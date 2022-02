Rostock

Etwa 130 Menschen sind im Nordosten seit Jahresbeginn bereits an Covid-19 verstorben. Nun meldet das Landesgesundheitsamt MV (Lagus) auch eine erste an der Grippe verstorbene Person in dieser Saison. Die Influenza – die Grippe – war in der Coronavirus-Pandemie durch die strengen Schutzmaßnahmen fast verschwunden.

Nun steigt die Zahl der Grippefälle wieder – und somit auch das Risiko einer Doppelinfektion beider Viruskrankheiten. Einen Namen gibt es dafür auch schon: „Flurona“ – zusammengesetzt aus dem englischen „flu“ für Grippe und dem Wort Corona.

„Schwerwiegender Verlauf bei Doppelinfektion“

In Israel und im Süden Europas gab es bereits erste Fälle der „Flurona“, laut Medienberichten im spanischen Katalonien. In Mecklenburg-Vorpommern wurde in dieser Grippesaison zwar noch kein Fall einer solchen Doppelinfektion nachgewiesen. Doch auch in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet das Landesgesundheitsamt wieder mehr Influenza-Fälle.

Und: Prof. Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock und Corona-Experte, sagt: „Kommt es zu einer Doppelinfektion aus Corona und Influenza, dann ist der Verlauf schwerwiegender.“ Der Mediziner erklärt es weiter so: „Wenn ich eine Influenza habe, dann bin ich ja schon geschwächt. Kommt dann in dieser Schwäche und Immunschwäche eine Corona-Infektion dazu, kann die leichter angreifen. Und umgekehrt.“

Inzidenzen sind entscheidend für Doppelinfektionen

Wie wahrscheinlich so eine Doppelinfektion für die Menschen im Nordosten ist, hänge laut Reisinger von der jeweiligen Inzidenz der Viruserkrankungen ab. „Die Inzidenz von Corona ist gerade sehr hoch bei uns. Die Inzidenz von Influenza ist seit Wochen niedrig bei uns. Wenn die aber steigt, werden wir hier solche Fälle auch sehen.“ Wichtig sei es, sich sowohl gegen Corona als auch gegen die Influenza impfen zu lassen.

Im gesamten Januar traten laut Landesgesundheitsamt in MV allerdings „nur“ neun nachgewiesene Infektionen mit einem Influenzavirus auf. Dem entgegen stehen zehntausende Infektionen mit dem Coronavirus.

Lagus: Gleichzeitige Infektionen möglich

Katja Dahlmann vom Risikomanagement des Landesgesundheitsamtes MV erklärt dazu: „Auch wenn es seit Beginn der Covid-19-Pandemie bedeutend weniger Influenza-Fälle gibt, werden Influenzaviren nicht durch SARS-CoV-2 verdrängt. Das war auch bei anderen Coronaviren beziehungsweise vorhergehenden SARS- und MERS-Epidemien nicht zu beobachten.“

Medizinisch wäre das aufgrund der unterschiedlichen Mechanismen beim Eindringen in Zellen und unterschiedlichen Vermehrungsmechanismen auch nicht zu erwarten. „Vielmehr sind simultane Infektionen beschrieben“, sagt auch Katja Dahlmann vom Lagus.

Das aktuell noch verminderte Influenza-Geschehen sei vor allem auf die Kontaktbeschränkungen und das Masken-Tragen zurückzuführen. Die Grippesaison sei allerdings von der CDC (Anm. d. R.: Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, Centers for Disease Control and Prevention) speziell für Nordeuropa eingeläutet worden und dürfte, wenn die Masken-Pflicht und die Beschränkungen gegen SARS-CoV-2 zurückgenommen werden, zukünftig wieder zu höheren Influenza-Fallzahlen führen.

Von Michaela Krohn