Initiative „Querdenken“ demonstriert in Rostock 

Stadthafen

Die Bewegung „ Querdenken“ plant am Sonntag, 20. September, eine Demonstration im Rostocker Stadthafen. Das Motto lautet: „Wir müssen reden!“ Beginn ist um 14 Uhr. Geplant ist zunächst ein Aufzug bis Am Vögenteich Ecke August-Bebel-Straße und zurück. Im Anschluss folgen bis 18 Uhr Kundgebungen auf einer Bühne im Stadthafen. Themen sind unter anderem „Kinder und Eltern unter Druck“, „Pädagogen zwischen den Stühlen“, „Ärzte und Mediziner klären auf“ sowie „Sicht der Unternehmer“.

Als Redner haben die Organisatoren eine Schülerin, einen Schulleiter, Unternehmer, Mediziner und einen Rechtsanwalt angekündigt. Eine zentrale Frage lautet: „Handelt die Politik noch im Sinne von uns Menschen?“ Auch Künstler sollen auftreten.

Anzeige

In einem Flyer, der in den vergangenen Tagen an Haushalte in Rostock und Umgebung verteilt wurde, weisen die Organisatoren darauf hin, dass die Veranstaltung keinerlei parteipolitischen Interessen verfolge. „Nehmt bitte Abstand vom Mitbringen parteipolitischer Symbole. Danke!“

Von André Horn