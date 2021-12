Rostock

Mit Instagram Geld verdienen. Diesen Wunsch haben vermutlich viele junge Menschen, die gerne mit dem Handy arbeiten und Bilder posten. Zwar wird der Beruf Influencer oft belächelt, dahinter steckt allerdings auch eine Menge Arbeit, wie die Rostockerin Antonia Isabel Schulz berichtet. Sie hat auf ihrem Instagram-Profil @antonias.dailystudyblog mehr als 105 000 Follower und verdient damit mittlerweile ihr eigenes Geld. Wie das funktioniert und wie sie zu dieser Reichweite kam, hat sie der OZ verraten.

Für die 22-Jährige sind die Einnahmen aus ihrer Influencer-Karriere ein Nebenverdienst. Derzeit macht sie ein duales Studium bei Aida in Rostock. Neben ihrer Arbeit muss sie auch noch für ihr Studium lernen. Ihre Uni sei eigentlich in Hamburg. Durch die Corona-Krise finde das alles aber online statt.

Im ersten Lockdown verbrachte sie also viel Zeit alleine in Rostock, wo sie zu Beginn des Studiums hingezogen ist. Kaum Kontakte in der Hansestadt und eingeschränkte Beschäftigungsmöglichkeiten haben sie daher wieder dazu gebracht, auf Instagram aktiv zu werden. „Ich hatte schon früher einen Blog und auch einen Instagram-Account mit 10 000 Followern“, erzählt Antonia. Dass sie aber jetzt mehr als das Zehnfache an Abonnenten hat, damit hätte sie nicht gerechnet.

Reels sind gut für die Reichweite

Aber wie baut man ein erfolgreiches Instagram-Profil auf? „Man braucht ein Thema. Am besten eine Nische. Und es sollte einheitlich sein. Vor allem sollte man sich aber auch fragen: Womit beschäftige ich mich viel und was mag ich?“, erklärt Antonia.

Diese Frage konnte sie leicht beantworten: Ihr Studium. Zwar habe sie gemerkt, dass ihr das Studieren nicht so leicht fällt, wie sie es gern hätte, was ihr aber daran Freude bereitete, waren hübsche Notizen. Zudem sollte eine Instagram-Seite sie zum Lernen motivieren, da sie dort alles zeigt, was sie für ihr Studium gemacht hat. Mit ihrem Account traf sie auch schnell den Nerv der Zeit. Denn viele Studierende haben während des Homeschooling oder der Onlineuni Zuflucht auf Instagram gesucht.

Schnell kamen immer mehr Follower hinzu. Als damals die Reels-Funktion auf Instagram eingeführt wurde, sprang sie schnell auf den Zug auf. Ihr sechstes Reel ging dann viral.

Reels Reels sind kurze (meist 15 bis 30 Sekunden) Videos, die man auf Instagram zusammenschneiden kann. Dazu kann man Musik oder Schrift hinzufügen. Reels werden auch Nutzerinnen und Nutzern angezeigt, die die Seite einer Person nicht abonniert haben. Auf Instagram ist es derzeit eines der wichtigsten Mittel, um Reichweite zu bekommen.

„Ich weiß noch, ich war im Fitnessstudio und nach einer Stunde Training waren aus 1000 auf einmal 30 000 Aufrufe geworden“, erinnert sich die 22-Jährige. Das heißt, so viele Menschen haben sich ihr Video schon angeschaut. „Das war krass und ich war richtig aufgeregt“, weiß sie noch. So seien viele Menschen auf sie aufmerksam geworden. Nach zwei Monaten zählte ihr Account schon mehr als 10 000 Follower. Das war im Oktober 2020. Ab da an wurden es schnell immer mehr.

„Wichtig ist, dass man immer am Ball bleibt. Man muss täglich ein Bild hochladen, etwas in der Story posten und mehrmals die Woche ein Reel online stellen“, sagt sie. Das sei auch ihr Erfolgsgeheimnis. „Ich habe das alles neben Studium und Job gemacht, das war sehr viel, aber es hat sich auch ausgezahlt.“

Manchmal wundere sie sich selbst, wie sie das alles schafft. Denn hinter den Videos, Fotos und Texten steckt mehr Arbeit, als man annimmt. „Ich hatte dieses Jahr schon einmal fast einen Burnout, da musste ich mich sehr zurücknehmen. Da möchte ich nicht nochmal hin“, sagt die 22-Jährige.

Shop mit digitalen Produkten und bezahlte Kooperationen

Antonias Bilder zeigen meist ihren Arbeitsplatz. Laptop, Handy oder iPad. Eine Tasse Kaffee. Notizen in schön geschriebener Handschrift. Produkte, die sie vorstellt. Dazu gibt es Rabattcodes von ihren Kooperationspartnern.

Heute hat sie einen Shop, in dem sie digitale Produkte wie Schreibnotizen oder Karteikarten verkauft. Auch ein E-Book hat sie bereits herausgebracht. Darin erklärt sie, wie man mit der App Goodnotes Notizen auf dem iPad macht. Hinzu kommen bezahlte Kooperationen, bei denen sie Geld verdient. Firmen, mit denen sie zusammenarbeitet, sind unter anderem Logitech, Goodnotes oder Paperlike. Aber auch kleinere Unternehmen haben sie schon angefragt.

„Etwa 20 000 Euro Umsatz kommen da in diesem Jahr zusammen“, verrät sie. Um Arbeit abzugeben, habe sie seit Kurzem ein Influencer-Management, das sich um das Bürokratische kümmert. Es verhandelt für sie, schreibt Rechnungen und E-Mails und erhält dafür eine Provision. „Das spart mir viel Zeit, die ich kreativ nutzen kann“, sagt sie.

Von Gina Henning