Rostock

Keine Lust mehr auf Joggen oder Radfahren, um sich fit zu halten? Inlineskaten bietet eine tolle Abwechslung an der frischen Luft, macht Spaß und ist außerdem ein gutes Ausdauertraining.

Es ist nur gar nicht so einfach, die perfekte Strecke für den Inlinesport zu finden. Denn diese sollte möglichst gerade, asphaltiert und ohne Unebenheiten sein. Auch ist es Inlineskatern nicht überall erlaubt zu fahren. Die Straßenverkehrsordnung sieht die Skater als Fußgänger an. Das bedeutet, sie dürfen auf Gehwegen und überall dort fahren, wo es auch Fußgängern erlaubt ist, sich fortzubewegen. Radwege und Straßen hingegen dürfen nicht benutzt werden.

Die OZ stellt fünf tolle Routen in Rostock vor, die sich zum Inlineskaten anbieten.

Um den Schwanenteich die ersten Versuche wagen

Diese Route ist perfekt für weniger geübte Fahrer, aber auch Fortgeschrittene kommen hier auf ihre Kosten. Um den Schwanenteich bietet ein breiter, asphaltierter Weg die besten Bedingungen für Inlineskater.

Wem die Runden um den Teich zu kurz sind, der kann direkt vom Schwanenteich weiter auf dem Gehweg an der Hamburger Straße in Richtung Stadtautobahn entlangfahren und seine Route beliebig verlängern. Aber vorsichtig: Es gibt ein paar Straßenübergänge, die für weniger geübte Fahrer noch zu knifflig sein könnten.

Die Strecke um den Schwanenteich ohne Unebenheiten und große Steigungen ist perfekt für Anfänger. Quelle: Franziska Weiß

Am Stadthafen mit Blick aufs Wasser

Gestartet werden kann am Stadthafen-Parkplatz. Dann geht es immer geradeaus am Hafen entlang in Richtung Neptun Einkauf Center. Nach drei Kilometern endet der Weg. Wer mag, kann umkehren. Wem die Strecke zu kurz ist, der kann links auf die Neptunallee abbiegen und auf dem Gehweg an der Werftstraße entlang die Route beliebig verlängern.

Die Strecke ist nur etwas für fortgeschrittene Fahrer, da der Weg nicht eben asphaltiert, sondern gepflastert ist. Dafür macht der schöne Blick auf Wasser und Hafen umso mehr Spaß.

Die Strecke ist für fortgeschrittene Fahrer geeignet. Quelle: Franziska Weiß

Im Schatten des Barnstorfer Walds

Diese Strecke ist perfekt für heiße Sommertage. Im Schatten der Bäume bieten die breiten Wege im Barnstorfer Wald tolle Bedingungen für Inlineskater. Die ebenen Strecken eignen sich gut für Anfänger. Die kleinen Hügel und Abfahrten sollten hingegen nur geübtere Fahrer wagen – die auch das Bremsen gut beherrschen.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die schattigen Wege des Barnstorfer Walds bieten an heißen Sommertagen tolle Bedingungen zum Inlineskaten. Quelle: Franziska Weiß

In Gehlsdorf an der Warnow entlangfahren

Gestartet werden kann an der Anlegestelle der Gehlsdorf-Fähre. Von dort führt ein ebener und schnurgerader Weg an der Warnow entlang in Richtung des Rostocker Yachtclubs. Die Strecke ist ideal für Anfänger oder Familien und bietet außerdem einen tollen Blick aufs Wasser.

Ein breiter, asphaltierter Weg bietet in Gehlsdorf optimale Bedingungen zum Inlineskaten. Quelle: Franziska Weiß

Fast bis zum Strand in Warnemünde

Mit den Inlineskates fast bis zum Strand fahren? Gestartet werden kann an der Hamburger Straße oder an der Kreuzung zur Stadtautobahn/B 103 nach Warnemünde. Neben der Straße geht es auf einem asphaltierten, ebenen Weg immer geradeaus, bis man im Ortskern Warnemünde angekommen ist. Die Route ist auch für Anfänger gut geeignet, da sie kaum Steigungen und Übergänge enthält. Mit knapp zehn Kilometern einfacher Strecke ist die Route auch etwas für Sportler, die eine längere Strecke suchen.

Die Strecke von Rostock nach Warnemünde beträgt mit Hin- und Rückweg 20 Kilometer. Quelle: Franziska Weiß

Von Franziska Weiß