von 18 Grad, das als Gründach angelegt wurde und sich so in die angrenzende Parklandschaft einfügt. Aufgrund der Dachbepflanzung kann Regenwasser genutzt werden. Eine durchgehende Stahl-Glas-Fassade gibt den Blick auf die Bürgerwiese frei. Auf der ganzen Terrassenbreite können die Fenster geöffnet werden. Der Anbau erhielt 2006 den Landesbaupreis für Stadtumbau.

