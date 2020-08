Intendant des Volkstheaters Rostock: So können die Bühnen von der Corona-Krise profitieren

Rostock

Seit der Spielzeit 2019/2020 ist Ralph Reichel Intendant des Rostocker Volkstheaters. Im großen OZ-Sommerinterview erklärt er, wie sich Theater für die Zukunft aufstellen muss, und welche Hoffnungen er mit dem Theaterneubau in Rostock verbindet.

Ist Corona der Sargnagel für die Theater?

Nein. Es gab auch früher schon Epidemien. Da fand auch zeitweise kein Theater statt. Das ist jetzt eine Phase, die für viele sehr schwer ist. Theater wird es danach wieder geben. Für mich ist die Frage entscheidend, wie lange das jetzt noch dauert und welche Hygieneregeln übrig bleiben. Ich gehe fest davon aus, dass wir nicht bis zum Ende unserer Tage mit 1,50 Meter Abstand voneinander sitzen müssen.

Wie müssen sich Theater verändern, um auch nach Corona eine Zukunft zu haben?

Typisch für Theater ist, dass es eine ältere und eine jüngere Besucherschicht gibt. Und dazwischen Menschen in der typischen Rushhour des Lebens etwa zwischen 25 und 40, in der Leute Karriere machen und Familien gründen und keine Zeit haben, ins Theater zu gehen. Wir verkaufen aber über ein Drittel unserer Karten mit Kinder- und Jugendrabatt. Da gibt es eine große Gruppe, die zu uns kommt …

Weil sie müssen. Wegen der Schule …

Nein. Wir könnten das Weihnachtsmärchen noch mehr verkaufen, wenn wir die Kapazitäten hätten. Da gibt es eine große Nachfrage. Es buchen Schulen genauso wie Familien. Gerade an den Wochenenden. Wir sind fast immer ausverkauft.

Schreiben Sie die Menschen in der „Rushhour des Lebens“ ab, da die eh keine Zeit haben?

Nein, wir sollten jedoch keine falschen Erwartungen hegen. In dieser Phase wechseln die Menschen oft den Wohnort, verlassen Rostock oder kommen neu in die Stadt. Da ist es schwierig, anzuknüpfen. Mit dem Kulturticket versuchen wir, vermehrt Studierende oder – auch in Kooperation mit Firmen – Auszubildende ins Theater zu locken. Unser Blues-Brothers-Programm funktioniert sehr gut in dieser Altersgruppe. Auch das Musical. Aber natürlich bieten wir auch die leichte Operette an, die eher das ältere Publikum anspricht.

Wie entwickelten sich die Zuschauerzahlen, bis zum Beginn der Pandemie?

In den letzten Jahren sind die Zahlen immer weiter gestiegen. Auch im Januar bis März diesen Jahres waren wir wieder besser als im letzten Jahr. Die Halle 207, die wir mit dem „Volkstheatersommer“ wieder etabliert haben, erfährt den größten Zuwachs. Vom Jahr 2018 zu 2019 konnten wir 60 000 Euro Mehreinnahmen in der Halle 207 verbuchen.

Sind die Theater in MV nach den Fusionen richtig aufgestellt?

Theater müssen sich sehr lokal orientieren. Wir als Volkstheater Rostock auf die Stadt Rostock und den Landkreis. Das ist unsere Basis. Alles andere ist die Sahnehaube. Stralsund und Greifswald sind zwei extrem unterschiedliche Städte. Greifswald ist eine kleine Universitätsstadt mit einem enorm hohen Anteil an jungen Menschen. Zugespitzt kann man sagen, dass in Greifswald das Schauspiel besser funktioniert und in der eher bürgerlichen Stadt Stralsund das Musiktheater. Wir haben ein spannendes Tanztheater, das an beiden Orten funktioniert. Auf diese sehr unterschiedlichen Profile muss man als Theater eingehen. Fusionen sind da nicht hilfreich.

Rostock baut ein neues Theater für 120 Millionen Euro. Warum so eine hohe Investition und nicht ein privat finanziertes Gebäude, das das Theater mietet?

