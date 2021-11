Rostock

Österreich verhängt den nächsten Lockdown, Sachsen schließt Hotels, Museen und Weihnachtsmärkte, eine Teil-Impfpflicht wird debattiert, die Zahl der Infektionen steigt auf mehr als 50.000 pro Tag. Krankenhäuser berichten von jungen, nicht geimpften und schwer kranken Patienten. Die vierte Welle rollt an, jeden Tag kämpfen Menschen um das Leben Covid-Erkrankter. Impfungen haben geholfen, die Intensivstationen zu entlasten, die Zahl der zu behandelnden Patienten steigt dennoch rapide.

Pfleger Johannes Hecht vom Rostocker Klinikum Südstadt betreut jeden Tag schwerkranke Menschen und kämpft gegen das Ausmaß der Corona-Pandemie. „Ich habe keinen ungeimpften Patienten betreut, der überlebt hat“, sagt der 35-Jährige. Ein Blick auf die Intensivstation in der Rostocker Südstadtklinik.

Seit elf Jahren Intensivpfleger

Am Eingang des Klinikums steht Sicherheitspersonal. Wer das Krankenhaus betritt, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Es ist ein Freitagmorgen auf der Intensivstation in der vierten Etage. Pflegefachkraft Johannes Hecht arbeitet hier. Elf Jahre ist er schon als Pfleger tätig, „immer auf der Intensivstation“, berichtet der 35-Jährige. Zehn davon habe der sportliche junge Mann mit Lippenpiercing und dezenten Tattoos in der Rostocker Universitätsmedizin (UMR) verbracht – bis er sich verändern, seine Aufgaben erweitern wollte.

Da das an der UMR nicht möglich war, wechselte Johannes an das Rostocker Südstadtklinikum, wo er auch in der Anästhesie tätig sein kann. Und ist dankbar für diesen Schritt, mitten in der Corona-Pandemie.

Im Rostocker Südstadtklinikum kämpft man um Leben und Tod

Folgt man den hellen Fluren, ist nur zu erahnen, welches Leid sich hinter den kleinen Fenstern der Patientenzimmer verbirgt. „Wir arbeiten interdisziplinär und oft an der Grenze zwischen Leben und Tod. Wenn wir den Menschen hier nicht helfen können, kann es niemand“, spricht Oberarzt Udo Brüderlein über seine fast 20-jährige Erfahrung in der Intensivmedizin.

Johannes Hecht (35) arbeitet auf der ITS im Klinikum Südstadt in Rostock als Pflegefachkraft und kümmert sich unter anderem um Patienten mit einer Corona-Infektion. Zur Schutzbekleidung gehört eine Art Taucherbrille dazu. Links an der Wand sind weitere Schutzbrillen zu sehen. Quelle: Martin Börner

In den Zimmern mit Doppeltüren liegen die Covid-Patienten. Völlig isoliert, allein. Derzeit sind es drei, zwei davon sind geimpft, sie alle haben schwere Verläufe. Das bedeutet künstliche Beatmung, eine Therapie in Bauchlage, Isolation, Narkose und die Ungewissheit, jemals wieder gesund zu werden.

Schutzausrüstung ist belastend

Der verkabelte Körper eines Patienten liegt reglos im Bett. Vor den Fenstern schwanken Bäume im Wind, dahinter piepen Monitore. Draußen auf den Fluren wuseln Pfleger und Ärzte, im Pausenraum feiert eine junge Krankenschwester gerade ihre bestandene Prüfung, Schnittchen stehen auf dem Tisch, es wird erzählt. Zwei Türen weiter kämpft jemand um sein Leben.

Johannes muss sich vollständig schützen, bevor er das Patientenzimmer betritt. „Das dauert jedes Mal lange, bis zu fünf Minuten“. Desinfektion, Anzug, Haube, Handschuhe, Brille, FFP3-Maske. Anschließend geht er durch eine Schleuse. Hier wird die Luft gefiltert. Noch eine Tür öffnet sich.

Kein Mitarbeiter hat sich infiziert

Nach wenigen Minuten schon wird es warm unter der Schutzausrüstung, die Brille beschlägt, die Kleidung ist luftundurchlässig. „Es ist körperlich viel anstrengender unter diesen Umständen.“ Wenn Johannes einen Covid-Patienten pflegt, muss er langfristiger planen. Er könne nicht einfach zwischendurch das Zimmer verlassen, um etwas zu holen. Jedes Mal ist das Anlegen der Ausrüstung notwendig.

Johannes Hecht (35) arbeitet auf der ITS im Klinikum Südstadt in Rostock als Pflegefachkraft und kümmert sich unter anderem um Patienten mit einer Corona-Infektion. Bevor Johannes Hecht auf das Zimmer mit einem Corona-Patienten geht, legt er sich Schutzkleidung an. Neben einer FFP3-Maske auch eine Art Taucherbrille. Quelle: Martin Börner

„Wir produzieren dadurch unglaublich viel Müll.“ Aber das Vorgehen ist wichtig, denn: Noch kein Mitarbeiter hat sich in diesem Klinikum infiziert. „Das nimmt uns die Angst, die anfänglich auf jeden Fall größer war“, bestätigt Oberarzt Brüderlein, den seine Kollegen nur „Brü“ nennen.

