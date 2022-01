Schwerin

Die Auszahlung der Löhne für die Beschäftigten der insolventen MV Werften sei derzeit das Wichtigste, hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochmittag nach einem Treffen mit Betriebsräten der Werften, Vertretern der IG Metall und dem vorläufigen Insolvenzverwalter erklärt. Am Vormittag war bekannt geworden, dass Christoph Morgen von der Rechtsanwaltskanzlei Brinkmann & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter für vier Gesellschaften der MV Werften ernannt wurde. Sie begrüße, dass ein erfahrener Jurist die Aufgabe übernimmt, so Schwesig. Nun könnten endlich weitere Schritte besprochen werden.

Es müsse schnellstens dafür gesorgt werden, dass die Mitarbeiter der Werften Insolvenzgeld erhalten. „Alle Familien haben Verpflichtungen, die Miete und andere Ausgaben“, so Schwesig. Viele könnten nicht so einfach auf Rücklagen zugreifen. Die Landesregierung stehe bereit, mit dem Bund und dem Insolvenzverwalter nach einer Lösung zu suchen. „Das Insolvenzverfahren ist bitter, aber es ist auch nicht das Ende“, so Schwesig.

Schwesig stellt sich Fragen bei Mitarbeiterversammlung in Wismar

Am Donnerstag seien Mitarbeiterversammlungen auf den Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund geplant; Schwesig kündigte an, in Wismar dabei zu sein.

„Es muss mit den Werften weitergehen, und das können wir nur zusammen schaffen“, erklärt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Er lobt den Investor Genting Hongkong, der in vergangenen Jahren beispielhaft in die Werften investiert und Zusagen eingehalten habe.

Kritik: MV Werften hat zu lange mit Insolvenzantrag gewartet

Allerdings kommt auch Kritik: Die Spitze der MV Werften habe zu lange mit dem Insolvenzantrag gewartet, so Friedrich, Zeit sei verloren. Dadurch seien „viele Menschen in eine Zitterpartie geschickt“ worden. Nun blieben noch sechs, sieben Wochen, bis die Insolvenz tatsächlich eröffnet werden müsse. Friedrich appelliert: Das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ in Wismar müsse unbedingt fertiggestellt werden.

„Wir alle hatten einen großen Traum, der ist leider zerplatzt“, erklärt Ines Scheel, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates der MV Werften, nach dem Gespräch in der Schweriner Staatskanzlei. Es müsse aber alles dafür getan werden, dass es auf den Werften weitergeht.

Von Frank Pubantz