Auch finanzmathematisch ist es sinnvoller, das Theater mit den Fördermillionen, die wir bekommen, selbst zu bauen. Der Bau ist vielseitig nutzbar und offen gestaltet und von der Größe mit bis zu 650 Plätzen gut geeignet, sich zwischen Stadthalle und kleineren Veranstaltungsorten zu positionieren. Wir haben innen fahrbare Portale, um alle akustischen Bedürfnisse erfüllen zu können. Von Konzerthalle bis Schauspielbühne. Wir haben eine Multifunktionalität, die ein klassisches Theater so nicht bietet. Wir haben zur Stadt hin offene Foyers, die wir mit Partnern – vielleicht Buchhandlungen, Touristeninformation usw. – bespielen können. Wir haben eine offene Gastronomie mit Terrassen mit einem wunderbaren Blick über den Stadthafen.

Wann ist Baubeginn, wann Einweihung?

Wenn alles gut läuft, können wir 2022 anfangen zu bauen. Die Einweihung ist 2027 realistisch.

Haben Sie Angst, dass die Kosten aus dem Ruder laufen könnten wie bei der Elbphilharmonie nur auf niedrigerem Niveau?

Nein. Das ist so extrem geprüft worden. Die Zeitverzögerung von den ursprünglich 80 Millionen Euro ist mit dem Aufpreis schon mit eingepreist. Wenn der Bund aber beispielsweise festlegen sollte, dass in solche Bauten besonders aufwendige Luftreinigungsanlagen eingebaut werden sollen, die mehr kosten, ist das natürlich möglich.

Was sind Ihre Ideen für ein neues Theater?

Gucken wir zur Musikbranche. Als die Streamingdienste die CD ablösten, dachten alle, das Musikgeschäft kann nicht mehr funktionieren. Was passierte? Das Geschäftsmodell hat sich auf das Analogste schlechthin verlagert: Auf das Livekonzert. Viele Bands generieren die wichtigsten Einnahmen bei Konzerten. Deshalb bin ich relativ entspannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bildschirm zu Hause das soziale Leben ersetzt. Es wird das Liveerlebnis weiter geben. Im Moment glauben alle an eine komplett digitale Zukunft. Ich wage die These: Wenn das nächste große Virus ein Computervirus ist, könnte es passieren, dass wir darüber reden, wie wir die Welt entnetzen können. Genau so, wie wir es jetzt bei den Lieferketten erleben, da wir feststellen, dass es nicht gut ist, Masken nur in Asien zu produzieren.

Die Pandemie bedeutet für Sie ein Rückbesinnen auf soziale Kontakte?

Genau. Wie der Biomarkt und das Geschäft vor Ort im Verhältnis zu Amazon wird auch das Theater seinen Platz haben. Das Bewusstsein für Produkte aus der Region steigt. Wir sollten uns lokal aufstellen und dabei über den Tellerrand schauen. Gerade wenn wir ein neues Theater bauen, müssen wir das Baltikum mitdenken. Das hat auch eine politische Relevanz. Wir haben hier die Russlandwoche. Wenn wir die größer denken, als baltische Woche, könnte ich mir ein baltisches Kulturfestival vorstellen.

Wann können wir in Rostock wieder ungestört und unkompliziert Theater genießen?

Ungestört … Das können wir nicht vorhersagen. Aber wir entwickeln gerade Formate, die in der jetzigen Phase funktionieren. Wir haben ein Mini-Musical in der Kleinen Komödie Warnemünde gemacht. Eine Frau, ein Pianist. Es können 30 Leute rein. Wir haben dort eine Tischbestuhlung, das heißt, man kann als Pärchen zusammen an einem Tisch sitzen. Das läuft gerade im Sommer sehr gut.

Wir haben auch testweise mit Vorstellungen in der Halle 207 begonnen. Zur Premiere waren wir 440. Damit war die Kapazität ausgeschöpft. Das lief gut.

