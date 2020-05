Innovation am IOW: Warnemünder Forscher kommen Mikroplastik auf die Spur

Warnemünde

Ob am Ostseestrand, im Schlamm der Klärwerke, im Sahara-Staub oder in Tiefsee-Sedimenten – Mikroplastik wurde bereits an den verschiedensten Orten der Welt nachgewiesen. Die künstlichen Partikel verbleiben permanent in der Umwelt. Zu den Auswirkungen auf lebende Organismen und Umwelt gibt es bisher kaum eindeutige Studien. Und trotz intensiver Erforschung dieses Umweltproblems ist die Identifizierung von Partikeln aus verschiedenen Plastiksorten in Umweltproben immer noch eine Herausforderung.

Ein Forscherteam des Leibnitz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) hat nun erstmals ein neues Verfahren entwickelt, das den tatsächlichen Umfang dieses weltweiten Umweltproblems deutlich machen kann.

„Um besser zu verstehen, was die Mikroplastik-Verschmutzung für verschiedene Ökosysteme bedeutet, ist zum einen eine zuverlässige Erfassung auch der kleinsten Teilchen wichtig – unabhängig davon, wie die Probe beschaffen ist und um welche der vielen verschiedenen Plastiksorten es sich handelt“, sagt Prof. Matthias Labrenz, Leiter der IOW-Arbeitsgruppe „Umweltmikrobiologie“. Einen wichtigen Beitrag dafür leistet die Doktorarbeit der 31-jährigen Kristina Enders, die sich intensiv mit dem Nachweis der synthetischen Umweltproben befasst hat.

Partikel kleiner als ein Millimeter

„Wir suchen sprichwörtlich die Nadel im Heuhaufen, wenn wir winzigste Partikel – häufig weit kleiner als 1 Millimeter – unter massenhaft anderen natürlichen Partikeln aufspüren wollen“, so die IOW-Forscherin. Ein wichtiger Teil der Arbeit, die sie in der Arbeitsgruppe von Matthias Labrenz geleistet hat, ist eine Methodenübersicht. „Die Ergebnisse verschiedener Studien müssen vergleichbar sein“, sagt Enders. Denn derzeit gebe es eine so große Vielfalt an Ermittlungsverfahren, die eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Studienergebnisse nahezu unmöglich macht.

Doch wie gefährlich ist Mikroplastik überhaupt? Fundierte Erkenntnisse darüber gebe es bisher noch nicht. Zwar sei laut Labrenz bereits deutlich geworden, dass kleinste Organismen, Mikroplastik-Partikel aufnehmen können. Unklar sei jedoch, ob sie Schaden davon tragen und wie sich dies nachhaltig auf unsere Umwelt auswirken könnte. Daher sei es wichtig, zu ermitteln, wie viel Mikroplastik sich nun überhaupt in unserer Umwelt befindet.

Mit einer Förderschnecke zu fundierten Erkenntnissen

Daher hatte sich Enders mit weiteren Kollegen der Arbeitsgruppe zum Ziel gesetzt, für die vier gängigen Typen von Umweltproben – Wasser, Gewässersedimente, Klärschlamm und Ackerboden – eine Leitlinie zu entwickeln, die die Ergebnisse weltweiter Studien vergleichbar machen soll. Darüber hinaus haben die Forscher ein neues Verfahren entwickelt, das die synthetischen Plastikteilchen in organischen und mineralischen Proben zuverlässig nachweisbar mache – die Dichteseparation.

Zwar gebe es solch ein Verfahren schon länger, aber die 31-Jährige hat es um eine sogenannte Förderschnecke ergänzt. „Diese kann man sich wie einen Holzbohrer vorstellen, der die Späne nach außen trägt. Mit der Förderschnecke können wir kleinste Plastikpartikel schonend aus Sedimenten nach oben in die Dichtelösung transportieren.“ In bisherigen Verfahren lief man demnach Gefahr, die Partikel zu zermahlen. Eine stabile Aufreinigung wäre so nicht zu gewährleisten. Dies erschwere die zuverlässige Ermittlung der Partikel in den Naturproben.

Mit dem neuen Verfahren kann Mikroplastik (grün leuchtende Punkte) von mineralischem Sediment (blau-violette Schicht) getrennt werden. Quelle: IOW

Am Ende zu Lösungsansätzen gelangen

„Mit unserer Übersicht über besonders gute Methoden und dem Entscheidungsbaum wollen wir Mikroplastik-Forschenden weltweit eine Orientierungshilfe geben und die dringend nötige Methoden-Standardisierung vorantreiben. Denn nur wenn wir die Effizienz unserer Studien deutlich erhöhen und dafür sorgen, dass sie auch wirklich vergleichbar sind, werden wir zu belastbaren Aussagen über die Umweltbelastung durch Mikroplastik und mögliche Lösungsansätze kommen“, so Enders.

Die 31-Jährige kommt eigentlich aus dem Erzgebirge, hat ihren Bachelor in München absolviert und ist dann über ihr Masterstudium in Kopenhagen nach Rostock an das Leibnitz Institut für Ostseeforschung nach Warnemünde gekommen. Im nächsten Jahr möchte sie ihre Doktorarbeit abschließen und auch darüber hinaus in der Wissenschaft verbleiben. „Der Norden gefällt mir besser als der Süden. Und ich würde auch gerne weiterhin am Meer bleiben“, sagt Enders.

Mikroplastik in der Umwelt Mikroskopisch kleine Plastikpartikel entstehen in der Regel durch Alterungs- und Zerfallprozesse von achtlos weggeworfenen Verpackungen, Tüten und Flaschen. Auch beim Waschen der eigenen Klamotten gelangen solche Partikel über das Abwasser in die Kläranlagen. Laut einer Studie der International Union for Conservation of Nature kommen 35 Prozent des Mikroplastiks im Meer vom Faserabrieb bei der Textilwäsche. Textilfasern sind damit die Mikroplastikquelle Nummer Eins bei der Meeresverschmutzung. Tatsächlich sind die Kleinstpartikel an Land noch deutlich verbreiteter. Je nach Umgebung konnte man das vier- bis 23-Fache der Menge an Mikroplastik, die sich in den Ozeanen finden lässt, an Land feststellen.

Von Moritz Naumann