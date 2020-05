Investition für Touristen: Das baut Graal-Müritz an der Seebrücke

Graal-Müritz

Es schien wie eine unendliche Geschichte, doch jetzt ist ein glückliches Ende in Sicht: Seit 2016 wird in der Gemeinde Graal-Müritz über ein neues Mehrzweckgebäude gesprochen, das am Seebrückenvorplatz entstehen soll. „Unter anderem, weil vor Ort eine Lösung für eine ordentliche WC-Anlage fehlt“, sagt Bürgermeisterin Benita Chelvier ( CDU).

Jedes Jahr würde gegenüber des Rettungsturmes ein Toiletten-Container aufgestellt. „Der entspricht aber mittlerweile weder den modernen Anforderungen noch unserem Anspruch“, erklärt die Bürgermeisterin. „In diesem Jahr kommt er noch mal zum Einsatz. Wir hoffen aber, dass es dann das letzte Mal ist.“

Denn an der Promenade ist eine dauerhafte und massive Lösung geplant. Das Mehrzweckgebäude soll nicht nur WCs, sondern auch Platz für die Touristinfo und die Rettungsschwimmer bieten. „Sie bekommen darin sowohl eine Dusche als auch einen Raum als Garage, in dem ein Quad oder Boot abgestellt werden kann“, erklärt Benita Chelvier.

Erste Ausschreibungsergebnisse inakzeptabel

Dass von der Idee zur Realisierung so viel Zeit verging, hätte unter anderem an der Finanzierung gelegen. Schon 2016 wurden für den Mehrzweckbau rund 530 000 Euro veranschlagt. „Wir haben eine 60-prozentige Förderung beantragt und auch eine allgemeine Zusage der Förderwürdigkeit des Vorhabens bekommen“, sagt die Bürgermeisterin. Wie viel Geld aber am Ende vom Land fließt, sei derzeit noch offen.

2018 hätte die Gemeinde dann einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn gestellt, um mit dem Bau starten zu können. Ende des gleichen Jahres sei der bewilligt worden. „Das Jahr 2019 verging dann aber auch noch, weil auf die Ausschreibung nur Angebote kamen, die wir nicht akzeptieren konnten oder wollten“, erinnert sich Benita Chelvier.

Bürgermeisterin Benita Chelvier steht vor der Baustelle für ein neues Multifunktionsgebäude in Graal-Müritz. Quelle: Ove Arscholl

Deshalb sei zu einer besonderen Lösung gegriffen worden: „Wir schreiben beides einzeln aus – die Bodenplatte und das Gebäude“, sagt sie. Dadurch könnten die Kosten in einem Umfang gehalten werden, der für die Gemeinde im schlimmsten Fall auch ohne Förderung zu stemmen sei. Dennoch hoffe man vor Ort natürlich auf Unterstützung für das Projekt.

Baustart an der Promenade erfolgt

Am Mittwoch sei nun mit dem Bau gestartet worden. Parallel zur Errichtung der Bodenplatte würde aktuell die Ausschreibung des Gebäudes vorbereitet. „Klar ist, dass es sich optisch an den Rettungsturm angliedern soll, den wir gerade mit einer Holzfassade neu gemacht haben“, erklärt Benita Chelvier. Der Mehrzweckbau solle naturnah und naturverbunden wirken. „Und für uns ist entscheidend, dass die große Eiche, die vor Ort steht, unbedingt erhalten bleibt.“

Ganzjähriger Infopunkt für Touristen geplant

Die Mitarbeiter der Graal-Müritzer Tourismus- und Kur (TuK) GmbH freuen sich bereits auf den Neubau. „Wir möchten spätestens im nächsten Jahr zu Saisonbeginn dort eingezogen sein“, sagt Tuk-Chef Roman Ferken. Der Platz am Tresen des künftigen Infopunktes sei bei den Kollegen bereits jetzt begehrt. „Wer möchte nicht in der ersten Reihe am Meer arbeiten?“, so Ferken schmunzelnd.

Baustelle für ein neues Multifunktionsgebäude in Graal-Müritz Quelle: Ove Arscholl

Ziel sei es, den Touristen trotz des begrenzten Platzes ein umfassendes Angebot zu liefern. „Von Informationen zu Veranstaltungen und Quartieren über Tickets für die Ausfahrten mit dem Fahrgastschiff Baltica bis hin zu Souvenirs wollen wir dort eigentlich alles vorhalten“, erklärt Ferken. Bisher ist die TuK mit einem kleinen Büdchen am Seebrückenvorplatz vertreten. „Aber das ist der Platz in Graal-Müritz schlechthin, da kommt keiner dran vorbei. Deswegen ist es ein Muss, dort auch ordentlich präsent zu sein.“

Und das nicht nur in den Sommermonaten. Weil das Ostseeheilbad auch die Vor- und Nachsaison stärken möchte, sei geplant, den Infopunkt im Mehrzweckgebäude ganzjährig zu besetzen. „Natürlich angepasst an die Gästezahlen, aber mindestens immer an den Wochenenden“, sagt Roman Ferken.

Von Claudia Labude-Gericke