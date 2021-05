Initiative im Landkreis Rostock: Kümmert euch und öffnet endlich unsere Jugendklubs

Papendorf

Seit 10. Januar sind die Jugendklubs in Mecklenburg-Vorpommern dicht. „Das ist nicht länger hinnehmbar“, sagt Jens Knop, Jugendsozialarbeiter im DRK-Kreisverband Bad Doberan und zuständig für Jugendklub Papendorf (JUP). „Jugendarbeit muss persönlich bleiben“, fordert er zusammen mit Kollegen im Interesse der Kinder und Jugendlichen. Im Arbeitskreis Jugendsozialarbeit im Landkreis Rostock haben sie sich zusammengeschlossen und einen Appell an alle Entscheidungsträger auf Landes- und Kreisebene veröffentlicht.

Eine neue Corona-Jugendhilfeverordnung war zu Jahresbeginn vom Sozialministerium versprochen worden. Am 1. Mai wurde dann eine Durchführungsverordnung vorgelegt, „welche aber kaum zur Arbeitsweise und zu den Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit passt“, wie es in dem Appell des Arbeitskreises heißt. „Wir fühlen uns vergessen und von der Politik nicht wahrgenommen“, betonen die Sozialarbeiter, die sich als Sprachrohr für die Kinder und Jugendlichen verstehen.

Digitale Angebote können reale nicht ersetzen

Fünf bis 15 Jugendliche haben täglich bei Jens Knop im JUP vorbeigeschaut, zwischen zehn und 18 Jahren. Zum Kickern und Billardspielen, zum Basteln, Kochen, Experimentieren. „Wir haben kleine Filmclips gedreht, Graffitiprojekte gestartet, in den Ferien Ausflüge unternommen“, berichtet der Klubleiter. „Das Wichtigste, was Kinder brauchen, ist Zeit miteinander. Sie wollen Beziehungen mit Gleichaltrigen leben“, betont Knop, der seit gut zwei Jahren in Papendorf arbeitet und inzwischen einen guten Draht zu seinen Kids aufgebaut hat. Gerade hat er in Abstimmung mit ihnen einen Boxsack angeschafft. Doch der steht nun in der Ecke und wartet auf Aktive, die sich austoben wollen.

Jugendsozialarbeiter Jens Knop, Leiter des Jugendklubs Papendorf: „Das Wichtigste, was Kinder brauchen, ist Zeit miteinander.“ Quelle: Doris Deutsch

In den vergangenen Monaten ist Knop mit dem Fahrrad durch die Ortsteile der Gemeinde gefahren, auf der Suche nach seinen Schützlingen. „Mobile Arbeit“, nennt er das, „einfach gucken, was machen die Kids und die Jugendlichen, wo.“ Auch digital hat er Kontakt gehalten, wie viele seiner Kollegen auch.

Aber 20 Prozent aller Haushalte in MV sind vom schnellen Internet abgeschnitten, „auch im Landkreis Rostock“, führt der Arbeitskreis den Politikern vor Augen. Die Erreichbarkeit nehme ab. „Digitale Angebote können mit realen nicht mithalten. Immer mehr Kinder und Jugendliche gehen uns verloren. Sie tauchen an anderer Stelle wie zum Beispiel bei illegalen Partys oder Vandalismus wieder auf.“

In Klubs Freunde treffen, ohne Eltern und Geschwister

Das beobachtet auch der Papendorfer Klubleiter. Er fürchtet, dass sich die lange Schließung der Jugendklubs in den nächsten Jahren auswirkt, dass Drogen- und Alkoholprobleme zunehmen. „Die Kinder und Jugendlichen brauchen ihren Freiraum“, sagt Knop, der mit Kids aus Papendorf und Groß Stove Bubbles erarbeitet hat, die an den Fenstern des Klubs kleben. In den Sprechblasen erklären die Kinder kurz, warum ihnen der Jugendklub wichtig ist: Weil „man hier Freunde treffen kann“, „Geschwister und Eltern nicht da sind. Cool!“, „man hier unterkommen kann, coole Ausflüge und Sachen wie Graffiti macht“.

In dieser Woche wurde am Jugendklub in Papendorf eine mobile Graffitiwand besprüht und abends angeleuchtet. Quelle: Jens Knop

Diese Aktion ist Teil einer Kampagne, mit der Knop in dieser Woche in Papendorf die Initiative des Arbeitskreises zur Öffnung der Klubs unterstützt. „Kümmert euch“ fordern Kinder und Jugendliche des Landkreises zusammen mit ihren Sozialarbeitern auf einem Plakat die Politik zum Handeln auf.

Knop hat seine Kids damit fotografiert, Interviews mit Bürgermeister und Gemeindevertretern zum Thema geführt und eine Videobotschaft in den sozialen Netzwerken dazu veröffentlicht. Außerdem wurde eine mobile Graffitiwand besprüht – „Clubs öffnen“ – und Mitte der Woche vor dem JUP ins rechte Licht gesetzt. „Um ein Signal zu setzen und auf das Problem aufmerksam zu machen“, erklärt der Klubchef.

Sozialarbeiter fordern legale Perspektiven für Kids

Der 18-Jährige Luca Baumberger aus Niendorf kommt nur noch gelegentlich in den JUP, weil er inzwischen eine Ausbildung macht. Aber er hat den Klub mit aufgebaut, sein handwerkliches Talent eingebracht und setzt sich nun in der Videobotschaft für die Öffnung der Jugendklubs ein. „Ich bin 18, frei und flexibel“, sagt Luca, „aber die Klubs müssen wieder öffnen, damit sich auch die Jüngeren endlich wieder mit Freunden treffen können.“ Er habe schöne Erinnerungen an seine aktive Klubzeit in Papendorf. „Und ich vermisse die Teamarbeit, bei größeren Projekten zum Beispiel“, sagt er.

Bubbles von Kindern, warum der Jugendklub wichtig ist. Quelle: Doris Deutsch

Die Jugendsozialarbeiter warnen: „Wer mit offenen Augen durch den Landkreis fährt, dem werden mit steigenden Temperaturen auch die einen oder anderen größeren Jugendgruppen auffallen.“ Lange hätten die Jugendlichen durchgehalten und sich solidarisch verhalten. Aber: „Sie brauchen legale Perspektiven. Die berechtigten Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen dürfen nicht in die Illegalität abrutschen“, heißt es im Appell des Arbeitskreises.

Klubs haben coronakonforme Konzepte

Alle Jugendeinrichtungen hätten coronakonforme Konzepte. „Wir sind kein Sportverein“, stellen die Klubbetreiber fest. „Wir benötigen eigene angepasste differenzierte Regelungen für den Bereich der Jugend-, Jugendverbands- und Jugendsozialarbeit.“ Sie fordern, die Belange von Kindern und Jugendlichen in Pandemiezeiten an die erste Stelle politischen Handelns zu stellen.

Sie sollten nicht länger nur als Schüler wahrgenommen werden, „sondern als Menschen mit ganz konkreten unaufschiebbaren Bedürfnissen. Diese können nicht wie Schulstoff einfach nachgeholt werden“, heißt es in dem öffentlichen Appell. Die jungen Menschen sollten ausreichend Gestaltungs- und Freiräume erhalten, „damit ihrem Bewegungsdrang, ihrem Drang nach Sozialisation und ihrem Bedürfnis nach Unversehrtheit Rechnung getragen wird“. „Bleibt mir nur im Namen unserer Kids zu sagen: Kümmert euch!“, so Klubleiter Jens Knop.

Von Doris Deutsch