Rostock

Wut und Enttäuschung – das fühlen derzeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MV Werften in Warnemünde. Mit diesen Worten hat auch ein Rostocker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, seine aktuelle Stimmungslage beschrieben. Dennoch ist es für ihn ein Zwiespalt. „Zum einen sind wir hier erleichtert, dass mit der Insolvenz endlich harte Fakten geschaffen wurden, zum anderen ist man natürlich enttäuscht, weil sehr viel Herzblut in unserer Arbeit steckt“, sagt er.

Der Großkonzern Genting Hongkong hatte am Montag Insolvenz beim Amtsgericht Schwerin angemeldet. Das Unternehmen betreibt seit 2016 die Werften in Rostock, Wismar und Stralsund, um dort für konzerneigene Reedereien Schiffe bauen zu lassen. Seit der Corona-Pandemie kam es aber zum Einbruch der Branche. So geriet die Muttergesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten. Jetzt streitet sich Genting mit dem Land vor Gericht, um die Auszahlung eines Landeskredits in Höhe von 78 Millionen Euro zu erhalten.

Fehlende Auszahlung von Eulers Hermes als Grund für Insolvenz

Die MV Werften hätten im Dezember von ihrem Hauptkreditgeber Eulers Hermes 108 Millionen Euro ausgezahlt bekommen müssen, da der Baufortschritt der „Global Dream“, die derzeit in Wismar gebaut wird, erreicht wurde. Dies ist jedoch nicht geschehen. Für den Rostocker Werftarbeiter ist dies ein ausschlaggebender Punkt für die Insolvenz. Seiner Meinung nach werde das bei der Diskussion des Themas nicht genug berücksichtigt.

Wie es mit den Werften jetzt weitergeht, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch unklar. Er selbst würde gerne weiterhin dort arbeiten. „Ich hänge an der Werft, mir macht die Arbeit Spaß und ich habe eine wunderbare Arbeitszeit dort“, sagt der Rostocker. Aber natürlich schaue er in der aktuellen Situation auch mal nach links und rechts. Erst mal gebe es aber noch viele offene Fragen. „Enttäuschung und Wut überwiegen momentan, aber das wird sich in den nächsten Wochen hoffentlich in Aufbruchstimmung und Zuversicht umwandeln.“

„Es ist ein Trauerspiel“

„Man schaut mit einem traurigen Auge hin“, sagt auch Ingeborg Regenthal, Büroleiterin vom Verein für Warnemünde, zur aktuellen Situation der MV Werften. Sie hat selbst 28 Jahre auf der Werft gearbeitet. Die 69-Jährige habe noch „die guten Zeiten erlebt, als der Schiffbau noch blühte“, wie sie sagt. „Man verfolgt das ja weiter, weil man damit verbunden ist. Es ist einfach nur ein Trauerspiel“, findet sie.

Ihrer Meinung nach ziehe sich Genting aus der Verantwortung. „Ich kann das alles nicht so wirklich nachvollziehen. Es war so viel Zeit, um das zu regeln.“ Sie sieht den Konzern in der Schuld und finde es „unerhört“, die Probleme auf den Bund abzuwälzen.

Betriebsrat hofft auf Rückhalt der Regierung

Von Schuld will Jörg Sens vom Betriebsrat in Warnemünde nicht sprechen. „Wir wollen jetzt Lösungen finden, wie wir aus der Situation wieder herauskommen.“ Das sei das Einzige, was helfe. Er habe bereits eine Insolvenz miterlebt. „Deswegen weiß man schon so halbwegs, was auf einen zukommt.“ Die Situation jetzt sei allerdings eine andere. Dennoch meint er: „Wir haben den Rückhalt der Regierung, davon bin ich überzeugt. Wie hoffen jetzt, dass wir da einen gemeinsamen Weg finden.“

An der Werft in Warnemünde sind derzeit nur wenige Personen anzutreffen. Der graue Himmel an diesem Dienstag passt zur Gemütslage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die Stimmung ist sehr gedrückt“, sagt auch Sens. Gerade arbeiten hier nur noch um die 80 Personen, denn die meisten seien in Wismar beschäftigt, da dort die „Global Dream“ entsteht. Die Arbeiter warteten sehnsüchtig auf eine Entscheidung.

Auch Norbert Ripka bekommt mit seinem Catering-Unternehmen die Auswirkungen der Insolvenz der MV Werften zu spüren. „Bei uns fallen dann auch einige größere Aufträge weg“, sagt er. So war „Ripka Catering“ auch bei den Probefahrten der „Crystal Endeavor“ dabei. „Wir bedauern, dass es so weit gekommen ist und hoffen, dass es weitergeht“, sagt der Geschäftsführer.

Von Gina Henning