Wie arbeitet das Theater im Moment?

Wir proben gerade Dinge, die man erst nächstes Jahr sehen kann, wie etwa das Disco-Musical, das in diesem Sommer kommen sollte und jetzt nächstes Jahr geplant ist.

Wir arbeiten mit Hansa Rostock daran, im Juni nächsten Jahres das Queen-Konzert im Ostseestadion nachzuholen. Da stimmen wir gerade die Termine ab. Beim Weihnachtssingen, das sehr erfolgreich war und deshalb auch in diesem Jahr wieder stattfinden soll, können wir leider noch nicht abschätzen, wie die Zuschauersituation wird. Für sofort bereiten wir mit „Theater Theater“ eine Ensemble-Revue vor, bei der wir probieren, wie wir unter Corona-Bedingungen die unterschiedlichen Sparten einsetzen wollen. Und wir schauen, wie wir den „normalen“ Repertoirebetrieb in Gang bringen. Am 26./27. September ist Premierenwochenende im Großen Haus.

Ralph Reichel, Jahrgang 1968, begann als Assistent u. a. bei Frank Castorf an der Volksbühne und am Deutschen Theater Berlin, ging dann als Dramaturg ans DNT Weimar, bevor er zum Studium an die Leipziger Theaterhochschule wechselte. Bereits während des Studiums erarbeitete er erste eigene Inszenierungen mit Schauspielstudenten und am Stadttheater. Parallel baute er mit einem Partner eine Firma auf, die Theaterberichte fürs Fernsehen produzierte. Nach Abschluss des Studiums folgten Arbeiten als freier Dramaturg und Regisseur an verschiedenen Stadttheatern. Ab 1999 war er im Festengagement als Regisseur und Dramaturg am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Hier inszenierte er zeitgenössische Dramatik wie die Deutsche Erstaufführung von Gestochen scharfe Polaroids (Ravenhill) und große musikalische Schauspielproduktionen wie The Rocky Horror Show ( Richard O’Brien), welche von 2004 bis 2015 über 40 000 ZuschauerInnen erreichte. Als Dozent arbeitete er u. a. an den Hochschulen für Musik und Theater in Rostock und Leipzig. Ab 2003 war er als freiberuflicher Regisseur und Dramaturg an verschiedenen Theatern wie dem Schauspiel Leipzig, am neuen Theater Halle, bei der documenta in Kassel zu den Hessischen Theatertagen, im Theaterhaus Jena sowie am Schauspiel Chemnitz und auch weiterhin am Staatstheater Schwerin tätig. Es folgten erste Regiearbeiten im Musiktheater, wobei er auch hier seine Beschäftigung mit dem Musical fortsetzte und eine sehr aufwändige Les Misérables-Inszenierung erarbeiten konnte. Seit 2008 war Ralph Reichel mit unterschiedlichen Aufgaben wieder in Schwerin unter Vertrag: Er gründete mit dem Schauspielensemble die Spielstätte werk3, war amtierender Marketingleiter, Dramaturg, dann Chefdramaturg und Hausregisseur. Im Frühjahr 2012 gründete Ralph Reichel mit anderen TheatermitarbeiterInnen und engagierten Menschen aus Stadt und Umland das Aktionsbündnis Kulturschutz. Diese Initiative engagiert sich nicht nur für den Erhalt des Theaters in Schwerin, sondern sämtlicher Kultureinrichtungen und entwickelte sich zu einer Plattform für ein starkes gemeinsames Auftreten der kulturellen Akteure der Region. Teile der Initiative sind im neugegründeten Kulturrat für Stadt und Region aufgegangen, der demonstrativ auch das Signet des Aktionsbündnisses übernommen hat.2013 wurde Ralph Reichel Persönlicher Referent des Generalintendanten am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin Joachim Kümmritz, mit dem er im Sommer 2016 nach Rostock wechselte. Seit Beginn der Spielzeit 2019/20 ist er Intendant und Geschäftsführer des Volkstheaters.

Von Andreas Ebel