Rostock

Es begann mit einer einfachen Anzeige, die ein Mann aus MV bei der Polizei stellte. Er war im Internet Opfer eines Betruges geworden, als er versuchte, sein Geld in ein Finanzgeschäft zu investieren. Der entstandene Schaden damals noch überschaubar: 500 Euro. Die Rostocker Polizei begann zu ermitteln und nahm schnell ein ukrainisches Unternehmen ins Visier.

Fast zwei Jahre später haben sie ein großes Geflecht an Finanzbetrügern offengelegt, Dutzende Online-Plattformen der Firmen zerstört, Hunderte Server beschlagnahmt. Durch die mehr als 170 Plattformen sei ein geschätzter Gesamtschaden von 500 Millionen Euro pro Jahr entstanden, sagte der Leitende Rostocker Ermittler Martin Schmidtke am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Braunschweig.

Bundesweit mindestens 1000 Betrugsopfer

Durch die Abschaltung der Fake-Handelsplattformen seien wohl mehrere 10 000 Anleger vor weiteren Schäden bewahrt worden. Allein in Deutschland sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft 1000 Menschen Opfer der Kriminellen geworden – von denen man bisher weiß. Es könnten noch viele dazukommen. 15 Millionen Euro Schaden sind bisher sicher nachgewiesen.

Eine professionell organisierte Bande mit Akteuren aus der Ukraine, Zypern, Bulgarien und den Niederlanden ging den gemeinsam agierenden Polizeiermittlern und Staatsanwälten aus MV und Niedersachsen in der vergangenen Woche ins Netz. Zwei Jahre haben sie zusammen daran gearbeitet, jetzt gelang ein empfindlicher Schlag gegen das System, mit dem Kunden online um ihr Geld betrogen wurden.

Geködert mit falschen Werbeanzeigen von Jauch und Bohlen

Der Vorwurf gegen die Drahtzieher des Unternehmens lautet unter anderem gewerbsmäßiger Anlagebetrug. Die Vorgehensweise ist perfide und ausgeklügelt: Die Betroffenen sind Menschen, die ihr Geld in ein Projekt investieren wollen. Oft geködert mit falschen Werbeanzeigen, auf denen Prominente wie Dieter Bohlen, Günther Jauch oder die TV-Show Höhle des Löwen vermeintlich für die Finanzanlage werben – alles Fake.

So funktioniert es: Der Kunde meldet sich mit einem vergleichsweise überschaubaren Startgeld von nur 250 Euro auf der Internet-Plattform an und kann nun regelmäßig reinschauen, wie der Kurs seiner Wertanlage, beispielsweise einer Kryptowährung, vermeintlich immer weiter ansteigt. Das wird von den Portal-Betreibern fingiert. Das Opfer bekommt nun einen Online-Kundenberater zur Seite gestellt, der empfiehlt weiter zu investieren, so dass die Betroffenen immer mehr Geld einsetzen. Viele lassen sich hinreißen, fünf- bis sechsstellige Beträge zu überweisen. In einem Fall in Braunschweig waren es 250 000 Euro.

Das gesamte Geld ist plötzlich weg

Dann kommt der Knackpunkt: Der Anleger möchte seinen Gewinn ausgezahlt haben. „Zur Auszahlung kommt es allerdings nie, denn wenn die Kunden ihr Geld auslösen wollen, simulieren die Betrüger einen starken Kursabfall oder es werden plötzlich Steuern fällig“, erläutert der Göttinger Oberstaatsanwalt Manuel Recha. Am Ende ist das gesamte Geld weg.

Es ist ein Massenphänomen, sagt Recha. Zehntausende könnten weltweit betroffen sein. Wie viele Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern darunter sind, konnte der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack nicht genau sagen. Nur: „Ich rechne auch mit einer sehr hohen Anzahl von Geschädigten in MV und auch einer hohen Schadenssumme, denn solche Anzeigen werden jeden Tag gestellt.“ Nur dass sie vielleicht nicht zugeordnet werden können.

Immer mehr Internetkriminalität in MV

Wirft man einen Blick auf die jüngsten Zahlen der Internetkriminalität in MV, sind laut Polizei im vergangenen Jahr 5528 Straftaten in dem Bereich verübt worden. Darunter 4303 im Bereich Betrug. Das ist seit 2014 der höchste Wert.

Elf Rostocker Ermittler waren bei der bundesweit einzigartigen Aktion dabei. 400 Server haben sie sichergestellt. Umfangreiche Unterlagen und Speichermedien wurden einkassiert, Konten eingefroren. Die Daten gilt es nun auszuwerten, um Beweise gegen die Betrüger zu sammeln, denn eines stellte die Polizei am Montag klar: Es handelt sich um ein Indizienverfahren.

Drahtzieher ist wieder auf freiem Fuß

„Das ist nicht wie im Krimi im Fernsehen und am Ende hat man die Kriminellen sofort in Haft sitzen“, sagt der Braunschweiger Cybercrime-Leiter Mario Krause. Auf Zypern habe die Polizei zwar einen möglichen Hintermann festnehmen können. Mittlerweile sei er aber gegen eine sehr hohe Kaution wieder auf freien Fuß. Er müsse sich regelmäßig bei der Polizei vor Ort melden und dürfe das Land nicht verlassen. Die deutschen Behörden haben eine Auslieferung des Mannes beantragt, um ihm den Prozess zu machen.

Wie bekommen Menschen aus MV heraus, welche Internetseiten in diese Betrügereien verwickelt waren? Die Polizei spricht von 250 Seiten. Dutzende Plattformen sind bereits gesperrt, bei etwa 70 gibt es Rechtshilfeersuche, weil beispielsweise die Rechte in den USA liegen. Oberstaatsanwalt Nowack warnte eindringlich vor voreiligen Investments im Internet.

Das sind die Tipps gegen Internetbetrug

„Alle Geldanleger sollten sich auch in dieser Niedrigzinsphase vorher überlegen, wo sie ihr Geld anlegen. Anonym im Internet ist immer gefährlich, aber man sollte sich vorher über die jeweilige Plattform informieren und genau schauen, ob ich mein Geld dort investieren kann“, betont Nowack. Möglich sei das auf der Seite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) oder einfach, in dem man die Firmen beispielsweise mit dem Stichwort „seriös“ googelt. Auch der örtliche Bankberater kann vielleicht helfen. Generell gelten Spekulationen, bei denen hohe Gewinne in kurzer Zeit versprochen werden, als hochriskant.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU) hat den jüngsten Ermittlungserfolg im Kampf gegen Anlagebetrug als positives Beispiel für die internationale polizeiliche Zusammenarbeit gewürdigt. „Hier ist länderübergreifend ein harter Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen“, erklärte Renz am Montag. In das Verfahren seien Eurojust, Europol und weitere Partner eingebunden.

Die Täter würden mit immer ausgefeilteren Methoden arbeiten und an Landesgrenzen nicht haltmachen. „Diesem besorgniserregenden Trend müssen wir mit hoch qualifizierten Spezialermittlern sowie einer Hightech-Ausstattung entschlossen entgegentreten“, betonte der Minister.

Von Virginie Wolfram