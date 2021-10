In ihren Büchern spielt Graal-Müritz eine Hauptrolle

Graal-Müritz

„Beide bewegten sich fast allein auf der großen Tanzfläche im roten Salon der Villa El Gato.“ So lautet der erste Satz des dritten Kriminalromans, der im wahrsten Sinne des Wortes aus der Feder von Marion Petznick floss. Das dritte Buch um Polizistin Lisa Liebich heißt „Avas letzter Tanz“, erscheint am 14. Februar und spielt wie ihre Vorgänger in Graal-Müritz. Und wie ihre Vorgänger auch, schrieb Marion Petznick das Buch mit Leichtigkeit, Fantasie, Herz und viel Liebe für ihre Wahlheimat.

Fans fiebern Teil drei entgegen

Die 65 Jahre alte Autorin hat geschafft, woran sich viele Menschen versuchen: Sie schrieb fünf Bücher, fand ohne Probleme einen Verlag, der hinter ihren Büchern steht – und vor allem fand sie auch eine breite Leserschaft, die dem nächsten Teil des Ostsee-Krimis entgegenfiebern. Regionale Krimis sind eben seit Jahren ein Dauerbrenner in den Buchhandlungen.

Marion Petznick lebt erst seit April dieses Jahres mit ihrem Lebensgefährten in Graal-Müritz. Verbrachten die beiden zunächst 20 Jahre lang nur ihre Urlaube in dem Seeheilbad, tauschten sie vor einigen Monaten ihre Wohnung in Berlin Spandau gegen ihre einstige Ferienwohnung am Strand. Bereut haben sie das keinen Tag. „Ich lebe an einem Ort, der selbst inspirierend wirkt und genug Geschichten bereithält. Meine Kontaktfreudigkeit, gepaart mit viel Fantasie, offenbart mir dann die Geschichten. Figuren entstehen, leben und entwickeln sich weiter. Die Figuren sind mir inzwischen vertraut, wie es gute Freunde sind“, sagt sie.

Das Cover des dritten Ostsee-Krimis. Er erscheint am 14. Februar. Quelle: privat

Graal-Müritz spielt große Rolle

Davon profitiert auch Protagonistin Lisa Liebich, die, wie der Name schon sagt, von ihrer Schöpferin sehr geliebt wird. Geht die junge Polizistin in dem fiktiven Krimi an den Strand, so beschreibt die Autorin die gar nicht fiktive Landschaft, die sie auf ihrem Weg dorthin passiert. Die Seebrücke, Strandaufgang zehn, die Strandbar und die Boutique „Pink Lady“, der Rhododendronpark und die Dr. Leber-Straße spielen in ihren Büchern eine Rolle. Das bringt ihr Lob von Einheimischen und Touristen ein, die sich an ihren vergangenen Urlaub erinnert fühlen. In der Romanfigur Lisa Liebich steckt eine gehörige Portion Marion Petznick. „Nur die schlimmen Dinge, die sie in den Büchern erlebt, sind nicht authentisch. Ich habe zum Glück noch nie etwas Böses erlebt.“

Kinderbuch erscheint vor Weihnachten

Ihre schriftstellerische Karriere startete die studierte Pädagogin, die viele Jahre die Pressestelle der „Hochschule für Musik Hanns Eisler“ in Berlin leitete, mit einem Sach- und einem Kinderbuch. Pünktlich zur Weihnachtszeit und unabhängig von ihrer Krimi-Reihe erscheint in wenigen Wochen auch ihr zweites Kinderbuch „Von Zwergen, Geistern und viel Mee(h)r“.

„Ein Krimi, den man gleich vor Augen, von einer Autorin, die Graal-Müritz fest im Herzen hat.“ Benita Chelvier, Bürgermeisterin Graal-Müritz Quelle: Carolin Riemer

Eigentlich wollte sie nie einen Krimi schreiben, immerhin passiere schon genug Böses auf der Welt, sagt sie. Doch nach einem Gespräch mit einem befreundeten Autoren und einem Glas Rotwein flossen die Geschichten um Lisa Liebich förmlich aus ihr heraus. Während sie den ersten Teil schrieb, hatte sie bereits die Idee zu einem zweiten Teil. Und obwohl die Lisa-Liebich-Reihe nach dem dritten Band abgeschlossen sein sollte, erreichten sie Leserwünsche für einen weiteren Teil. Nun arbeitet die Autorin, die in Malchin aufwuchs und in Neustrelitz geboren wurde, an Band vier. Einen Arbeitstitel gibt es bereits: „Bittersüße Rache“.

Ideen kommen im Schlaf

Marion Petznicks zweites Kinderbuch spielt ebenfalls in der Region. Quelle: privat

Nie geht Marion Petznick ohne ein Notizbuch aus dem Haus. Auch auf ihrem Nachttisch liegt eines parat, um Ideen aufzunehmen, die die Autorin auch im Schlaf hat. Schreiben könne sie am besten in den Vormittagsstunden. Wo ihr Laptop dann stehe, sei egal. „Wenn ich eine Idee habe, kann ich überall schreiben.“ Ihr Lebensgefährte Günter Wesler sage oft: „Der Laptop ist dein bester Freund.“ Recht hat er. „Meinem Mann kann ich mit meinen Manuskripten keine Freude machen. Er liest nie Krimis“, erzählt sie lachend und fährt fort: „Aber bei meinen Lesungen krieg ich ihn. Dann hört er mir gespannt zu.“ Marion Petznick liebt es, Lesungen zu geben. „Vor Publikum blühe ich auf.“

Psychologisch, nicht blutrünstig

Doch mit ihren Kriminalromanen, die eher psychologisch als blutrünstig sind, möchte sie nicht nur unterhalten, sondern auch das Bewusstsein für das Böse schaffen. „Die Menschen sollen wissen, dass sich zum Beispiel im Internet auch Menschen mit schlechten Absichten ihr nächstes Opfer suchen. Dafür möchte ich ein Bewusstsein

Lesung im Haus des Gastes Am Sonnabend, 6. November, um 19.30 Uhr findet die nächste Lesung mit Marion Petznick im Haus des Gastes in Graal-Müritz statt. Begleitet wird sie an diesem Abend von Gitarrenklängen des Meisterschülers Fabrizio Nurra. Eintritt: 8 Euro; ermäßigt 6 Euro

schaffen.“

Die Autorin liest selbst gern – aber nicht unbedingt Krimis. Sie liebt die kurze präzise Sprache Ferdinand von Schirachs, die weisen Worte Paulo Coelhos und Dauerbrenner Bernhard Schlink. Einen Krimi zu schreiben, das ist auch für Marion Petznick herausfordernd. Falsche Fährten müssen gelegt, Kehrtwendungen und Drehungen eingebaut werden. „Aber genau das liebe ich.“ Und so können sich die Lisa-Liebich-Fans schon jetzt auf eine weitere spannende Geschichte freuen, über die die Lektorin lobend sagt: „Es wird wieder richtig spannend.“

Von Carolin Alm