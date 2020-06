Insektenmehl, Navigation und Vokabeltraining: Das sind Innovationen made in MV

Der Inno-Award wird vom Verbund der Technologiezentren in MV ausgelobt. Dazu gehören das Informatik Center Roggentin (ICR), dass Softwareentwicklungen und IT-Dienstleistungen entwickelt. Das Technologiezentrum Warnemünde (TZW) ist ein serviceorientierter Forschungs- und Technologiepark und beherbergt heute 80 innovative Firmen und Startups mit rund 800 Mitarbeitern. Am Innovations- und Trendcenter Bentwisch (ITC) sind derzeit 42 Firmen tätig. Der Wissenschafts- und Technologiepark Greifswald (Witeno) ist ein Zusammenschluss von drei Greifswalder Technologie- und Gründerzentren, dem Technologiezentrum Vorpommern, dem Biotechnikum, sowie dem Cowork Greifswald mit weit über 10 000 Quadratmetern Büro- und Laborflächen. Am Technologie und Gewerbezentrum Schwerin/ Wismar befinden sich derzeit 110 Unternehmen auf 22 000 Quadratmetern Grundfläche.