Weniger schwere Verläufe durch Impfungen

Einen Unterschied zur Pflege anderer Patienten könne Johannes bis auf die Schutzkleidung nicht ausmachen. Für ihn ist jeder Patient gleich. Er beschreibt seine Arbeit als routiniert, kennt die Abläufe genau. Johannes hat erlebt, wie viele Menschen wieder „ins Leben kommen“, und wie es viele Menschen nicht geschafft haben. „Ich nehme eigentlich keine Schicksale und Patientengeschichten mit nach Hause“, sagt er.

Ob ein Covid-Patient geimpft oder ungeimpft ist, spiele für den Pfleger auf der Intensivstation keine Rolle mehr. In dieser existenziellen Situation fange man keine Debatten an. „Wir versuchen natürlich trotzdem, aufzuklären, wo immer es geht.“ Der entscheidende Unterschied zum Vorjahr sei der Schutz durch die Impfung. Die Folge: weniger Fälle mit schweren Verläufen.

Oberarzt befürwortet Impfpflicht

Im Südstadtklinikum sind 80 Prozent der Belegschaft direkt am Arbeitsplatz geimpft worden. „Wie viele es von den verbleibenden 20 Prozent sind, können wir nicht sagen“, so Brüderlein. Noch nicht. Wenn es eine Verpflichtung für das Impfen in Berufen im Gesundheitswesen gäbe, hätte der Arbeitgeber das Recht, den Impfstatus aller abzufragen. „Ich bin sehr dafür, dass eine Impfpflicht in diesen vulnerablen Bereichen durchgesetzt wird“, spricht sich der Oberarzt aus.

Auf Grund der Schleuse dringen Alarme nicht nach außen. Ein Babyfon schafft Abhilfe, damit die Pfleger etc. reagieren können, wenn die Systeme Alarm schlagen. Quelle: Martin Börner

Die Masernimpfung ist obligatorisch, warum sollte es eine Corona-Impfung dann nicht auch werden. Auch führt Brüderlein an, dass es keine individuelle Entscheidung mehr sei, sondern eine gesamtgesellschaftliche. „Es geht darum, andere zu schützen. Wer an Ufos glaubt, gefährdet andere in der Regel nicht. Wer Corona leugnet, schon.“

„Impfung ist kontraproduktiv für Personalmangel“

Johannes hat eine andere Auffassung. Er ist geimpft, findet aber, dass die Entscheidung bei jedem selbst liegen und ohne Druck getroffen werden sollte. Eine Verpflichtung halte er für kontraproduktiv. „Wir haben so schon zu wenig Personal, man kann es sich nicht leisten, dass noch mehr Pflegerinnen und Pfleger den Beruf verlassen“, findet er und plädiert für engmaschiges Testen. Menschen müssten einander schützen. Dazu gehöre eigentlich auch, Courage zu zeigen und Personen anzusprechen, die ihre Masken unter der Nase tragen, so Johannes.

Zahlen und Fakten 13 Covid-Patienten werden momentan im Südstadtklinikum auf der Intensiv- und Normalstation behandelt und betreut. Die Hälfte dieser Patienten ist ungeimpft. 26 belegbare Betten mit Beatmungsmöglichkeiten hat die Intensivstation des Krankenhauses. Das Pflegepersonal reichte aktuell für eine Belegung von 21 Betten. 80 Prozent der Belegschaft sind direkt im Klinikum geimpft worden. Es werden ständig neue Impftermine angeboten. Mehr als 80 Covid-Patienten wurden seit Beginn der Pandemie im Südstadtklinikum behandelt. Fast 20 von ihnen sind verstorben.

Darüber nachgedacht, in der Corona-Pandemie die Station oder den Beruf zu wechseln, habe Johannes nie. Ihm mache sein Job Spaß, der Facettenreichtum, auch die angespannten Phasen, der positive Stress. Nur, wenn man als Fahrradkurier genug Geld verdienen könne, würde der leidenschaftliche Radfahrer über einen Berufswechsel nachdenken.

Wir sind alle Teil des Systems

Die Zahl der zu behandelnden Patienten in der Rostocker Südstadtklinik ist in den letzten Wochen deutlich angestiegen. Einige der Patienten zwischen 70 und 80 Jahren haben durch „Impfdurchbrüche“ einen leichten Krankheitsverlauf. Eine zweite Gruppe ist jünger, nicht geimpft und schwer erkrankt.

„Sich impfen zu lassen bedeutet, der Gesellschaft etwas zu geben, etwas beizusteuern, und nicht nur zu nehmen“, sagt Brüderlein. Schließlich sind alle Menschen in Deutschland Teil eines hoch entwickelten Gesundheitssystems – das Leben rettet und in der Corona-Pandemie an seine Grenzen stößt.

Von Lea-Marie Kenzler