In letzter Minute: Hier finden Sie zu Heiligabend noch Geschenke in MV

Rostock

Es ist fast Heiligabend, in wenigen Stunden ist Bescherung. Kurz vor der Panik gibt es zwischen Westmecklenburg und Vorpommern noch zahlreiche Möglichkeiten, an ein schönes Weihnachtsgeschenk zu kommen, das nicht in der Tankstelle gekauft werden muss. Hier ein paar Tipps.

Der Klassiker unter den Geschenken

Der Klassiker unter den Geschenken sind immer noch – nein, hoffentlich nicht die Socken – Bücher. Viele Buchhandlungen haben auch am 24. Dezember noch geöffnet und bieten sogar einen Geschenkeverpackservice an. Und das Beste: Buchhandlungen bieten für jedes Alter ein passendes Geschenk. Dort finden sich auch für Kinder Bücher und Spiele in letzter Minute. Die „andere buchhandlung“ in der Rostocker KTV hat am Heiligabend bis 13 Uhr geöffnet. Inhaber Manfred Keiper empfiehlt in diesem Jahr besonders gern „Ein Rätsel auf blauschwarzem Grund“ von Lars Mytting. Darum geht’s: Ein Pastor will im 19. Jahrhundert die Moderne in ein norwegisches Dorf bringen, die alte Stabkirche durch eine neue Kirche ersetzen. Weichen sollen auch die beiden Glocken, denen übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden.

Manfred Keiper, Inhaber der Anderen Buchhandlung, empfiehlt als Last-Minute-Geschenk "Ein Rätsel auf blauschwarzen Grund" von Lars Mytting. Quelle: Dietmar Lilienthal

Buchhändlerin Angelika Jannutsch kümmert sich bereits seit 27 Jahren um die Auswahl der Inhaber-geführten Buchhandlung. Sie weiß, die letzten beiden Tage vor Weihnachten ist im Geschäft am meisten los. „Wir sind aber gut organisiert. Es steht immer genau fest, wer für Wareneingang, Webshop, Kunden und Telefon verantwortlich ist“, so die erfahrene Buchhändlerin. Sie betont zudem: „In Buchhandlungen können alle einkaufen gehen, genau wie in Supermärkten, ohne Impfnachweis.“

Die Filialen von Thalia in Rostock haben bis 14 Uhr geöffnet. Die Häuser von Hugendubel in Wismar, Rostock und Stralsund ebenfalls bis 14 Uhr, in Greifswald bis 13 Uhr.

Der Gutschein für gemeinsame Erlebnisse

Gutscheine müssen nicht uninspiriert sein. Auch Erlebnisse lassen sich per Gutschein verschenken. Und die können auf vielen Webseiten unkompliziert gebucht werden. Wie wär’s zum Beispiel mit einem Tag im Bagger? In Broderstorf bei Rostock wird auf dem Baggerspielplatz gebuddelt, was das Zeug hält. Für schmales Geld können ein paar Minuten in einem kleinen Minibagger gebucht werden. Wer es gewaltiger mag, bucht für seine Liebsten eine Runde im Kettenbagger oder Radlader unter www.baggerspielplatz-rostock.de.

Wie sieht MV wohl aus 4000 Metern Höhe aus? Wer einen Fallschirmsprung macht, weiß es. Im Nordosten gibt es gleich mehrere Möglichkeiten abzuspringen – mit und ohne Begleitperson. Möglich ist das zum Beispiel an den Flughäfen Heringsdorf-Usedom und Barth-Fischland sowie am Flugplatz Neustadt-Glewe. Über www.flugagentur-mv.de können Gutscheine direkt gebucht und sofort ausgedruckt werden.

Edle Tropfen aus MV

Sogar in einigen Supermärkten lauern noch tolle Geschenkideen – und zwar in Flaschen abgefüllte. Mecklenburg-Vorpommern ist kulinarisch inzwischen nicht mehr nur für Matjesbrötchen, sondern auch für zahlreiche im Nordosten hergestellte Spirituosen bekannt. Gin von Männerhobby gibt es zum Beispiel beim Edeka in Rostock in der Breiten Straßen, im Globus-Markt Roggentin, im Hotel Kurhaus in Kühlungsborn oder Pier14 in Heringsdorf. Wer etwas mehr Auswahl braucht, kann auch am 24. Dezember noch flüssige Weihnachtsgeschenke bei Weine und Mehr in der Breiten Straße in Rostock von 10 bis 13.30 Uhr shoppen, in der Weinhandlung Schollenberger im Barnstorfer Weg von 10 bis 14 Uhr. Jacques Weindepot im Stadthafen ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Braumeister Stefan Beck mit einem Whisky aus eigenem Haus. Die Spirituoren reifen in Eichenfässern. Quelle: Heiko Hoffmann

In Wismar hat das Brauhaus am Heiligabend zwar geschlossen. Wer in letzter Minute allerdings noch ein Geschenk braucht, kann von 8 bis 14 Uhr im Shop am Brauhaus aus verschiedenen Spirituosen Made in Wismar auswählen. Es gibt dort nicht nur Biere wie die Wismarer Mumme, sondern auch prämierte Brände, Kräuter, Gin, Wodka und Whiskey von Brennmeister Stefan Beck.

Regionales aus Tourist-Informationen

Kleinigkeiten mit MV-Bezug verkaufen die Tourist Informationen im Land. Wer noch einen Schlüsselanhänger mit der Silhouette von Wismar oder mit einem Schwedenkopf braucht, findet ihn dort. Stralsunder Marzipan, Tee oder Tassen gibt es auch am 24. noch in der dortigen Tourismuszentrale. Die Tourist Informationen in Wismar, Rostock und Stralsund haben jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

