Fleisch essen, ohne Tiere töten zu müssen. Ist das möglich? Ein Rostocker Start-up arbeitet genau an dieser Idee. Clean Meat („sauberes Fleisch“) heißt das Konzept. Es verspricht das Fleisch der Zukunft. Nicht vegetarisch oder chemisch, sondern organisch.

Die junge Firma Innocent Meat („unschuldiges Fleisch“), eine GmbH mit drei Mitarbeitern, hat sich am Forschungszentrum LL&M („Light, Life & Matter“) der Rostocker Uni angesiedelt und arbeitet mit verschiedensten Wissenschaftlern zusammen. Hinter der Idee stecken die Rostocker Unternehmerin Laura Gertenbach und der Wissenschaftler Patrick Nonnenmacher (31). Seit drei Jahren forschen sie an dem Projekt.

„Clean Meat“ aus Rostock: Fleisch aus dem Bioreaktor

Gertenbach sagt: „Wir entwickeln Clean Meat – organisches Fleisch – bloß smarter produziert. Das Fleisch wächst halt nicht in der Kuh, sondern im Bioreaktor.“ Klingt verrückt, aber logisch. Denn diese Reaktoren, die nichts anderes als Fermentierungsprozesse machen, gibt es längst in der Ernährungsindustrie – zum Beispiel in Käsereien, Brauereien oder bei der Produktion von Sauerkraut.

Doch warum macht man das – Fleisch aus Stammzellen generieren? Laura Gertenbach sagt: „Warum sollen wir weiterhin unsere Ressourcen verschwenden. Wir werden die wachsende Menschheit mit den Flächen, die wir haben, nicht ernähren können. Mit Bio schon gar nicht.“

Produktionsphasen von Clean Meat. Quelle: Arno Zill

Die Nachfrage nach Fleisch steige weltweit. Für die Rostockerin ist diese Entwicklung daher das Zukunftsthema: „So viele Lebensmittel werden biotechnologisch hergestellt, was keiner weiß. Die Verbraucher denken immer: Die Sonne geht auf, der Traktor kommt um die Ecke, das Schwein hüpft lächelnd und freiwillig zum Schlachter. Aber das ist naiv.“

Forschung an Innocent Meat hat 2017 in Rostock begonnen

Laura Gertenbach ist keine ideologisch vegane Hardlinerin. Im Gegenteil: Die Landwirtstochter aus Groß Stove bei Rostock sagt: „Ich esse gern Fleisch.“ Aber nicht täglich und nicht aus Billigproduktion. Die 37-Jährige hat nach dem Abitur in einem Großschlachthof in Aschaffenburg ihren Schlachtschein absolviert. Der Führerschein zum Tieretöten. Ein abschreckendes Erweckungserlebnis. Seitdem sucht sie nach Alternativen zum industriellen Töten.

Sie studierte in Barcelona BWL. Anschließend legte sie in Rostock ein Informatikstudium drauf und gründete nach dem Examen in Groß Stove zwei Firmen – einen Weihnachtsbaumhandel und die Fleischmanufaktur für hochwertige Lebensmittel „Oberlecker“. Sie verkauft nur Fleisch aus der Region und aus Freilandhaltung. Seit 2017 forscht sie mit ihrem Mitgründer an Innocent Meat.

Laura Gertenbach (37) betreibt in Groß Stove vor den Toren Rostocks auch den Fleischhandel „Oberlecker“ mit regionalen Produkten. Quelle: Dietmar Lilienthal

Am Tag verbringen sie und Nonnenmacher schon mal 16 Stunden im Labor. Wer sich mit ihr verabredet, muss früh aufstehen. Um acht beginnt die Arbeit im Institut. PR-Termine möchte sie vorher abgearbeitet haben. Lächelnd, freundlich, fokussiert – eine Unternehmerin, die weiß, was sie will. Im Institut treffen Fachleute mehrerer Fakultäten aufeinander und arbeiten interdisziplinär: Biologen, Physiker, Chemiker, Ingenieure aus der Automatisierungstechnologie, Informatiker.

Stammzellen werden entnommen, ohne Tiere zu töten

Der Prozess, Fleisch aus Stammzellen zu produzieren, ist gar nicht so kompliziert. Die Entwicklung eines Impfstoffs funktioniert nicht anders. Die Wissenschaftler entnehmen die Zellen dieses „kultivierten Fleischs“ aus dem Muskelgewebe lebender Tiere – wie bei einer Blutentnahme. Das Tier bleibt am Leben. Die Muskelstammzellen stammen von Rind, Schwein, Geflügel oder Fisch.

Nachdem die Stammzellen entnommen sind, werden sie isoliert, mit einem pflanzlichen Serum gefüttert und im Bioreaktor gezüchtet. Daraus entsteht das fertige Fleisch. Begonnen werde mit Hackfleisch, Steaks sollen folgen.

Zielgruppe Vegetarier? „Junge Leute wollen sich nachhaltig ernähren“

In Deutschland ist das Rostocker Start-up mit dieser Technologie Vorreiter. Ähnliche Teams arbeiten in Singapur oder den USA bereits an der Zulassung und werden 2022 in Produktion gehen. Es sei schwer, vorherzusagen, wie lange die Forschung in Rostock dauere. Derzeit sucht die junge Firma noch Hochschulabsolventen. Die Unternehmerin sagt: „Für ein solches Projekt brauchst du Leute mit ganz speziellen Fähigkeiten, die um die Ecke denken und verschiedene Punkte auf der Landkarte verbinden können.“

Und wie sie die Akzeptanz für den Konsum des Stammzellenfleischs erreichen will? Sie lächelt etwas milde. Das komme von allein. Junge Leute hätten genug von der Ausbeutung der Natur, der Umwelt, der Tierwelt. Die wollen sich gesund und nachhaltig ernähren. Das sei ein Baustein der Ernährung der Zukunft. „Und die, die das eklig finden und sich weiterhin Billigwurst auf den Webergrill legen, wollen wir gar nicht erreichen.“ Das sei Perlen vor die Säue zu werfen. Obwohl, grübelt sie: „Wenn ich denen zwei Klopse vorlege, werden sie den Unterschied nicht merken.“

