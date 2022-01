Rostock

Schon ihr ganzes Leben lang wohnt Ines Glasow im Herzen der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) in Rostock. Die Buchhalterin habe es nie wirklich aus ihrer Heimatstadt weggezogen, wie sie sagt. „Warum auch? Es ist doch einfach schön hier.“ Wenn die 53-Jährige mit der Arbeit im Büro in Reutershagen fertig ist, geht sie gern zum Sport ins Fitnessstudio des PSV am Schwanenteich – an die Geräte und auch in die Sauna, sagt sie.

Aber auch lange Spaziergänge am Strand liebe sie über alles. Die unternehme die waschechte Rostockerin zwar häufig alein, weil ihr Mann als Berufskraftfahrer tätig und damit viel unterwegs ist. Langweilig wird es bei Ines Glasow aber trotzdem nicht, denn sie wohnt mit Mutter, Tochter und Enkelkindern in einem Haus – mit einem großen Garten und auch ein Spielplatz für die Fünf- und Achtjährigen ist nicht weit weg.

Von Katrin Zimmer